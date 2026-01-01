Implementeer Vane met één klik.
Op privacy gerichte AI-antwoordengine die geciteerde antwoorden levert met behulp van lokale LLM's of cloudproviders op je eigen hardware.
Kies een VPS-plan voor Vane
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Vane kunt bouwen
Vane is een open-source AI-aangedreven antwoordengine die volledig draait op infrastructuur die jij beheert. Het combineert een op SearXNG gebaseerde metazoekbackend met jouw keuze uit een groot taalmodel — lokale Ollama-modellen of cloudproviders zoals OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini en Groq — om nauwkeurige antwoorden te synthetiseren die worden ondersteund door geciteerde webbronnen.
Door Vane zelf te hosten, blijven al jouw zoekopdrachten en documentuploads op jouw VPS. Er is geen logboekregistratie van zoekopdrachten door derden, geen abonnement per gebruiker en geen ondoorzichtelijke rangschikking — jij kiest de zoekbronnen, het model en het privacyniveau dat past bij de manier waarop jij onderzoek doet.
Belangrijkste kenmerken van Vane
Geciteerde AI-antwoorden
Elk antwoord verwijst terug naar de onderliggende bronnen, waardoor je beweringen kunt verifiëren en dieper kunt duiken zonder blindelings te vertrouwen op gegenereerde inhoud.
Lokale en cloud LLM's
Draai open source-modellen lokaal via Ollama, of verbind OpenAI, Anthropic, Google Gemini en Groq vanaf dezelfde webinterface.
Gebundeld SearXNG
Wordt geleverd met een SearXNG metazoekmachine-instantie zodat zoekopdrachten worden gebundeld over meerdere zoekmachines zonder ze bloot te stellen aan commerciële trackers.
Snelheids- en kwaliteitsmodi
Schakel tussen de Snelheids-, Gebalanceerde en Kwaliteitsmodi om reactietijd in te ruilen voor diepgaander, meerstaps onderzoek bij moeilijkere vragen.
Bestandsuploads en ontdekken
Upload PDF's, tekstbestanden en afbeeldingen om vragen te stellen over je eigen documenten, of blader door de Discover-feed voor populaire inhoud.
Zoekgeschiedenis op jouw VPS
Alle zoekopdrachten, geüploade bestanden en chatgeschiedenis blijven op je server in een persistent volume — nooit gesynchroniseerd met een cloud van derden.
Waarom Vane op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.