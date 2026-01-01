Vane is een open-source AI-aangedreven antwoordengine die volledig draait op infrastructuur die jij beheert. Het combineert een op SearXNG gebaseerde metazoekbackend met jouw keuze uit een groot taalmodel — lokale Ollama-modellen of cloudproviders zoals OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini en Groq — om nauwkeurige antwoorden te synthetiseren die worden ondersteund door geciteerde webbronnen.

Door Vane zelf te hosten, blijven al jouw zoekopdrachten en documentuploads op jouw VPS. Er is geen logboekregistratie van zoekopdrachten door derden, geen abonnement per gebruiker en geen ondoorzichtelijke rangschikking — jij kiest de zoekbronnen, het model en het privacyniveau dat past bij de manier waarop jij onderzoek doet.