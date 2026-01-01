Implementeer Resilio Sync met één klik.
Peer-to-peer bestandsynchronisatie tussen desktops, servers en mobiele apparaten zonder tussenkomst van een cloud.
Kies een VPS-plan voor Resilio Sync
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Resilio Sync kunt bouwen
Resilio Sync is een peer-to-peer bestandssynchronisatiedienst gebaseerd op het BitTorrent-protocol, oorspronkelijk uitgebracht als BitTorrent Sync. Het verplaatst bestanden rechtstreeks tussen je apparaten via een versleuteld P2P-kanaal, zonder iets te uploaden naar een cloudprovider — je VPS, desktops, laptops en telefoons delen een map door cryptografische deelsleutels uit te wisselen, en houden die map vervolgens gesynchroniseerd wanneer bestanden veranderen.
Zelf Resilio Sync hosten op een VPS geeft je een altijd-actieve synchronisatiepeer die de canonieke kopie van je gedeelde mappen bevat, en op elk moment van de dag inkomende wijzigingen accepteert van elk ander apparaat op de share — zonder de bandbreedtelimieten, bestandsgroottelimieten of terugkerende kosten van commerciële cloudsynchronisatie.
Belangrijkste kenmerken van Resilio Sync
Directe peer-to-peer synchronisatie
Versleutelde bestandsoverdracht tussen jouw apparaten via een P2P-kanaal — jouw gegevens staan nooit op een server van derden.
Geen bestandsgroottebeperkingen
Synchroniseer willekeurig grote bestanden en mappen zonder commerciële cloudlimieten — alleen jouw opslagruimte en bandbreedte tellen.
Selectieve synchronisatie
Kies per map welke apparaten de volledige inhoud ontvangen in plaats van on-demand streaming, zodat telefoons niet hele bibliotheken hoeven te spiegelen.
Deel sleutels en links
Alleen-lezen, lezen-schrijven en eenmalige-link deelmodi laten je precies bepalen wat elke uitgenodigde gebruiker kan doen met een gedeelde map.
Platformoverschrijdende native apps
Eigen clients voor Windows-, macOS-, Linux-, iOS-, Android- en NAS-systemen betekenen dat elk apparaat native hetzelfde protocol spreekt.
Waarom Resilio Sync op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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