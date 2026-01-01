Resilio Sync is een peer-to-peer bestandssynchronisatiedienst gebaseerd op het BitTorrent-protocol, oorspronkelijk uitgebracht als BitTorrent Sync. Het verplaatst bestanden rechtstreeks tussen je apparaten via een versleuteld P2P-kanaal, zonder iets te uploaden naar een cloudprovider — je VPS, desktops, laptops en telefoons delen een map door cryptografische deelsleutels uit te wisselen, en houden die map vervolgens gesynchroniseerd wanneer bestanden veranderen.

Zelf Resilio Sync hosten op een VPS geeft je een altijd-actieve synchronisatiepeer die de canonieke kopie van je gedeelde mappen bevat, en op elk moment van de dag inkomende wijzigingen accepteert van elk ander apparaat op de share — zonder de bandbreedtelimieten, bestandsgroottelimieten of terugkerende kosten van commerciële cloudsynchronisatie.