Implementeer OneTimeSecret met een één-klik-installatie.
Deel wachtwoorden en gevoelige gegevens via zelfvernietigende links die maar één keer kunnen worden bekeken.
Kies een VPS-plan voor OneTimeSecret
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OneTimeSecret kunt bouwen
Met OneTimeSecret kun je gevoelige informatie — wachtwoorden, API-sleutels, privéberichten — delen via links die zichzelf vernietigen na één keer bekijken. Zodra de ontvanger de link opent, wordt het geheim permanent van de server verwijderd, zonder een spoor achter te laten.
OneTimeSecret zelf hosten op je eigen VPS betekent dat gedeelde geheimen nooit de infrastructuur van derden raken. Je beheert de versleuteling, bewaarbeleidsregels en toegangslogboeken, waardoor het ideaal is voor teams die omgaan met inloggegevens, klantgegevens of andere informatie die te gevoelig is voor e-mail of chat.
Belangrijkste kenmerken van OneTimeSecret
Zelfvernietigende links
Elk geheim wordt direct na de eerste weergave verwijderd, zodat gevoelige gegevens niet opnieuw toegankelijk zijn.
Wachtwoordzinbescherming
Voeg een optionele wachtwoordzin toe zodat alleen de beoogde ontvanger het geheim kan ontcijferen en lezen.
Configureerbare geldigheidsduur
Stel geheimen in om automatisch te verlopen na minuten, uren of dagen, zelfs als ze nooit worden geopend.
Geen registratie vereist
Iedereen kan geheimen aanmaken en ontvangen zonder een account aan te maken, wat de drempel verlaagt voor snel delen.
Beheerdersaccountondersteuning
Registreer een beheerdersaccount bij je eerste bezoek om het gebruik te monitoren en de instantie te beheren via de web-UI.
Waarom OneTimeSecret op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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