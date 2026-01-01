OpenEMR is het meest gebruikte open-source elektronische patiëntendossiers (EPD) en medisch praktijkbeheersysteem ter wereld. Ontwikkeld voor kleine klinieken tot grote zorgorganisaties, biedt het een complete reeks tools voor patiëntregistratie, klinische documentatie, planning, facturatie en rapportage — alles binnen één zelf-gehost platform.

Zelf OpenEMR hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over gevoelige patiëntgegevens, waarmee je voldoet aan privacyregelgeving en medische dossiers bewaart op infrastructuur die je zelf bezit. Zonder licentiekosten per gebruiker en met een actieve wereldwijde community is OpenEMR een bewezen alternatief voor dure propriëtaire EPD-systemen.