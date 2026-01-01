Implementeer OpenEMR met één klik.
Open-source elektronische patiëntendossiers en medisch praktijkbeheersysteem gebruikt door klinieken en zorgverleners wereldwijd.
Kies een VPS-plan voor OpenEMR
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenEMR kunt bouwen
OpenEMR is het meest gebruikte open-source elektronische patiëntendossiers (EPD) en medisch praktijkbeheersysteem ter wereld. Ontwikkeld voor kleine klinieken tot grote zorgorganisaties, biedt het een complete reeks tools voor patiëntregistratie, klinische documentatie, planning, facturatie en rapportage — alles binnen één zelf-gehost platform.
Zelf OpenEMR hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over gevoelige patiëntgegevens, waarmee je voldoet aan privacyregelgeving en medische dossiers bewaart op infrastructuur die je zelf bezit. Zonder licentiekosten per gebruiker en met een actieve wereldwijde community is OpenEMR een bewezen alternatief voor dure propriëtaire EPD-systemen.
Belangrijkste kenmerken van OpenEMR
Patiëntdossierbeheer
Sla volledige patiëntendossiers op en haal ze op, inclusief demografische gegevens, medische voorgeschiedenis, labuitslagen, recepten en klinische notities, in een gestructureerd dossier.
Afspraakplanning
Beheer de agenda's van zorgverleners, patiëntafspraken en terugkerende bezoeken met een multi-resource planner die meerdere behandelaars en locaties beheert.
Facturering en codering
Genereer verzekeringsclaims met ondersteuning voor ICD-10 en CPT-codering, houd betalingen bij en beheer afrekeningen om de administratieve lasten van facturering te verminderen.
Klinische beslissingsondersteuning
Toon waarschuwingen voor medicijninteracties, allergiewaarschuwingen en herinneringen voor preventieve zorg op het zorgmoment om veiligere klinische beslissingen te ondersteunen.
E-prescribing en labs
Verstuur recepten elektronisch naar apotheken en ontvang gestructureerde laboratoriumresultaten direct in patiëntendossiers zonder handmatige herinvoer.
Waarom OpenEMR op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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