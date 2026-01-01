Implementeer Temporal met één-klik-installatie.
Open-source persistent workflow-uitvoeringsplatform voor het bouwen van fouttolerante, langlopende applicaties op grote schaal.
Kies een VPS-plan voor Temporal
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Temporal kunt bouwen
Temporal is een open source duurzaam workflow-uitvoeringsplatform waarmee ontwikkelaars langlopende, fouttolerante applicaties als gewone code kunnen schrijven. Workflows die met Temporal zijn geschreven, overleven automatisch procescrashes, netwerkpartities en infrastructuurfouten — geen handmatige checkpointing, statusmachines in databases of complexe herhalingslogica nodig. Wanneer een worker opnieuw opstart, wordt de uitvoering precies hervat waar deze was gebleven.
Deze implementatie draait de volledige Temporal-stack: de server met PostgreSQL voor persistentie en Elasticsearch voor het zoeken in workflowgeschiedenis en zichtbaarheid. De meegeleverde web-UI laat je actieve workflows monitoren, gebeurtenisgeschiedenissen inspecteren, zoeken in uitvoeringen op status of aangepaste attributen, en signalen activeren — waardoor jouw team volledige observeerbaarheid krijgt in lopende bedrijfsprocessen.
Belangrijkste kenmerken van Temporal
Duurzame uitvoering
Workflows overleven procescrashes en infrastructuurherstarts automatisch, en gaan precies verder waar ze gebleven waren zonder extra infrastructuur.
Workflowzichtbaarheid
De Elasticsearch-aangedreven zoekfunctie laat je workflow-uitvoeringen filteren en inspecteren op status, workflowtype, aangepaste zoekattributen of tijdsbereik.
Automatische herpogingen
Definieer herhaalbeleid met configureerbare vertraging voor elke activiteit, zodat tijdelijke storingen worden afgehandeld zonder de applicatiecode te wijzigen.
Langlopende workflows
Ondersteunt native workflows die minuten, dagen of jaren duren — waaronder geplande timers, menselijke goedkeuringsstappen en externe signalen.
Meertalige SDK's
Workers maken verbinding via gRPC met behulp van officiële SDK's voor Go, Python, Java, TypeScript, .NET en PHP.
Waarom Temporal op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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