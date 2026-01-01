Temporal is een open source duurzaam workflow-uitvoeringsplatform waarmee ontwikkelaars langlopende, fouttolerante applicaties als gewone code kunnen schrijven. Workflows die met Temporal zijn geschreven, overleven automatisch procescrashes, netwerkpartities en infrastructuurfouten — geen handmatige checkpointing, statusmachines in databases of complexe herhalingslogica nodig. Wanneer een worker opnieuw opstart, wordt de uitvoering precies hervat waar deze was gebleven.

Deze implementatie draait de volledige Temporal-stack: de server met PostgreSQL voor persistentie en Elasticsearch voor het zoeken in workflowgeschiedenis en zichtbaarheid. De meegeleverde web-UI laat je actieve workflows monitoren, gebeurtenisgeschiedenissen inspecteren, zoeken in uitvoeringen op status of aangepaste attributen, en signalen activeren — waardoor jouw team volledige observeerbaarheid krijgt in lopende bedrijfsprocessen.