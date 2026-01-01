Radarr is een uitgebreide tool voor geautomatiseerd filmcollectiebeheer voor Usenet- en BitTorrent-gebruikers. Het monitort RSS-feeds voor nieuwe releases die overeenkomen met jouw kwaliteitsprofielen, activeert downloads via clients zoals qBittorrent of SABnzbd, en hernoemt en organiseert je bibliotheek automatisch. Met ondersteuning voor aangepaste formaten kun je specifieke coderingen instellen — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — en Radarr werkt bestaande bestanden bij wanneer er betere versies beschikbaar komen.

Radarr op een VPS laten draaien houdt het 24 uur per dag actief met consistente bandbreedte, zodat je geen enkele release mist. Het integreert direct met Plex, Jellyfin en Emby om je mediabibliotheek te verversen zodra een nieuw bestand binnenkomt, en werkt naadloos samen met Sonarr, Lidarr en Prowlarr voor een compleet geautomatiseerd media-ecosysteem.