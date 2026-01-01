Implementeer Radarr met één klik.
Geautomatiseerde filmcollectiebeheerder die releases bewaakt, downloadt via je voorkeursclient en je bibliotheek georganiseerd houdt.
Kies een VPS-plan voor Radarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Radarr kunt bouwen
Radarr is een uitgebreide tool voor geautomatiseerd filmcollectiebeheer voor Usenet- en BitTorrent-gebruikers. Het monitort RSS-feeds voor nieuwe releases die overeenkomen met jouw kwaliteitsprofielen, activeert downloads via clients zoals qBittorrent of SABnzbd, en hernoemt en organiseert je bibliotheek automatisch. Met ondersteuning voor aangepaste formaten kun je specifieke coderingen instellen — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — en Radarr werkt bestaande bestanden bij wanneer er betere versies beschikbaar komen.
Radarr op een VPS laten draaien houdt het 24 uur per dag actief met consistente bandbreedte, zodat je geen enkele release mist. Het integreert direct met Plex, Jellyfin en Emby om je mediabibliotheek te verversen zodra een nieuw bestand binnenkomt, en werkt naadloos samen met Sonarr, Lidarr en Prowlarr voor een compleet geautomatiseerd media-ecosysteem.
Belangrijkste kenmerken van Radarr
Geautomatiseerde Monitoring
RSS-feedmonitoring detecteert nieuwe filmreleases zodra ze verschijnen en zet downloads automatisch in de wachtrij op basis van jouw kwaliteitsvoorkeuren.
Kwaliteitsprofielen
Definieer acceptabele resoluties, codecs en bestandsgroottes per film, zodat alleen de versies die je echt wilt worden gedownload en bewaard blijven.
Automatische Upgrades
Radarr zoekt naar releases van betere kwaliteit na de eerste download en vervangt bestanden op transparante wijze, waardoor je bibliotheek na verloop van tijd van topkwaliteit blijft.
Mediaserverintegratie
Automatische bibliotheekverversingsmeldingen voor Plex, Jellyfin en Emby betekenen dat nieuw gedownloade films binnen enkele seconden in je streaming-app verschijnen.
Importlijst
Importeer volglijsten van IMDb, Trakt en TMDb om films automatisch toe te voegen aan je bewaakte wachtrij terwijl je titels markeert om te bekijken.
Waarom Radarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.