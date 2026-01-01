Implementeer Whishper met één klik installatie.
Zelfgehoste audiotranscriptie- en ondertitelingssuite die Whisper, vertaling en bewerking volledig op je eigen server draait.
Kies een VPS-plan voor Whishper
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Whishper kunt bouwen
Whishper is een open-source transcriptie- en ondertitelingssuite die OpenAI Whisper lokaal draait voor zeer nauwkeurige spraak-naar-tekst zonder audio naar een externe service te sturen. Upload mediabestanden, plak elke URL die door yt-dlp wordt ondersteund, en Whishper regelt transcriptie, vertaling en ondertitelbewerking op één plek — allemaal via een verfijnde web-UI.
Zelf-hosting van Whishper houdt gevoelige opnames — interviews, vergaderingen, lezingen, klantgesprekken — volledig op jouw infrastructuur. De gebundelde LibreTranslate-engine voegt offline machinevertaling toe in tientallen talen, en de geïntegreerde ondertiteleditor laat je de timing verfijnen, segmenten splitsen en exporteren naar SRT, VTT, TXT of JSON zonder de browser te verlaten.
Belangrijkste kenmerken van Whishper
Lokale Whisper-transcriptie
Aangedreven door FasterWhisper, transcribeer audio en video op je eigen hardware zonder externe API-aanroepen of kosten per minuut.
URL en bestandsinvoer
Sleep direct een bestand of plak een URL die wordt ondersteund door yt-dlp — YouTube, podcasts, directe links — en Whishper haalt het op en transcribeert het.
Offlinevertaling
Gebundelde LibreTranslate-engine vertaalt transcripties naar tientallen talen zonder tekst te verzenden naar een commerciële vertaal-API.
Ingebouwde ondertiteleditor
Bewerk de timing, splits of voeg segmenten in, en bekijk live CPS-waarschuwingen terwijl de speler de actieve regel markeert tijdens het afspelen van audio.
Meerdere exportformaten
Download voltooide transcripties als SRT, VTT, TXT of JSON, of kopieer de ruwe tekst direct naar je klembord.
CPU- en GPU-profielen
Draait standaard op CPU-instanties en ondersteunt NVIDIA GPU-versnelling voor aanzienlijk snellere transcriptie op geschikte hardware.
Waarom Whishper op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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