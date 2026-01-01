Tot wel 69% korting op Whishper

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Zelfgehoste audiotranscriptie- en ondertitelingssuite die Whisper, vertaling en bewerking volledig op je eigen server draait.

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AI-beheerde VPS
7,99/mnd
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KVM 2
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21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Whishper kunt bouwen

Whishper is een open-source transcriptie- en ondertitelingssuite die OpenAI Whisper lokaal draait voor zeer nauwkeurige spraak-naar-tekst zonder audio naar een externe service te sturen. Upload mediabestanden, plak elke URL die door yt-dlp wordt ondersteund, en Whishper regelt transcriptie, vertaling en ondertitelbewerking op één plek — allemaal via een verfijnde web-UI.

Zelf-hosting van Whishper houdt gevoelige opnames — interviews, vergaderingen, lezingen, klantgesprekken — volledig op jouw infrastructuur. De gebundelde LibreTranslate-engine voegt offline machinevertaling toe in tientallen talen, en de geïntegreerde ondertiteleditor laat je de timing verfijnen, segmenten splitsen en exporteren naar SRT, VTT, TXT of JSON zonder de browser te verlaten.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Whishper

Lokale Whisper-transcriptie

Aangedreven door FasterWhisper, transcribeer audio en video op je eigen hardware zonder externe API-aanroepen of kosten per minuut.

URL en bestandsinvoer

Sleep direct een bestand of plak een URL die wordt ondersteund door yt-dlp — YouTube, podcasts, directe links — en Whishper haalt het op en transcribeert het.

Offlinevertaling

Gebundelde LibreTranslate-engine vertaalt transcripties naar tientallen talen zonder tekst te verzenden naar een commerciële vertaal-API.

Ingebouwde ondertiteleditor

Bewerk de timing, splits of voeg segmenten in, en bekijk live CPS-waarschuwingen terwijl de speler de actieve regel markeert tijdens het afspelen van audio.

Meerdere exportformaten

Download voltooide transcripties als SRT, VTT, TXT of JSON, of kopieer de ruwe tekst direct naar je klembord.

CPU- en GPU-profielen

Draait standaard op CPU-instanties en ondersteunt NVIDIA GPU-versnelling voor aanzienlijk snellere transcriptie op geschikte hardware.

Waarom Whishper op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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