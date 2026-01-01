Whishper is een open-source transcriptie- en ondertitelingssuite die OpenAI Whisper lokaal draait voor zeer nauwkeurige spraak-naar-tekst zonder audio naar een externe service te sturen. Upload mediabestanden, plak elke URL die door yt-dlp wordt ondersteund, en Whishper regelt transcriptie, vertaling en ondertitelbewerking op één plek — allemaal via een verfijnde web-UI.

Zelf-hosting van Whishper houdt gevoelige opnames — interviews, vergaderingen, lezingen, klantgesprekken — volledig op jouw infrastructuur. De gebundelde LibreTranslate-engine voegt offline machinevertaling toe in tientallen talen, en de geïntegreerde ondertiteleditor laat je de timing verfijnen, segmenten splitsen en exporteren naar SRT, VTT, TXT of JSON zonder de browser te verlaten.