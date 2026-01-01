Chibisafe is een zelfgehoste bestandsopslag geschreven in TypeScript die het delen van bestanden moeiteloos maakt. Upload alles — foto's, video's, documenten, codefragmenten — en ontvang een directe deelbare link. Gechunkte uploads zorgen ervoor dat grote bestanden betrouwbaar worden overgedragen, zelfs op tragere verbindingen, terwijl een overzichtelijke masonry-galerij je je media visueel laat bekijken.

In tegenstelling tot gehoste bestandsdeelingsdiensten, geeft het zelf hosten van Chibisafe je volledige controle over opslag, toegangsbeleid en gebruikersbeheer. Draai het in de openbare modus voor openbare uploads, gebruikersaccountsmodus voor geregistreerde gebruikers, of modus alleen op uitnodiging voor privéteams — allemaal configureerbaar vanuit het ingebouwde beheerdersdashboard zonder configuratiebestanden aan te raken.