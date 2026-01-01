Implementeer Open Dronelog met één klik installatie.
Zelf-gehoste analyseprogramma voor DJI en Litchi dronevluchtlogboeken met 3D-kaarten, telemetriegrafieken en afdrukbare vluchtrapporten.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Dronelog kunt bouwen
Open Dronelog is een open-source drone vluchtlogboekanalysator die DJI, Litchi en Airdata exporteert importeert in een lokale DuckDB database en deze beschikbaar maakt via een interactief webdashboard. In tegenstelling tot clouddiensten die je vluchtgeschiedenis achter abonnementen of uploadlimieten vergrendelen, blijft elke vlucht, batterijserienummer en telemetriemonster op je eigen server, en analyses worden lokaal uitgevoerd met automatische downsampling voor zeer grote datasets.
Door Open Dronelog zelf te hosten op je VPS houd je persoonlijk identificeerbare vluchtroutes, serienummers van drones en batterijgeschiedenis volledig onder je controle. Je kunt logs automatisch synchroniseren vanuit een gekoppelde map, afdrukbare A4-regelgevingsrapporten genereren voor autoriteiten, en één enkele instantie delen met een heel droneteam zonder kosten per piloot.
Belangrijkste kenmerken van Open Dronelog
Multiformaat logimport
Importeer DJI .txt-, Litchi CSV- en Airdata-exports met automatische eenheidsdetectie, slimme deduplicatie en optionele parser-plugins van derden.
Interactieve vluchtkaarten
Speel vluchten opnieuw af op een 3D-kaart met selecteerbare satelliet-, topografische of OpenStreetMap-lagen, variabele snelheidsregeling en live RC-stickvisualisatie.
Telemetriegrafieken
Gesynchroniseerde sleep-naar-zoom grafieken voor hoogte, snelheid, accuspanningen, houding, RC-signaal, GPS en afstand tot thuis voor elke vlucht.
Batterijgezondheidsmonitoring
Batterijcyclusaantallen, de historie van de volledige laadcapaciteit en gebruiksminutentrends helpen je degradatie te herkennen voordat een batterij tijdens de vlucht uitvalt.
Afdrukbare Vluchtrapporten
Genereer configureerbare A4 HTML-rapporten met selecteerbare veldgroepen, weergegevens en dag-per-dag groepering die rechtstreeks naar PDF afdrukken voor autoriteiten.
Lokaal-eerst Opslag
Alle vluchten bevinden zich in een lokale DuckDB-database met CSV-, JSON-, GPX- en KML-export, plus volledige back-up en herstel — geen cloud-upload vereist.
Waarom Open Dronelog op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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