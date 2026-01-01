Open Dronelog is een open-source drone vluchtlogboekanalysator die DJI, Litchi en Airdata exporteert importeert in een lokale DuckDB database en deze beschikbaar maakt via een interactief webdashboard. In tegenstelling tot clouddiensten die je vluchtgeschiedenis achter abonnementen of uploadlimieten vergrendelen, blijft elke vlucht, batterijserienummer en telemetriemonster op je eigen server, en analyses worden lokaal uitgevoerd met automatische downsampling voor zeer grote datasets.

Door Open Dronelog zelf te hosten op je VPS houd je persoonlijk identificeerbare vluchtroutes, serienummers van drones en batterijgeschiedenis volledig onder je controle. Je kunt logs automatisch synchroniseren vanuit een gekoppelde map, afdrukbare A4-regelgevingsrapporten genereren voor autoriteiten, en één enkele instantie delen met een heel droneteam zonder kosten per piloot.