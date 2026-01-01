Implementeer Kotaemon met één klik installatie.
Open-source document Q&A-chatbot om met je bestanden te chatten met behulp van elke LLM-provider.
Kies een VPS-plan voor Kotaemon
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kotaemon kunt bouwen
Kotaemon is een strakke, aanpasbare, RAG-gebaseerde documentvraag-antwoordtool die verbinding maakt met de LLM van jouw keuze — van OpenAI en Azure tot een zelf-gehoste Ollama-instantie. Upload PDF's, Word-documenten, spreadsheets en afbeeldingen, stel vervolgens vragen en ontvang antwoorden die worden ondersteund door exacte citaten uit het bronmateriaal.
In tegenstelling tot cloudgebaseerde document-AI-diensten, blijven jouw bestanden privé op jouw eigen VPS door Kotaemon zelf te hosten. De volledige afbeeldingsvariant in deze template voegt Tesseract OCR, LibreOffice-formaatparsing en multimodale documentverwerking toe, waardoor het geschikt is voor gescande PDF's, Office-bestanden en afbeeldingsrijke documenten.
Belangrijkste kenmerken van Kotaemon
Multi-LLM-ondersteuning
Verbind met OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, of elk Ollama-gehost lokaal model zonder je documenten of chatgeschiedenis te migreren.
Op citaten gebaseerde antwoorden
Elk antwoord verwijst naar de exacte passages in jouw brondocumenten, zodat je beweringen kunt verifiëren en informatie direct kunt traceren.
OCR en Office-parsing
Tesseract OCR, LibreOffice en ffmpeg worden gebundeld om gescande PDF's, Word- en PowerPoint-bestanden en op afbeeldingen gebaseerde documenten native te verwerken.
GraphRAG-ophaling
Optionele GraphRAG- en LightRAG-backends verbeteren de ophaalnauwkeurigheid voor grote of dicht kruisverwezen documentensets.
Multi-gebruikerstoegang
Ingebouwd gebruikersbeheer stelt teamleden in staat om elk hun eigen privé documentverzamelingen te beheren binnen één enkele gedeelde implementatie.
Waarom Kotaemon op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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