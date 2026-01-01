Kotaemon is een strakke, aanpasbare, RAG-gebaseerde documentvraag-antwoordtool die verbinding maakt met de LLM van jouw keuze — van OpenAI en Azure tot een zelf-gehoste Ollama-instantie. Upload PDF's, Word-documenten, spreadsheets en afbeeldingen, stel vervolgens vragen en ontvang antwoorden die worden ondersteund door exacte citaten uit het bronmateriaal.

In tegenstelling tot cloudgebaseerde document-AI-diensten, blijven jouw bestanden privé op jouw eigen VPS door Kotaemon zelf te hosten. De volledige afbeeldingsvariant in deze template voegt Tesseract OCR, LibreOffice-formaatparsing en multimodale documentverwerking toe, waardoor het geschikt is voor gescande PDF's, Office-bestanden en afbeeldingsrijke documenten.