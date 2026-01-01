Implementeer ZITADEL met één klik.
Open-source identiteitsinfrastructuurplatform voor authenticatie, SSO en gebruikersbeheer voor al je applicaties.
Kies een VPS-plan voor ZITADEL
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ZITADEL kunt bouwen
ZITADEL is een cloud-native, open-source platform voor identiteits- en toegangsbeheer dat authenticatie, autorisatie en gebruikersbeheer biedt voor moderne applicaties. Het ondersteunt OIDC, OAuth 2.0, SAML en passkeys standaard — waardoor het een compleet zelf-gehost alternatief is voor Auth0, Keycloak of AWS Cognito.
ZITADEL zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over gebruikersgegevens, nalevingsvereisten en authenticatiestromen zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in. De event-sourced architectuur zorgt voor een compleet, onveranderlijk audit trail van alle identiteitsoperaties.
Belangrijkste kenmerken van ZITADEL
Single Sign-On
Centraliseer authenticatie voor al je applicaties met OIDC- en SAML-ondersteuning, waardoor gebruikers één login krijgen voor alles waartoe ze toegang hebben.
Passkey-authenticatie
Activeer wachtwoordloos inloggen met WebAuthn passkeys en hardwarebeveiligingssleutels voor phishingbestendige toegang zonder inloggegevens.
Ingebouwde multi-tenancy
Beheer meerdere organisaties en applicaties vanuit één ZITADEL-instantie met volledige isolatie tussen tenants en branding per organisatie.
Onveranderlijke auditlog
Event-sourced architectuur registreert elke identiteitsoperatie als een onveranderlijke gebeurtenis, en biedt compliance-waardige logs voor SOC 2- en AVG-vereisten.
Identiteitsfederatie
Verbind Google, GitHub, Microsoft en aangepaste OIDC-providers, zodat gebruikers kunnen inloggen met hun bestaande accounts op je hele stack.
Waarom ZITADEL op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.