ZITADEL is een cloud-native, open-source platform voor identiteits- en toegangsbeheer dat authenticatie, autorisatie en gebruikersbeheer biedt voor moderne applicaties. Het ondersteunt OIDC, OAuth 2.0, SAML en passkeys standaard — waardoor het een compleet zelf-gehost alternatief is voor Auth0, Keycloak of AWS Cognito.

ZITADEL zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over gebruikersgegevens, nalevingsvereisten en authenticatiestromen zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in. De event-sourced architectuur zorgt voor een compleet, onveranderlijk audit trail van alle identiteitsoperaties.