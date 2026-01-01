Implementeer Excalidraw met één-klik-installatie.
Open-source virtueel whiteboard voor het maken van diagrammen in handgetekende stijl, wireframes en gezamenlijke schetsen.
Kies een VPS-plan voor Excalidraw
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Excalidraw kunt bouwen
Excalidraw is een elegante virtuele whiteboard-applicatie die technische diagrammen omzet in een creatieve, handgetekende ervaring. In tegenstelling tot rigide, formele diagramtools, omarmt Excalidraw de organische, schetsmatige esthetiek van whiteboard-brainstormsessies, terwijl het digitaal gemak en realtime samenwerking biedt met end-to-end-encryptie voor veilige teamsessies.
Zelf Excalidraw hosten op je eigen VPS geeft je team een privé, altijd beschikbare whiteboardtool waar je diagrammen, architectuurschetsen en brainstormsessies volledig binnen je infrastructuur blijven — geen zorgen over gegevensprivacy, geen abonnementskosten en geen afhankelijkheid van externe diensten.
Belangrijkste kenmerken van Excalidraw
Handgetekende esthetiek
Geeft diagrammen weer met een organische, schetsmatige stijl die de drempel verlaagt voor het maken van visuals en complexe ideeën toegankelijker maakt.
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd op hetzelfde canvas schetsen, waarbij end-to-end-encryptie de sessies privé en veilig houdt.
Oneindig Canvas
Onbeperkte tekenruimte laat teams diagrammen vrij uitbreiden zonder herstructurering — ideaal voor grote architectuurdiagrammen en brainstormsessies.
Flexibele export
Exporteer diagrammen als PNG, SVG of deelbare links, waardoor je eenvoudig visuals kunt insluiten in documentatie, presentaties en ontwerptools.
Offline-gereed PWA
Werkt als een Progressieve Web-app met local-first opslag, zodat diagrammen toegankelijk blijven, zelfs zonder een actieve internetverbinding.
Waarom Excalidraw op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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