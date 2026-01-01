Logto is een modern platform voor identiteits- en toegangsbeheer dat een complete authenticatie-infrastructuur biedt voor web-, mobiele en API-applicaties. Het implementeert OAuth 2.0, OpenID Connect en SAML direct, met vooraf gebouwde inlog-UI-componenten, sociale login-integraties, MFA en op rollen gebaseerd toegangsbeheer — zodat teams productieklare authenticatie kunnen toevoegen zonder deze helemaal opnieuw op te bouwen.

Logto zelf-hosten op je VPS geeft je een onbeperkt aantal gebruikers tegen vaste kosten, volledige gegevenssoevereiniteit over inloggegevens en sessiegegevens, en de flexibiliteit om te voldoen aan vereisten voor gegevenslocatie of naleving waaraan authenticatieservices van derden niet kunnen voldoen.