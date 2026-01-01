Implementeer Logto met één-klik installatie.
Veelzijdig identiteits- en authenticatieplatform met OAuth 2.0, OIDC en enterprise SSO-ondersteuning.
Kies een VPS-plan voor Logto
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Logto kunt bouwen
Logto is een modern platform voor identiteits- en toegangsbeheer dat een complete authenticatie-infrastructuur biedt voor web-, mobiele en API-applicaties. Het implementeert OAuth 2.0, OpenID Connect en SAML direct, met vooraf gebouwde inlog-UI-componenten, sociale login-integraties, MFA en op rollen gebaseerd toegangsbeheer — zodat teams productieklare authenticatie kunnen toevoegen zonder deze helemaal opnieuw op te bouwen.
Logto zelf-hosten op je VPS geeft je een onbeperkt aantal gebruikers tegen vaste kosten, volledige gegevenssoevereiniteit over inloggegevens en sessiegegevens, en de flexibiliteit om te voldoen aan vereisten voor gegevenslocatie of naleving waaraan authenticatieservices van derden niet kunnen voldoen.
Belangrijkste kenmerken van Logto
OAuth 2.0 & OIDC
Industriestandaard protocollen voor het beveiligen van applicaties en API's zonder aangepaste authenticatielogica te schrijven.
Sociale loginintegraties
Voeg Google, GitHub, Microsoft en tientallen andere sociale providers toe aan elke applicatie met minimale configuratie.
Meervoudigefactorauthenticatie
Bescherm je accounts met TOTP, sms en e-mail OTP meervoudige authenticatie en wachtwoordloze inlogstromen.
Op rollen gebaseerde toegangscontrole
Definieer rollen, machtigingen en scopes om precies te bepalen waartoe elke gebruiker of applicatie toegang heeft.
Organisatiebeheer
Ondersteuning voor multi-tenant SaaS-applicaties met ingebouwde organisatie- en teamstructuren met SSO per organisatie.
Waarom Logto op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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