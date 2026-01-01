Implementeer NZBHydra2 met één-klik-installatie.
Usenet meta-zoekmachine die tientallen indexeerders samenbrengt achter één enkel uniform Newznab API-eindpunt.
Kies een VPS-plan voor NZBHydra2
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NZBHydra2 kunt bouwen
NZBHydra2 is een Usenet meta-zoekmachine waarmee je tientallen indexers kunt bevragen — zowel Usenet-specifieke Newznab-providers als Torznab torrent-indexers — vanaf één uniforme webinterface en via één enkele Newznab-compatibele API. Het dedupliceert resultaten van verschillende providers, past je kwaliteits- en categorievoorkeuren toe, cachet zoekopdrachten en stelt alles beschikbaar via een eindpunt dat Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en andere automatiseringstools direct kunnen benaderen.
NZBHydra2 zelf hosten op een VPS geeft je Arr-stack een enkele, snelle, door de eigenaar beheerde aggregator in plaats van elke downloader afzonderlijk naar elke indexer te laten wijzen — een eenvoudigere configuratie, minder API-aanroepen per provider en gecentraliseerde statistieken over welke indexers daadwerkelijk leveren.
Belangrijkste kenmerken van NZBHydra2
Uniforme Newznab-eindpunt
Bundelt tientallen indexeerders achter één enkele Newznab- en Torznab-API, zodat Sonarr, Radarr en Lidarr slechts één invoer nodig hebben in plaats van vele.
Provideroverschrijdende deduplicatie
Herkent dubbele releases van verschillende indexeerders, rangschikt ze volgens jouw prioriteitsregels, en toont alleen de beste treffer per releasegroep.
Zoekcaching en statistieken
Slaat recente zoekopdrachten in de cache op en houdt de hitrate per indexeerder, responstijd en het aantal downloads bij, zodat je kunt zien welke providers het meeste werk verzetten.
Flexibele resultaatfiltering
Filters per categorie voor kwaliteit, taal, leeftijd en grootte weren releases van lage kwaliteit uit jouw Arr-automatiseringspijplijn.
Multi-gebruikersrekeningen
Optionele gebruikersaccounts met rolgebaseerde machtigingen stellen meerdere gezinsleden in staat om dezelfde aggregator te delen zonder elkaars gegevens in te zien.
Waarom NZBHydra2 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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