NZBHydra2 is een Usenet meta-zoekmachine waarmee je tientallen indexers kunt bevragen — zowel Usenet-specifieke Newznab-providers als Torznab torrent-indexers — vanaf één uniforme webinterface en via één enkele Newznab-compatibele API. Het dedupliceert resultaten van verschillende providers, past je kwaliteits- en categorievoorkeuren toe, cachet zoekopdrachten en stelt alles beschikbaar via een eindpunt dat Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en andere automatiseringstools direct kunnen benaderen.

NZBHydra2 zelf hosten op een VPS geeft je Arr-stack een enkele, snelle, door de eigenaar beheerde aggregator in plaats van elke downloader afzonderlijk naar elke indexer te laten wijzen — een eenvoudigere configuratie, minder API-aanroepen per provider en gecentraliseerde statistieken over welke indexers daadwerkelijk leveren.