Scrypted is een open-source integratieplatform voor thuisvideo en een netwerkvideorecorder (NVR) dat IP-camera's verenigt binnen slimme thuisecosystemen, waaronder HomeKit, Google Home, Alexa en Home Assistant. De hardware-versnelde transcodering en plugin-architectuur zorgen voor live streams met lage latentie en betrouwbare 24/7 opnames, zonder vendor lock-in.

De Scrypted NVR-plugin voegt continue opname toe met AI-gestuurde slimme detecties, directe bewegingswaarschuwingen en een verfijnde mobiele en desktop-app voor bewaking op afstand. Zelf hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over je beelden en elimineert doorlopende cloud-abonnementskosten.