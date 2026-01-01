Implementeer Scrypted met één klik installatie.
Krachtig thuisvideo-integratieplatform en NVR met AI-gestuurde slimme detecties.
Kies een VPS-plan voor Scrypted
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Scrypted kunt bouwen
Scrypted is een open-source integratieplatform voor thuisvideo en een netwerkvideorecorder (NVR) dat IP-camera's verenigt binnen slimme thuisecosystemen, waaronder HomeKit, Google Home, Alexa en Home Assistant. De hardware-versnelde transcodering en plugin-architectuur zorgen voor live streams met lage latentie en betrouwbare 24/7 opnames, zonder vendor lock-in.
De Scrypted NVR-plugin voegt continue opname toe met AI-gestuurde slimme detecties, directe bewegingswaarschuwingen en een verfijnde mobiele en desktop-app voor bewaking op afstand. Zelf hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over je beelden en elimineert doorlopende cloud-abonnementskosten.
Belangrijkste kenmerken van Scrypted
Smart Home Integratie
Stream camera's naar HomeKit, Google Home, Alexa en Home Assistant tegelijkertijd vanaf één enkel uniform platform.
24/7 NVR-opname
Neem elke camera 24/7 op met de Scrypted NVR-plug-in en blader door de beelden via intuïtieve tijdlijnnavigatie.
Slimme AI-detecties
Ontvang intelligente bewegings-, persoons-, voertuig- en dierenwaarschuwingen, aangedreven door on-device machine learning-modellen.
Hardwareversnelling
Maak gebruik van GPU- of hardwareversnelde videodecodering voor vloeiende streams met lage latentie en minimale CPU-overhead.
Plugin-ecosysteem
Breid de functionaliteit uit met honderden community-plugins die camera's, sloten, sensoren en smarthome-apparaten ondersteunen.
Waarom Scrypted op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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