Implementeer Flagsmith met één-klik-installatie.
Open-source feature flag en remote config-service voor het gefaseerd uitrollen van code, het uitvoeren van A/B-tests en het targeten van gebruikers per segment.
Kies een VPS-plan voor Flagsmith
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Flagsmith kunt bouwen
Flagsmith is een open-source feature flag en remote config platform dat ontwikkelaars in staat stelt code te implementeren achter toggles, functionaliteiten te richten op gebruikerssegmenten en A/B-tests uit te voeren zonder opnieuw te implementeren. Gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor LaunchDarkly en Split, biedt het per-omgeving vlagwaarden, percentage-uitrols, multivariate variaties, auditlogs en SDK's voor elke belangrijke programmeertaal en mobiel framework.
Het zelf hosten van Flagsmith op jouw VPS houdt elke feature flag, gebruikerssegment en uitrolbeslissing binnen jouw infrastructuur, in plaats van via een externe SaaS die zou kunnen zien hoe jouw product wordt uitgerold. De gebundelde taakprocessor verwerkt webhook-levering, geplande vlagwijzigingen en auditlog-archivering asynchroon zonder vlag-evaluatieverzoeken te blokkeren.
Belangrijkste kenmerken van Flagsmith
Vlaggen en configuratie op afstand
Schakel functies in of uit, richt op gebruikerssegment, lever multivariate variaties en lever configuratiewaarden op afstand vanaf één platform.
Promotie voor meerdere omgevingen
Promoot vlagwaarden van ontwikkeling naar staging naar productie met één-klik kopiëren en overschrijvingen per omgeving voor veilige uitrol.
Uitrolpercentages
Functies geleidelijk uitrollen op basis van een verkeerspercentage met permanente toewijzing per gebruiker, zodat dezelfde gebruiker een consistente behandeling krijgt over verschillende sessies heen.
Audit en goedkeuringen
Volledig auditlogboek van elke vlagwijziging met optionele goedkeuringsworkflows voor wijzigingsverzoeken voor gevoelige vlaggen in productieomgevingen.
Realtime SDK's
Officiële SDK's voor JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native en Flutter met lokale evaluatiecaching.
Integraties en webhooks
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket en webhook-integraties informeren je team en CI-pijplijnen wanneer vlaggen veranderen in productie.
Waarom Flagsmith op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.