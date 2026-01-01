Flagsmith is een open-source feature flag en remote config platform dat ontwikkelaars in staat stelt code te implementeren achter toggles, functionaliteiten te richten op gebruikerssegmenten en A/B-tests uit te voeren zonder opnieuw te implementeren. Gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor LaunchDarkly en Split, biedt het per-omgeving vlagwaarden, percentage-uitrols, multivariate variaties, auditlogs en SDK's voor elke belangrijke programmeertaal en mobiel framework.

Het zelf hosten van Flagsmith op jouw VPS houdt elke feature flag, gebruikerssegment en uitrolbeslissing binnen jouw infrastructuur, in plaats van via een externe SaaS die zou kunnen zien hoe jouw product wordt uitgerold. De gebundelde taakprocessor verwerkt webhook-levering, geplande vlagwijzigingen en auditlog-archivering asynchroon zonder vlag-evaluatieverzoeken te blokkeren.