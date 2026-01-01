Implementeer Rivet met een één-klik installatie.
Open-source runtime voor stateful actoren die AI-agenten, samenwerkende apps en duurzame workflows mogelijk maken.
Kies een VPS-plan voor Rivet
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rivet kunt bouwen
Rivet is een open-source orchestratiemotor voor Rivet Actors — langlopende, lichtgewicht processen waarvan de status in het geheugen leeft en automatisch wordt opgeslagen. In tegenstelling tot stateless serverless runtimes, behoudt elke actor zijn eigen door SQLite ondersteunde status, adresseerbare identiteit en gebeurtenislogboek, waardoor het een natuurlijke match is voor AI-agents, multiplayer-gamesessies, collaboratieve editors en duurzame workflows.
Door Rivet zelf te hosten op je eigen VPS houd je de actorstatus, agentgeheugen en workflowdata volledig onder jouw controle, zonder kosten per uitvoering. De meegeleverde motor wordt geleverd met het ingebouwde Inspector-dashboard voor het bekijken van de actorstatus, het opnieuw afspelen van workflows en het debuggen van live verkeer zonder applicatiecode te instrumenteren.
Belangrijkste kenmerken van Rivet
Stateful actoren
Langlopende processen met in-memory status, SQLite persistentie, en stabiele adresseerbare identiteiten voor AI-agenten en multiplayer sessies.
Duurzame workflows
Workflowruntime overleeft crashes en herstarts, door de gebeurtenisgeschiedenis opnieuw af te spelen zodat de bedrijfslogica precies verdergaat waar deze gebleven was.
Ingebouwde inspecteur
Browserdashboard voor het doorbladeren van actor SQLite-databases, het inspecteren van de workflowstatus, het monitoren van gebeurtenissen en het aansturen van actors via een REPL.
Polyglot-SDK's
Verbind runners via de officiële RivetKit SDK's voor TypeScript, Rust, Python en Swift zonder bestaande services te herschrijven.
Bestandssysteemopslag
Productieklaar single-node implementatie ondersteund door een ingebedde RocksDB-opslag — geen externe database vereist om te starten.
Containerplanning
Plant gebruikerscode in als containers over runnerknooppunten, waardoor het eenvoudig wordt om agents en gameservers naast de engine te draaien.
Waarom Rivet op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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