Grafana Loki is een open-source logaggregatiesysteem gebouwd door Grafana Labs dat de Prometheus-benadering van logs hanteert — het indexeert slechts een kleine set metadatalabels per stream in plaats van de volledige loginhoud, wat de opslagkosten en operationele overhead aanzienlijk lager houdt dan traditionele logdatabases. Logs worden gepusht door agents zoals Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit of Vector en opgevraagd met LogQL.

Deze template bundelt Loki met Grafana, vooraf geconfigureerd als een UI, en voorziet Loki vooraf als de standaard gegevensbron, zodat logs doorzoekbaar zijn in de Explore-weergave zodra de stack opstart. Zelf-hosting op een VPS houdt gevoelige applicatie- en auditlogs volledig binnen je eigen infrastructuur, zonder opnamekosten per GB.