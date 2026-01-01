Implementeer Grafana Loki met één klik installatie.
Horizontaal schaalbaar logaggregatiesysteem geïnspireerd op Prometheus, ontworpen voor kostenefficiënte indexering van labels in plaats van volledige tekst.
Kies een VPS-plan voor Grafana Loki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grafana Loki kunt bouwen
Grafana Loki is een open-source logaggregatiesysteem gebouwd door Grafana Labs dat de Prometheus-benadering van logs hanteert — het indexeert slechts een kleine set metadatalabels per stream in plaats van de volledige loginhoud, wat de opslagkosten en operationele overhead aanzienlijk lager houdt dan traditionele logdatabases. Logs worden gepusht door agents zoals Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit of Vector en opgevraagd met LogQL.
Deze template bundelt Loki met Grafana, vooraf geconfigureerd als een UI, en voorziet Loki vooraf als de standaard gegevensbron, zodat logs doorzoekbaar zijn in de Explore-weergave zodra de stack opstart. Zelf-hosting op een VPS houdt gevoelige applicatie- en auditlogs volledig binnen je eigen infrastructuur, zonder opnamekosten per GB.
Belangrijkste kenmerken van Grafana Loki
Op labels gebaseerde indexering
Loki indexeert slechts een handvol metadatalabels per logstroom in plaats van de volledige payload, waardoor de opslag- en geheugenkosten worden verlaagd vergeleken met Elasticsearch-achtige engines.
LogQL-querytaal
Doorzoek logs met een PromQL-geïnspireerde syntaxis die filtering, parsing en metrische extractie ondersteunt, zodat je foutpercentages en latentie direct vanuit logregels kunt visualiseren.
Gebundelde Grafana gebruikersinterface
De meegeleverde Grafana-instantie wordt geleverd met Loki voorgeconfigureerd als gegevensbron, klaar voor de Explore-weergave, dashboards en uniforme waarschuwingen vanaf dag één.
Multi-agent ingestie
Ontvang logs van Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash en elke client die de Loki push API gebruikt voor flexibele verzameling binnen je stack.
Uniforme meldingen
Definieer op LogQL gebaseerde waarschuwingsregels via Grafana en leid meldingen door naar Slack, PagerDuty, e-mail en webhooks naast jouw bestaande metrische waarschuwingen.
Bestandssysteemopslag
De standaard single-binary-modus behoudt chunks en de TSDB-index op een Docker-volume op schijf, zonder dat er een externe objectopslag nodig is om te beginnen.
Waarom Grafana Loki op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.