Implementeer LibreBooking met één-klik-installatie.
Open-source systeem voor het plannen en reserveren van middelen voor kamers, apparatuur en gedeelde bedrijfsmiddelen.
Kies een VPS-plan voor LibreBooking
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibreBooking kunt bouwen
LibreBooking is een community-gedreven fork van Booked Scheduler die elke webbrowser verandert in een zelfbedieningsreserveringsbalie voor kamers, voertuigen, laboratoriumapparatuur, sportfaciliteiten of elke andere gedeelde bron. Kalenderstijl beschikbaarheidsweergaven, terugkerende boekingen, goedkeuringsworkflows en quota laten organisaties spreadsheets en gedeelde inboxen vervangen door een gestructureerd boekingssysteem.
LibreBooking zelf hosten op jouw eigen VPS houdt reserveringsgegevens, contactgegevens van leden en gebruiksgeschiedenis volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van SaaS-kalenders van derden. De meegeleverde MariaDB-database behoudt elke reservering, groep en accessoiredefinitie over herstarts heen.
Belangrijkste kenmerken van LibreBooking
Resource reserveringen
Boek kamers, apparatuur en gedeelde middelen via kalenderweergaven met dag-, week- en maandindelingen.
Terugkerende boekingen
Plan dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse terugkerende reserveringen met conflictdetectie en einddatumbeheer.
Goedkeuringsworkflows
Vereis dat reserveringen worden goedgekeurd door resourcebeheerders voordat ze van kracht worden, met e-mailmeldingen bij elke stap.
Groepen en machtigingen
Wijs gebruikers toe aan groepen, verleen toegang per bron en handhaaf boekingsquota om veelgevraagde activa eerlijk te verdelen.
Accessoires en add-ons
Koppel hoeveelheidsbeperkte accessoires, zoals projectoren of microfoons, aan reserveringen zodat de voorraad gesynchroniseerd blijft.
REST API en rapporten
Integreer met externe systemen via de REST API en haal gebruiksrapporten op om capaciteitsplanning te informeren.
Waarom LibreBooking op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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