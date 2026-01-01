LibreBooking is een community-gedreven fork van Booked Scheduler die elke webbrowser verandert in een zelfbedieningsreserveringsbalie voor kamers, voertuigen, laboratoriumapparatuur, sportfaciliteiten of elke andere gedeelde bron. Kalenderstijl beschikbaarheidsweergaven, terugkerende boekingen, goedkeuringsworkflows en quota laten organisaties spreadsheets en gedeelde inboxen vervangen door een gestructureerd boekingssysteem.

LibreBooking zelf hosten op jouw eigen VPS houdt reserveringsgegevens, contactgegevens van leden en gebruiksgeschiedenis volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van SaaS-kalenders van derden. De meegeleverde MariaDB-database behoudt elke reservering, groep en accessoiredefinitie over herstarts heen.