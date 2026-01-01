Implementeer MediaGo met één-klik-installatie.
Zelfgehoste videosniffer en downloader die M3U8, HLS, YouTube, Bilibili en 1000+ andere sites detecteert en downloadt.
Kies een VPS-plan voor MediaGo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MediaGo kunt bouwen
MediaGo is een open-source video-downloader die een browsergebaseerde gebruikersinterface combineert met beproefde engines zoals yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE en BBDown. Het detecteert en slaat streams op van M3U8- en HLS-afspeellijsten, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit en meer dan duizend andere ondersteunde sites, en converteert het resultaat vervolgens naar elk gewenst formaat of elke gewenste kwaliteit zonder een aparte ffmpeg-stap.
MediaGo draaien op je eigen VPS betekent dat downloads plaatsvinden op een snelle, altijd-actieve server in plaats van op je laptop, en de bestanden blijven in opslag die jij beheert. Een bijbehorende browserextensie en HTTP API laten je links vanaf elk apparaat naar dezelfde wachtrij sturen, met taakbeheer, voortgang en geschiedenis die worden weergegeven via een overzichtelijk webdashboard.
Belangrijkste kenmerken van MediaGo
M3U8- en HLS-sniffer
Detecteer en download gesegmenteerde streams vanaf elke webpagina, inclusief DRM-vrije live-opnames en on-demand afspeellijsten.
yt-dlp-motor
Gebundelde yt-dlp ondersteuning haalt video's op van YouTube, Twitter, Instagram, Reddit en meer dan duizend andere ondersteunde sites, standaard.
Bilibili-downloader
Native BBDown-integratie haalt Bilibili-video's, danmaku, ondertitels en audiobestanden van hoge kwaliteit op die niet beschikbaar zijn voor de meeste generieke downloaders.
Browserextensie
Bijbehorende Chrome- en Firefox-extensie detecteert video's op elke pagina en plaatst ze met één klik in de wachtrij op je server.
In-app formaatconversie
Converteer voltooide downloads naar andere formaten of kwaliteiten met de gebundelde ffmpeg-pipeline zonder het dashboard te verlaten.
HTTP-API en automatisering
Volledige REST API maakt het mogelijk voor scripts, AI-assistenten en tools van derden om taken aan te maken, voortgang op te vragen en de downloadwachtrij te beheren.
Waarom MediaGo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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