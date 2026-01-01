Implementeer Scoold met één-klik installatie.
Zelfgehost Stack Overflow-achtig Q&A-platform voor teams, klaslokalen en interne kennisdeling.
Kies een VPS-plan voor Scoold
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Scoold kunt bouwen
Scoold is een open-source Q&A- en kennisdeelplatform, geïnspireerd op Stack Overflow, speciaal gebouwd voor teams, scholen en organisaties die een gestructureerde plek nodig hebben om vragen, antwoorden en collectieve kennis vast te leggen. De single-JAR Spring Boot frontend wordt gekoppeld aan de Para backend, die authenticatie, zoeken en persistentie afhandelt en gebundeld wordt geleverd in deze implementatie met een ingebedde H2-opslag die klaar is voor gebruik bij de eerste opstart.
Door Scoold zelf te hosten, blijven alle vragen, antwoorden, stemmen en gebruikersidentiteiten op je eigen VPS in plaats van bij een externe SaaS Q&A-dienst. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in op je kennisbank, en met de Apache 2.0-licentie kun je stemregels, badges, ruimtes en authenticatieproviders aanpassen zodat ze aansluiten bij de manier waarop je team daadwerkelijk werkt.
Belangrijkste kenmerken van Scoold
Stack Overflow werkstroom
Stemmen, geaccepteerde antwoorden, reputatie, badges en tags bieden bijdragers dezelfde vertrouwde vraag-en-antwoordstroom als de openbare Stack Overflow, zonder leercurve voor nieuwe teamleden.
Ruimtes voor teams
Groepeer vragen en gebruikers in geïsoleerde ruimtes, zodat engineering, support en HR één enkele Scoold-installatie kunnen delen zonder dat hun inhoud in elkaar overloopt.
Gebundelde Para-backend
De Para-applicatieserver wordt geïmplementeerd naast Scoold en automatisch geïnitialiseerd bij de eerste opstart, zodat authenticatie, de zoekfunctie en opslag direct werken zonder aparte configuratie.
Sociale en LDAP-login
Meld je aan met Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, of e-mail en wachtwoord — kies de identiteitsproviders die jouw organisatie al gebruikt zonder aangepaste authenticatiecode te schrijven.
Markdown en codeblokken
GitHub-achtige markdown met syntax-gemarkeerde codeblokken, tabellen, takenlijsten en emoji maakt Scoold een natuurlijke match voor engineeringteams die technische problemen en oplossingen documenteren.
REST-API en webhooks
Een OpenAPI 3.0 REST-interface en ondertekende webhooks laten je rapportage scripten, verouderde Q&A-inhoud importeren en Scoold koppelen aan chat, Zapier of je eigen automatisering.
Waarom Scoold op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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