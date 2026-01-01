Scoold is een open-source Q&A- en kennisdeelplatform, geïnspireerd op Stack Overflow, speciaal gebouwd voor teams, scholen en organisaties die een gestructureerde plek nodig hebben om vragen, antwoorden en collectieve kennis vast te leggen. De single-JAR Spring Boot frontend wordt gekoppeld aan de Para backend, die authenticatie, zoeken en persistentie afhandelt en gebundeld wordt geleverd in deze implementatie met een ingebedde H2-opslag die klaar is voor gebruik bij de eerste opstart.

Door Scoold zelf te hosten, blijven alle vragen, antwoorden, stemmen en gebruikersidentiteiten op je eigen VPS in plaats van bij een externe SaaS Q&A-dienst. Er zijn geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in op je kennisbank, en met de Apache 2.0-licentie kun je stemregels, badges, ruimtes en authenticatieproviders aanpassen zodat ze aansluiten bij de manier waarop je team daadwerkelijk werkt.