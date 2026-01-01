Lychee is een gepolijst open-source fotobeheersysteem dat elke map met afbeeldingen omzet in een prachtig gepresenteerde online galerij. Het indexeert EXIF- en IPTC-metadata, genereert responsieve miniaturen, organiseert foto's in geneste albums en biedt openbare, met een wachtwoord beveiligde en privé-deling voor individuele albums of losse foto's — allemaal ondersteund door een schone, mobielvriendelijke web-UI.

Lychee zelf hosten op je VPS houdt originele bestanden in volledige resolutie, locatiegegevens en kijkgeschiedenis op infrastructuur die jij beheert, in plaats van deze over te dragen aan een fotoplatform van derden. De app ondersteunt MySQL, MariaDB, PostgreSQL of SQLite als backends en integreert naadloos met objectopslag, LDAP en OAuth-providers — waardoor het even geschikt is voor een persoonlijk fotoarchief of een gedeelde bibliotheek voor kleine teams.