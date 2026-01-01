Implementeer Lychee met één-klik-installatie.
Zelfgehost fotobeheerplatform met albumorganisatie, deelinstellingen en metadata-bewust bladeren, gebouwd voor serieuze fotografen.
Kies een VPS-plan voor Lychee
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lychee kunt bouwen
Lychee is een gepolijst open-source fotobeheersysteem dat elke map met afbeeldingen omzet in een prachtig gepresenteerde online galerij. Het indexeert EXIF- en IPTC-metadata, genereert responsieve miniaturen, organiseert foto's in geneste albums en biedt openbare, met een wachtwoord beveiligde en privé-deling voor individuele albums of losse foto's — allemaal ondersteund door een schone, mobielvriendelijke web-UI.
Lychee zelf hosten op je VPS houdt originele bestanden in volledige resolutie, locatiegegevens en kijkgeschiedenis op infrastructuur die jij beheert, in plaats van deze over te dragen aan een fotoplatform van derden. De app ondersteunt MySQL, MariaDB, PostgreSQL of SQLite als backends en integreert naadloos met objectopslag, LDAP en OAuth-providers — waardoor het even geschikt is voor een persoonlijk fotoarchief of een gedeelde bibliotheek voor kleine teams.
Belangrijkste kenmerken van Lychee
Genestelde albumhiërarchie
Organiseer foto's in albums en subalbums met drag-and-drop herschikking, omslagafbeeldingselectie en deelopties per album.
EXIF en IPTC metadata
Automatische extractie van camera-, lens-, belichtings-, GPS- en IPTC-tags, zodat albums doorzoekbaar en filterbaar zijn op camerabody, brandpuntsafstand of locatie.
Gedetailleerde deelbeheer
Maak albums openbaar, met een wachtwoord beveiligd of alleen op uitnodiging, en genereer deellinks per album of per foto zonder de rest van je bibliotheek bloot te stellen.
RAW- en HEIC-ondersteuning
Native ondersteuning voor RAW-formaten en HEIC naast JPEG, PNG en video — Lychee transcodeert voor het web met behoud van het originele bestand.
OAuth- en LDAP-aanmelding
Maak verbinding met bestaande identiteitsproviders, waaronder Google, GitHub en elke LDAP-directory, zodat medewerkers kunnen inloggen met inloggegevens die ze al hebben.
Objectopslag-backend
Sla optioneel foto's op in S3-compatibele objectopslag om je bibliotheek uit te breiden voorbij de lokale schijf, met behoud van dezelfde UX.
Waarom Lychee op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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