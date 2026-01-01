Implementeer Sun-Panel met één klik installatie.
Aanpasbaar server- en NAS-navigatiepaneel met een overzichtelijke startpagina en app-starter voor zelfhosters.
Kies een VPS-plan voor Sun-Panel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Sun-Panel kunt bouwen
Sun-Panel is een lichtgewicht, zelfgehoste startpagina en navigatiepaneel, ontworpen voor servers en NAS-apparaten. Het biedt je een enkel, prachtig georganiseerd dashboard waar je al je zelfgehoste diensten kunt starten en de systeemstatus in één oogopslag kunt monitoren. Ontworpen met eenvoud in gedachten, vereist Sun-Panel geen externe database — het draait volledig op SQLite.
Met ondersteuning voor multi-account-isolatie, aangepaste pictogrammen uit de Iconify-bibliotheek, in-pagina mini-vensters en volledig aanpasbare CSS en JavaScript, laat Sun-Panel je een startpagina creëren die bij je workflow past. Implementeer het op je VPS en geniet van een persoonlijke, advertentievrije browserstartpagina die je volledig beheert.
Belangrijkste kenmerken van Sun-Panel
Ondersteuning voor meerdere accounts
Maak geïsoleerde accounts aan voor verschillende gebruikers, elk met hun eigen paneelindeling en applicatiesnelkoppelingen.
Geen Externe Database
Draait volledig op ingebouwde SQLite, waardoor de implementatie eenvoudig blijft zonder extra databaseservice om te onderhouden.
Rijke Iconenbibliotheek
Maak gebruik van de Iconify-pictogrambibliotheek om je app-snelkoppelingen vrijelijk te stylen, met ondersteuning voor duizenden pictogramsets.
Systeemstatusmonitoring
Bekijk realtime CPU-, geheugen- en schijfgebruik direct op je paneel om de servergezondheid in de gaten te houden.
Aangepaste JS en CSS
Voeg je eigen JavaScript en CSS toe om het uiterlijk en gedrag van je startpagina volledig te personaliseren.
In-pagina mini-vensters
Open ondersteunde diensten in zwevende minivensters zonder je dashboard te verlaten voor een naadloze workflow.
Waarom Sun-Panel op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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