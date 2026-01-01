Sun-Panel is een lichtgewicht, zelfgehoste startpagina en navigatiepaneel, ontworpen voor servers en NAS-apparaten. Het biedt je een enkel, prachtig georganiseerd dashboard waar je al je zelfgehoste diensten kunt starten en de systeemstatus in één oogopslag kunt monitoren. Ontworpen met eenvoud in gedachten, vereist Sun-Panel geen externe database — het draait volledig op SQLite.

Met ondersteuning voor multi-account-isolatie, aangepaste pictogrammen uit de Iconify-bibliotheek, in-pagina mini-vensters en volledig aanpasbare CSS en JavaScript, laat Sun-Panel je een startpagina creëren die bij je workflow past. Implementeer het op je VPS en geniet van een persoonlijke, advertentievrije browserstartpagina die je volledig beheert.