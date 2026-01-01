Implementeer Hister met één-klik-installatie.
Lokaal-eerst persoonlijke zoekmachine die je browsergeschiedenis en kennisbank volledig indexeert.
Kies een VPS-plan voor Hister
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hister kunt bouwen
Hister is een open-source zoekmachine die automatisch de websites die je bezoekt full-text indexeert, en zo je browsergeschiedenis omzet in een privé, doorzoekbare kennisbank. In plaats van door een chronologische geschiedenislijst te scrollen of te vertrouwen op externe zoekmachines die elke zoekopdracht profileren, laat Hister je elke pagina die je al hebt gelezen vinden op basis van de inhoud, en niet alleen op basis van de titel of URL.
Door Hister zelf te hosten, blijven je browsegegevens, geïndexeerde inhoud en zoekopdrachten volledig op je VPS. Dezelfde instantie kan extra sites crawlen, lokale bestanden indexeren, een MCP-eindpunt blootstellen aan AI-agenten en meerdere gebruikers bedienen — allemaal zonder één enkele zoekopdracht naar een dienst van derden te sturen.
Belangrijkste kenmerken van Hister
Volledige-tekstgeschiedenisindex
Indexeert automatisch de daadwerkelijke inhoud van pagina's die je bezoekt, zodat je kunt zoeken op basis van wat er geschreven is, en niet alleen op URL of titel.
Krachtige querytaal
Filter op domein, datumbereik, taal, tags en volledige-tekst zoektermen met behulp van een speciale zoekopdrachtsyntaxis die is ontworpen voor precisie.
Lokale bestandsindexering
Richt Hister op mappen op je VPS om notities, documenten en kennisbanken te indexeren naast je browsegeschiedenis.
Ingebouwde crawler
Breid de index uit door externe sites te crawlen met een traditionele HTTP-crawler of een headless browser voor JavaScript-intensieve pagina's.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Host een gedeelde instantie voor een team of lokale gemeenschap met gebruikersspecifieke indexen en OAuth-gebaseerde authenticatie.
AI- en MCP-integratie
Schakel optioneel semantisch zoeken in en stel resultaten beschikbaar aan AI-agenten via een Model Context Protocol-eindpunt.
Waarom Hister op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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