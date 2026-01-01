Hister is een open-source zoekmachine die automatisch de websites die je bezoekt full-text indexeert, en zo je browsergeschiedenis omzet in een privé, doorzoekbare kennisbank. In plaats van door een chronologische geschiedenislijst te scrollen of te vertrouwen op externe zoekmachines die elke zoekopdracht profileren, laat Hister je elke pagina die je al hebt gelezen vinden op basis van de inhoud, en niet alleen op basis van de titel of URL.

Door Hister zelf te hosten, blijven je browsegegevens, geïndexeerde inhoud en zoekopdrachten volledig op je VPS. Dezelfde instantie kan extra sites crawlen, lokale bestanden indexeren, een MCP-eindpunt blootstellen aan AI-agenten en meerdere gebruikers bedienen — allemaal zonder één enkele zoekopdracht naar een dienst van derden te sturen.