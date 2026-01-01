Implementeer phpBB met één-klik-installatie.
Klassiek open source PHP-bulletinboard voor het bouwen van gestructureerde discussieforums en onlinegemeenschappen.
Kies een VPS-plan voor phpBB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met phpBB kunt bouwen
phpBB is het meest gebruikte open-source forumplatform op het web, dat al meer dan twee decennia honderdduizenden communities aandrijft. Gebouwd in PHP met een focus op traditionele categorie- en subforumstructuren, geeft het moderators gedetailleerde controle over rechten, gebruikersgroepen en discussiestromen zonder afhankelijk te zijn van clouddiensten of licenties per gebruiker.
Door phpBB zelf te hosten op je eigen VPS houd je elke post, gebruikersaccount en bijlage onder je controle, met volledige toegang tot de database, het bestandssysteem en de duizenden gratis extensies en stijlen die worden onderhouden door de phpBB-community.
Belangrijkste kenmerken van phpBB
Granulaire machtigingen
Configureer lees-, plaatsings- en moderatierechten per forum, gebruikersgroep of individueel account voor gedetailleerd communitybeheer.
Extensie-ecosysteem
Duizenden gratis community-extensies voegen SEO-tools, anti-spam, sociale login en meer toe zonder de kerncode aan te passen.
Aangepaste stijlen en thema's
Vervang de standaard prosilver-stijl door communitythema's of creëer een aangepaste look met behulp van het op Twig gebaseerde templatesysteem van phpBB.
Ingebouwde moderatietools
Waarschuw, ban, vergrendel, splits en voeg onderwerpen samen met een speciaal moderator controlepaneel en gedetailleerde auditlogging.
Meertalige ondersteuning
Meer dan 60 officiële taalpakketten laten je toe om forums te beheren in je moedertaal of meertalige communities te hosten.
BBCode en bijlagen
Klassieke BBCode-opmaak en bestands- en afbeeldingsbijlagen zorgen ervoor dat berichten vertrouwd blijven voor ervaren forumgebruikers.
Waarom phpBB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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