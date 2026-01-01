phpBB is het meest gebruikte open-source forumplatform op het web, dat al meer dan twee decennia honderdduizenden communities aandrijft. Gebouwd in PHP met een focus op traditionele categorie- en subforumstructuren, geeft het moderators gedetailleerde controle over rechten, gebruikersgroepen en discussiestromen zonder afhankelijk te zijn van clouddiensten of licenties per gebruiker.

Door phpBB zelf te hosten op je eigen VPS houd je elke post, gebruikersaccount en bijlage onder je controle, met volledige toegang tot de database, het bestandssysteem en de duizenden gratis extensies en stijlen die worden onderhouden door de phpBB-community.