Implementeer FlexGet met één-klik-installatie.
Krachtige automatiseringstool voor het downloaden en beheren van media van RSS-feeds, torrentsites en meer.
Kies een VPS-plan voor FlexGet
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FlexGet kunt bouwen
FlexGet is een multifunctionele automatiseringstool voor content van RSS, torrentsites, Usenet-indexers en tientallen andere bronnen. Het haalt metadata van afleveringen en films op, filtert releases op basis van jouw kwaliteitsregels, verwijdert duplicaten uit jouw bestaande bibliotheek en stuurt overeenkomende downloads door naar torrentclients, Usenet-downloaders of post-processing scripts — allemaal aangestuurd vanuit één declaratieve YAML-configuratie.
Zelf-hosting van FlexGet op een VPS houdt jouw automatisering altijd actief, zodat feeds nooit een releasevenster missen. Het sluit aan op Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd en de bredere mediaserver-stack als het planningselement dat alles draaiende houdt.
Belangrijkste kenmerken van FlexGet
YAML-gestuurde automatisering
Definieer elke feed, filter, transformatie en downloaddoel in één configuratiebestand — eenvoudig onder versiebeheer te plaatsen en te repliceren tussen instanties.
Honderden integraties
Ingebouwde plugins voor torrentsites, RSS-feeds, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet en nog veel meer.
Series en films ontdekken
Volgt series en films bij verschillende aanbieders, voorkomt duplicaten in jouw bibliotheek en haalt alleen releases op die voldoen aan jouw kwaliteits- en taalregels.
Web-UI en REST API
Blader door taken in de wachtrij, activeer handmatig uitvoeringen en inspecteer de geschiedenis vanuit de browser — of automatiseer alles via de JSON REST API.
Plannen en triggers
Cron-achtige planningen, bestandssysteemtriggers en webhook-ingangspunten zorgen ervoor dat taken automatisch draaien zonder handmatige tussenkomst.
Waarom FlexGet op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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