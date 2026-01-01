FlexGet is een multifunctionele automatiseringstool voor content van RSS, torrentsites, Usenet-indexers en tientallen andere bronnen. Het haalt metadata van afleveringen en films op, filtert releases op basis van jouw kwaliteitsregels, verwijdert duplicaten uit jouw bestaande bibliotheek en stuurt overeenkomende downloads door naar torrentclients, Usenet-downloaders of post-processing scripts — allemaal aangestuurd vanuit één declaratieve YAML-configuratie.

Zelf-hosting van FlexGet op een VPS houdt jouw automatisering altijd actief, zodat feeds nooit een releasevenster missen. Het sluit aan op Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd en de bredere mediaserver-stack als het planningselement dat alles draaiende houdt.