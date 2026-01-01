Implementeer DHIS2 met een één-klik-installatie.
Open-source gezondheidsinformatieplatform gebruikt door nationale gezondheidsdiensten in meer dan 70 landen wereldwijd.
Kies een VPS-plan voor DHIS2
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DHIS2 kunt bouwen
DHIS2 is 's werelds grootste open-source gezondheidsinformatiebeheersysteem, ingezet in meer dan 70 landen om routinematige gezondheids-, immunisatie-, ziektebewakings- en logistieke gegevens vast te leggen, te analyseren en te rapporteren. Gebouwd door de Universiteit van Oslo en een wereldwijde gemeenschap van publieke partners, ondersteunt het nationale gezondheidsprogramma's die ongeveer 2,4 miljard mensen bedienen.
Het zelf hosten van DHIS2 op je eigen VPS houdt gevoelige patiënt- en programmagegevens volledig onder jouw jurisdictie, stelt je in staat om metadata, dashboards en integraties aan te passen aan lokale workflows, en vermijdt kosten per gebruiker die gepaard gaan met eigen HMIS-leveranciers.
Belangrijkste kenmerken van DHIS2
Multikanaals dataverzameling
Verzamel geaggregeerde, individuele en gebeurtenisgegevens via webformulieren, Android-clients, sms en bulkimporten in duizenden faciliteiten.
Visuele analyses
Bouw draaitabellen, grafieken, kaarten en dashboards direct vanuit verzamelde gegevens zonder te exporteren naar externe tools.
Trackerprogramma's
Volg individuele gevallen, begunstigden en toeleveringsketens in de loop van de tijd met configureerbare longitudinale volgprogramma's.
Metadatabeheer
Definieer organisatie-eenheden, data-elementen, indicatoren en validatieregels via een flexibel model dat is aangepast door ministeries van volksgezondheid.
RESTful Web-API
Integreer registers, laboratoriumsystemen en rapportagepijplijnen via een gedocumenteerde REST API en het DHIS2-appplatform.
Offline-first Android
Veldwerkers leggen offline gegevens vast met de DHIS2 Android Capture-app en synchroniseren zodra de verbinding is hersteld.
Waarom DHIS2 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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