Element is een open source berichten- en samenwerkingsplatform gebouwd op het Matrix-protocol. Het biedt standaard end-to-end versleutelde berichten, spraak- en videogesprekken en bestandsdeling, met de mogelijkheid om verbinding te maken met elke Matrix-homeserver — inclusief zelfgehoste Synapse-instanties of publieke servers zoals matrix.org.

Door Element op je VPS zelf te hosten, houd je je berichteninfrastructuur onder controle. Je kunt federatie-instellingen configureren, beveiligingsbeleid afdwingen, integreren met je eigen Matrix-homeserver en ervoor zorgen dat gevoelige bedrijfscommunicatie nooit via cloudinfrastructuur van derden verloopt.