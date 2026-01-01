Implementeer Element met één-klik-installatie.
Veilige Matrix-gebaseerde berichtenclient met end-to-end-encryptie voor teams en gemeenschappen die hun data zelf beheren.
Kies een VPS-plan voor Element
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Element kunt bouwen
Element is een open source berichten- en samenwerkingsplatform gebouwd op het Matrix-protocol. Het biedt standaard end-to-end versleutelde berichten, spraak- en videogesprekken en bestandsdeling, met de mogelijkheid om verbinding te maken met elke Matrix-homeserver — inclusief zelfgehoste Synapse-instanties of publieke servers zoals matrix.org.
Door Element op je VPS zelf te hosten, houd je je berichteninfrastructuur onder controle. Je kunt federatie-instellingen configureren, beveiligingsbeleid afdwingen, integreren met je eigen Matrix-homeserver en ervoor zorgen dat gevoelige bedrijfscommunicatie nooit via cloudinfrastructuur van derden verloopt.
Belangrijkste kenmerken van Element
End-to-end encryptie
Alle berichten worden standaard versleuteld met behulp van het Matrix Olm/Megolm-protocol, zodat alleen de beoogde deelnemers gesprekken kunnen lezen.
Open Matrixnetwerk
Maak verbinding met elke Matrix homeserver en communiceer via verschillende Matrix-compatibele clients, waardoor federatie mogelijk is zonder platformafhankelijkheid.
Cross-platform synchronisatie
Gesynchroniseerde berichtenhistorie op het web, desktop, iOS en Android zorgt ervoor dat gesprekken in realtime toegankelijk zijn op elk apparaat.
Spraak- en video-oproepen
Ingebouwde versleutelde spraak- en videogesprekken met schermdeling ondersteunt realtime samenwerking zonder de berichteninterface te verlaten.
Bridge-integraties
Bruggen verbinden Element met Slack, IRC, Telegram en andere berichtenplatforms, waarbij communicatie wordt gebundeld in één enkele interface.
Waarom Element op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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