Implementeer Kong met één-klik installatie.
Krachtige open source API-gateway voor het beheren, beveiligen en schalen van microservices en API's.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kong kunt bouwen
Kong is de meest gebruikte open-source API-gateway ter wereld, gebouwd op OpenResty (Nginx + LuaJIT) voor submilliseconde-latentie op schaal. Het staat voor je services om authenticatie, rate limiting, verkeersroutering en observeerbaarheid af te handelen via een rijk ecosysteem van meer dan 50 plug-ins — zonder je applicatiecode te wijzigen.
Kong draaien op je eigen VPS geeft je volledige controle over API-verkeer, plug-inconfiguratie en gevoelige inloggegevens, zonder de gebruiksafhankelijke prijzen van beheerde API-gatewaydiensten. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor het persistent opslaan van de configuratie van Kong en is direct klaar voor productie API-beheer vanaf het moment dat het start.
Belangrijkste kenmerken van Kong
Gecentraliseerde authenticatie
Handhaaf OAuth 2.0, JWT, API-sleutels en HMAC-authenticatie voor alle services vanaf één controlepunt.
Snelheidsbeperking
Bescherm upstream-services tegen verkeerspieken door per-gebruiker of globale aanvraaglimieten in te stellen zonder codewijzigingen.
Plugin-ecosysteem
Breid Kong uit met meer dan 50 officiële plugins voor logging, caching, transformaties en integraties van derden.
Beheerder-GUI
Beheer routes, services, gebruikers en plugins via de ingebouwde Kong Manager webinterface op poort 8002.
Ondersteuning voor meerdere protocollen
Routeer HTTP-, HTTPS-, gRPC-, WebSocket- en TCP-verkeer via één enkele gateway met protocolbewuste load balancing.
Waarom Kong op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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