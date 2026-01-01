Kong is de meest gebruikte open-source API-gateway ter wereld, gebouwd op OpenResty (Nginx + LuaJIT) voor submilliseconde-latentie op schaal. Het staat voor je services om authenticatie, rate limiting, verkeersroutering en observeerbaarheid af te handelen via een rijk ecosysteem van meer dan 50 plug-ins — zonder je applicatiecode te wijzigen.

Kong draaien op je eigen VPS geeft je volledige controle over API-verkeer, plug-inconfiguratie en gevoelige inloggegevens, zonder de gebruiksafhankelijke prijzen van beheerde API-gatewaydiensten. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor het persistent opslaan van de configuratie van Kong en is direct klaar voor productie API-beheer vanaf het moment dat het start.