Hoppscotch is een modern, lichtgewicht API-ontwikkelings- en testplatform dat de volledige API-levenscyclus omvat — van het bouwen en testen van verzoeken tot het documenteren en delen van collecties met je team. Het ondersteunt REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events en WebRTC in één enkele interface, met omgevingsvariabelen, pre-request scripts en geavanceerde authenticatieopties, waaronder OAuth 2.0.

Zelf-hosting van Hoppscotch op je VPS houdt alle API-sleutels, verzoekpayloads en teamwerkruimtegegevens volledig op je infrastructuur, waardoor de zorgen over gegevensprivacy van cloudgebaseerde API-clients worden weggenomen en tegelijkertijd de abonnementskosten per zitplaats worden geëlimineerd naarmate je team groeit.