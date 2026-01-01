Implementeer Hoppscotch met één-klik-installatie.
Open-source platform voor API-ontwikkeling met ondersteuning voor REST, GraphQL, WebSocket en realtime teamsamenwerking.
Kies een VPS-plan voor Hoppscotch
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hoppscotch kunt bouwen
Hoppscotch is een modern, lichtgewicht API-ontwikkelings- en testplatform dat de volledige API-levenscyclus omvat — van het bouwen en testen van verzoeken tot het documenteren en delen van collecties met je team. Het ondersteunt REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events en WebRTC in één enkele interface, met omgevingsvariabelen, pre-request scripts en geavanceerde authenticatieopties, waaronder OAuth 2.0.
Zelf-hosting van Hoppscotch op je VPS houdt alle API-sleutels, verzoekpayloads en teamwerkruimtegegevens volledig op je infrastructuur, waardoor de zorgen over gegevensprivacy van cloudgebaseerde API-clients worden weggenomen en tegelijkertijd de abonnementskosten per zitplaats worden geëlimineerd naarmate je team groeit.
Belangrijkste kenmerken van Hoppscotch
Multiprotocol testen
Test REST-, GraphQL-, WebSocket-, Server-Sent Events- en WebRTC-verbindingen vanuit één uniforme interface.
Teamwerkruimtes
Deel collecties en werk in realtime samen met teamgenoten via gedeelde werkruimtes zonder je privé-infrastructuur te verlaten.
Geavanceerde Authenticatie
Ingebouwde ondersteuning voor OAuth 2.0, Bearer-tokens, Basic Auth en API-sleutels dekt vrijwel elk authenticatieschema.
Omgevingsvariabelen
Schakel direct tussen ontwikkel-, staging- en productieomgevingen, zonder handmatig aanvraagparameters te bewerken.
Collectiebeheer
Organiseer verzoeken in geversioneerde collecties met import- en exportondersteuning voor Postman- en OpenAPI-formaten.
Waarom Hoppscotch op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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