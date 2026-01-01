Implementeer Serge met één-klik-installatie.
Zelfgehoste chatinterface voor het lokaal draaien van LLaMA- en Alpaca-modellen via llama.cpp, zonder API-kosten.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Serge kunt bouwen
Serge is een open-source chatinterface voor het lokaal draaien van LLaMA-familie taalmodellen via llama.cpp, met eersteklas ondersteuning voor Alpaca, Vicuna, GPT4All en andere community fine-tunes. Het bundelt een SvelteKit web-UI, een FastAPI backend en een door Redis ondersteunde modelregistry in één container, zodat je GGUF-modellen kunt ophalen, chatsessies kunt beheren en inferentieparameters kunt afstemmen zonder meerdere services aan elkaar te koppelen.
Zelf Serge hosten houdt elke prompt en respons op je eigen VPS — geen externe API, geen telemetrie en geen kosten per token. CPU-only inferentie werkt direct, waardoor het een praktische manier is om private LLM's te draaien zonder te betalen voor cloud GPU-tijd of je aan te melden voor een externe AI-service.
Belangrijkste kenmerken van Serge
Draait op CPU
llama.cpp maakt volledig lokale inferentie mogelijk zonder een GPU, zodat je kunt chatten met gekwantiseerde LLaMA-modellen op een standaard VPS.
Ingebouwd modelregister
Download en wissel tussen Alpaca, Vicuna, GPT4All en andere GGUF-modellen rechtstreeks vanuit de web-UI zonder handmatig bestanden te kopiëren.
Afstembare inferentie
Pas temperatuur, top-k, top-p, contextlengte en andere generatieparameters per chat aan om de stijl en kwaliteit van de reactie te beheersen.
Permanente chatgeschiedenis
Gesprekken en gedownloade modelgewichten worden opgeslagen in Docker-volumes en overleven containerherstarts en upgrades.
REST-API inbegrepen
FastAPI-backend stelt chat-, model- en sessie-eindpunten beschikbaar, zodat je Serge kunt integreren met aangepaste scripts, bots of apps.
Geen externe API-sleutels
Alles draait in één container zonder dat een OpenAI-, Anthropic- of cloudaccount vereist is — prompts verlaten nooit je VPS.
Waarom Serge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
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