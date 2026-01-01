Serge is een open-source chatinterface voor het lokaal draaien van LLaMA-familie taalmodellen via llama.cpp, met eersteklas ondersteuning voor Alpaca, Vicuna, GPT4All en andere community fine-tunes. Het bundelt een SvelteKit web-UI, een FastAPI backend en een door Redis ondersteunde modelregistry in één container, zodat je GGUF-modellen kunt ophalen, chatsessies kunt beheren en inferentieparameters kunt afstemmen zonder meerdere services aan elkaar te koppelen.

Zelf Serge hosten houdt elke prompt en respons op je eigen VPS — geen externe API, geen telemetrie en geen kosten per token. CPU-only inferentie werkt direct, waardoor het een praktische manier is om private LLM's te draaien zonder te betalen voor cloud GPU-tijd of je aan te melden voor een externe AI-service.