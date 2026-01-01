Implementeer ExpenseOwl met één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste onkostentracker met dashboardgrafieken, categoriebeheer en CSV-import/export — geen database nodig.
Kies een VPS-plan voor ExpenseOwl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ExpenseOwl kunt bouwen
ExpenseOwl is een minimale zelfgehoste uitgavenregistratieapplicatie die alle gegevens opslaat in lokale JSON-bestanden zonder dat er een externe database nodig is. Het biedt een overzichtelijk dashboard met cirkeldiagrammen en cashflowoverzichten, een sorteerbare uitgaventabel voor het bekijken van invoer, en een instellingenpaneel voor het beheren van categorieën, valuta en gegevensimport/export.
ExpenseOwl zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je persoonlijke financiële gegevens nooit je infrastructuur verlaten. Het lichtgewicht ontwerp is binnen enkele seconden geïmplementeerd zonder dat er een databaseservice onderhouden hoeft te worden, waardoor het een van de eenvoudigste manieren is om de volledige controle over je persoonlijke financiële gegevens te krijgen.
Belangrijkste kenmerken van ExpenseOwl
Uitgavendashboard
Cirkeldiagrammen en cashflowoverzichten geven een directe visuele uitsplitsing van uitgavenpatronen over alle gevolgde categorieën.
Categoriebeheer
Definieer en bewerk aangepaste uitgavencategorieën in het instellingenpaneel zodat deze overeenkomen met je persoonlijke of huishoudbudgetteringssysteem.
CSV Import- en Export
Gegevens in en uit ExpenseOwl verplaatsen met behulp van CSV-bestanden — handig voor het importeren van geschiedenis uit andere apps of het maken van draagbare back-ups.
Geen database vereist
Alle uitgavengegevens worden opgeslagen in lokale JSON-bestanden op het benoemde volume, dus er is geen Postgres- of MySQL-service om te configureren of te onderhouden.
PWA-ondersteuning
Installeer ExpenseOwl als een Progressive Web App op desktop of mobiel voor een native app-achtige ervaring direct vanuit de browser.
Waarom ExpenseOwl op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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