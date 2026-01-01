Implementeer OpenBudgeteer met één klik.
Open source budgetteringsapp op basis van categorieën om de controle te krijgen over je persoonlijke financiën met een gestructureerde, categoriegebaseerde aanpak.
Kies een VPS-plan voor OpenBudgeteer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenBudgeteer kunt bouwen
OpenBudgeteer is een zelfgehoste applicatie voor persoonlijke financiën, gebouwd op het bucket-budgetteringsprincipe — geïnspireerd door tools zoals YNAB en Buckets. Je wijst elke dollar aan inkomsten toe aan specifieke uitgavenpotjes voordat de maand begint, waardoor je een duidelijk, weloverwogen plan hebt voor je geld in plaats van te reageren op uitgaven zodra ze zich voordoen.
Gebouwd met .NET en Blazor Server, draait OpenBudgeteer volledig op je eigen infrastructuur, zodat je financiële gegevens nooit een cloud van derden bereiken. Het maakt verbinding met een PostgreSQL-database voor duurzame opslag en ondersteunt optionele authenticatie om de toegang te beveiligen. Opgenomen in de Awesome Self-Hosted lijst, is het een vertrouwde keuze voor privacybewuste gebruikers die op zoek zijn naar een capabele, gratis alternatief voor commerciële budgetteringssoftware.
Belangrijkste kenmerken van OpenBudgeteer
Potbudgettering
Wijs elke euro aan inkomsten toe aan vooraf gedefinieerde uitgavenpotjes aan het begin van elke maand, zodat je je financiën georganiseerd en op koers houdt.
Volledig dataeigendom
Je financiële gegevens worden exclusief opgeslagen op je eigen VPS — geen cloud van derden, geen abonnementskosten en geen vendor lock-in.
Optionele authenticatie
Bescherm je budget met ingebouwde gebruikersnaam- en wachtwoordauthenticatie, waardoor gevoelige financiële informatie alleen voor jou toegankelijk blijft.
PostgreSQL-persistentie
Slaat alle transacties en budgetgegevens op in een speciale PostgreSQL-database voor betrouwbare, crashbestendige persistentie en eenvoudige back-up.
Blazor Server-UI
Moderne, responsieve webinterface aangedreven door Blazor Server biedt een snelle, interactieve budgetteringservaring direct in de browser.
Waarom OpenBudgeteer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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