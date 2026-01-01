OpenBudgeteer is een zelfgehoste applicatie voor persoonlijke financiën, gebouwd op het bucket-budgetteringsprincipe — geïnspireerd door tools zoals YNAB en Buckets. Je wijst elke dollar aan inkomsten toe aan specifieke uitgavenpotjes voordat de maand begint, waardoor je een duidelijk, weloverwogen plan hebt voor je geld in plaats van te reageren op uitgaven zodra ze zich voordoen.

Gebouwd met .NET en Blazor Server, draait OpenBudgeteer volledig op je eigen infrastructuur, zodat je financiële gegevens nooit een cloud van derden bereiken. Het maakt verbinding met een PostgreSQL-database voor duurzame opslag en ondersteunt optionele authenticatie om de toegang te beveiligen. Opgenomen in de Awesome Self-Hosted lijst, is het een vertrouwde keuze voor privacybewuste gebruikers die op zoek zijn naar een capabele, gratis alternatief voor commerciële budgetteringssoftware.