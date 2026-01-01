Implementeer M3DB via een één-klik-installatie.
Gedistribueerde tijdreeksdatabase en Prometheus externe opslagbackend gebouwd bij Uber voor metingen op wereldschaal.
Kies een VPS-plan voor M3DB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met M3DB kunt bouwen
M3DB is een open-source gedistribueerde tijdreeksdatabase die oorspronkelijk bij Uber is gebouwd om miljarden metrics per seconde op te nemen, op te slaan en op te vragen over duizenden hosts. Het koppelt een ingebedde etcd-gestuurde coördinator met een TSDB-engine met hoge compressie, speciaal gebouwd voor monitoring-workloads, en stelt een Prometheus-compatibele remote read en remote write API plus PromQL-queries beschikbaar via de m3coordinator op poort 7201.
Zelf M3DB hosten op je eigen VPS geeft je langdurige, kostenefficiënte retentie voor Prometheus- en Graphite-metrics, volledige controle over namespaces en replicatie, en een enkele binary die kan schalen van een enkele node naar een wereldwijd multi-zone cluster naarmate je data groeit.
Belangrijkste kenmerken van M3DB
Prometheus externe opslag
Gebruik M3DB als een drop-in langetermijn-backend voor Prometheus via remote read en remote write, waarbij je jaren aan metrics bewaart zonder sampling.
PromQL-queryengine
Vraag opgeslagen metrics op met native PromQL via m3coordinator, waardoor M3DB compatibel wordt met Grafana en bestaande Prometheus-dashboards.
Hoogcompressie TSDB
Een speciaal gebouwde kolomopslagengine met compressie in Gorilla-stijl houdt het schijfgebruik laag, zelfs bij miljoenen actieve tijdreeksen.
Configureerbare naamruimten
Definieer meerdere namespaces met onafhankelijke retentie, blokgroottes en resolutie om snelle queries in balans te brengen met langetermijnopslagkosten.
Ingebedde etcd
De single-node-image wordt geleverd met ingebedde etcd voor clustertopologie en -plaatsing, waardoor de noodzaak voor een externe coördinatiedienst vervalt.
Graphite-ingestie
Ingebouwde Graphite Carbon-inname stelt teams in staat om Graphite- en Prometheus-metrics te consolideren in één opslaglaag met een uniforme query-API.
Waarom M3DB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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