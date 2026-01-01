M3DB is een open-source gedistribueerde tijdreeksdatabase die oorspronkelijk bij Uber is gebouwd om miljarden metrics per seconde op te nemen, op te slaan en op te vragen over duizenden hosts. Het koppelt een ingebedde etcd-gestuurde coördinator met een TSDB-engine met hoge compressie, speciaal gebouwd voor monitoring-workloads, en stelt een Prometheus-compatibele remote read en remote write API plus PromQL-queries beschikbaar via de m3coordinator op poort 7201.

Zelf M3DB hosten op je eigen VPS geeft je langdurige, kostenefficiënte retentie voor Prometheus- en Graphite-metrics, volledige controle over namespaces en replicatie, en een enkele binary die kan schalen van een enkele node naar een wereldwijd multi-zone cluster naarmate je data groeit.