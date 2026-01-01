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Gedistribueerde tijdreeksdatabase en Prometheus externe opslagbackend gebouwd bij Uber voor metingen op wereldschaal.

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KVM 1
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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2 vCPU cores
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8 TB bandbreedte
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met M3DB kunt bouwen

M3DB is een open-source gedistribueerde tijdreeksdatabase die oorspronkelijk bij Uber is gebouwd om miljarden metrics per seconde op te nemen, op te slaan en op te vragen over duizenden hosts. Het koppelt een ingebedde etcd-gestuurde coördinator met een TSDB-engine met hoge compressie, speciaal gebouwd voor monitoring-workloads, en stelt een Prometheus-compatibele remote read en remote write API plus PromQL-queries beschikbaar via de m3coordinator op poort 7201.

Zelf M3DB hosten op je eigen VPS geeft je langdurige, kostenefficiënte retentie voor Prometheus- en Graphite-metrics, volledige controle over namespaces en replicatie, en een enkele binary die kan schalen van een enkele node naar een wereldwijd multi-zone cluster naarmate je data groeit.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van M3DB

Prometheus externe opslag

Gebruik M3DB als een drop-in langetermijn-backend voor Prometheus via remote read en remote write, waarbij je jaren aan metrics bewaart zonder sampling.

PromQL-queryengine

Vraag opgeslagen metrics op met native PromQL via m3coordinator, waardoor M3DB compatibel wordt met Grafana en bestaande Prometheus-dashboards.

Hoogcompressie TSDB

Een speciaal gebouwde kolomopslagengine met compressie in Gorilla-stijl houdt het schijfgebruik laag, zelfs bij miljoenen actieve tijdreeksen.

Configureerbare naamruimten

Definieer meerdere namespaces met onafhankelijke retentie, blokgroottes en resolutie om snelle queries in balans te brengen met langetermijnopslagkosten.

Ingebedde etcd

De single-node-image wordt geleverd met ingebedde etcd voor clustertopologie en -plaatsing, waardoor de noodzaak voor een externe coördinatiedienst vervalt.

Graphite-ingestie

Ingebouwde Graphite Carbon-inname stelt teams in staat om Graphite- en Prometheus-metrics te consolideren in één opslaglaag met een uniforme query-API.

Waarom M3DB op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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