Statistieken voor Strava is een zelfgehost analysedashboard dat je complete Strava-activiteitengeschiedenis ophaalt en deze weergeeft als interactieve grafieken, geografische heatmaps, rapporten over materiaalgebruik, segmentanalyse en jaaroverzichten — allemaal lokaal op je eigen server opgeslagen. In tegenstelling tot de officiële Strava-app verliest het nooit historische gegevens achter een betaalmuur en geeft het je volledige eigendom over je sportieve gegevens.

De installatie vereist een Strava API-applicatie (gratis aan te maken) en een eenmalige OAuth-autorisatiestroom om een refresh token te genereren. Eenmaal verbonden, importeert de achtergronddaemon automatisch nieuwe activiteiten en houdt je dashboard up-to-date. Een Strava-account is vereist om deze applicatie te gebruiken.