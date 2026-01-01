Implementeer Statistieken voor Strava met één klik installatie.
Zelfgehost persoonlijk sportanalysedashboard dat jouw Strava-activiteiten omzet in gedetailleerde statistieken, grafieken en heatmaps.
Kies een VPS-plan voor Statistics for Strava
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Statistics for Strava kunt bouwen
Statistieken voor Strava is een zelfgehost analysedashboard dat je complete Strava-activiteitengeschiedenis ophaalt en deze weergeeft als interactieve grafieken, geografische heatmaps, rapporten over materiaalgebruik, segmentanalyse en jaaroverzichten — allemaal lokaal op je eigen server opgeslagen. In tegenstelling tot de officiële Strava-app verliest het nooit historische gegevens achter een betaalmuur en geeft het je volledige eigendom over je sportieve gegevens.
De installatie vereist een Strava API-applicatie (gratis aan te maken) en een eenmalige OAuth-autorisatiestroom om een refresh token te genereren. Eenmaal verbonden, importeert de achtergronddaemon automatisch nieuwe activiteiten en houdt je dashboard up-to-date. Een Strava-account is vereist om deze applicatie te gebruiken.
Belangrijkste kenmerken van Statistics for Strava
Activiteitsanalyse Dashboard
Uitgebreide statistieken met interactieve grafieken die totalen, trends, persoonlijke records en trainingsbelasting omvatten voor alle activiteitstypes.
Geografische Heatmap
Visualiseer activiteitshotspots op een geografische heatmap die alle opgenomen routes uitzet om jouw favoriete trainingsgebieden te onthullen.
Uitrustings- en onderhoudsregistratie
Monitor de afgelegde afstand en de gebruiksuren van fietsen, schoenen en uitrusting met een onderhoudsplanning, zodat je weet wanneer je uitrusting onderhoud nodig heeft.
Segmentgeschiedenis en inspanningen
Bekijk al jouw Strava-segmentinspanningen, persoonlijke records en voortgang in de loop van de tijd voor elk segment dat je hebt gefietst of gerend.
Strava Rewind
Jaarlijkse jaaroverzichtservaring die jouw grootste prestaties, langste activiteiten en fitnessmijlpalen van het jaar belicht.
AI Workout Assistent
Optionele AI-gestuurde analyse van je trainingsgegevens met inzichten en suggesties, aan te sluiten op OpenAI, Anthropic of een lokaal Ollama-model.
Waarom Statistics for Strava op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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