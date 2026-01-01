SmokePing is een langlopende latentiemonitor die doelen met regelmatige tussenpozen peilt en de resultaten weergeeft als 'smokey' RRD-grafieken, waarbij de kleurenband rond de mediaan in één oogopslag jitter en pakketverlies visualiseert. Ontwikkeld door Tobias Oetiker (de auteur van MRTG en RRDtool), is het al meer dan twintig jaar de de facto tool voor netwerkbereikbaarheid voor ISP's, hostingproviders en thuisnetwerken.

SmokePing zelf hosten op je eigen VPS geeft je een permanent uitkijkpunt om te meten hoe een vaste locatie de rest van het internet ziet — handig voor het diagnosticeren van ISP-problemen, het vergelijken van transitproviders, het bewaken van SLA-compliance voor externe locaties en het bijhouden van een langetermijnrecord van hoe bereikbaar je services zijn. De implementatie wordt geleverd met persistente volumes voor zowel de configuratie als de historische RRD-database.