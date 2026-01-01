Implementeer SmokePing met één klik installatie.
Langlopende latentie- en pakketverliesmonitor die netwerkjitter en bereikbaarheid visualiseert als rokerige RRD-grafieken.
Kies een VPS-plan voor SmokePing
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SmokePing kunt bouwen
SmokePing is een langlopende latentiemonitor die doelen met regelmatige tussenpozen peilt en de resultaten weergeeft als 'smokey' RRD-grafieken, waarbij de kleurenband rond de mediaan in één oogopslag jitter en pakketverlies visualiseert. Ontwikkeld door Tobias Oetiker (de auteur van MRTG en RRDtool), is het al meer dan twintig jaar de de facto tool voor netwerkbereikbaarheid voor ISP's, hostingproviders en thuisnetwerken.
SmokePing zelf hosten op je eigen VPS geeft je een permanent uitkijkpunt om te meten hoe een vaste locatie de rest van het internet ziet — handig voor het diagnosticeren van ISP-problemen, het vergelijken van transitproviders, het bewaken van SLA-compliance voor externe locaties en het bijhouden van een langetermijnrecord van hoe bereikbaar je services zijn. De implementatie wordt geleverd met persistente volumes voor zowel de configuratie als de historische RRD-database.
Belangrijkste kenmerken van SmokePing
Rokerige RRD-grafieken
Geef de mediane latentie weer met een gekleurde band die de variantie en het pakketverlies in één afbeelding toont, waardoor jitter en brownouts onmiddellijk zichtbaar worden.
Meerdere sondetypes
Combineer ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing en Curl probes in één instantie om netwerkpaden en applicatiebereikbaarheid samen te monitoren.
Hiërarchische doelen
Groepeer doelen in boomgestructureerde secties, zodat dashboards leesbaar blijven wanneer je veel hosts monitort over regio's, sites of providers heen.
Drempelmeldingen
Activeer e-mail- of scriptgebaseerde waarschuwingen als een doelwit configureerbare verlies- of latentiedrempels overschrijdt gedurende een aanhoudende periode.
Master/slave-sondes
Draai extra SmokePing-nodes als slaves op externe observatiepunten en aggregeer hun resultaten in de master-UI voor multi-locatiemonitoring.
Langdurig behoud
Round-robin RRD-databases houden dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse overzichten bij met constant schijfgebruik, ideaal voor het opsporen van langdurige degradaties.
Waarom SmokePing op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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