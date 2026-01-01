Implementeer Coai met één klik installatie.
Zelfgehost AI-aggregatieplatform dat OpenAI, Claude, Gemini en 20+ providers verenigt met multi-gebruikersbeheer en gebruiksquota.
Kies een VPS-plan voor Coai
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Coai kunt bouwen
Coai (Chat Nio) is een open-source AI-aggregatieplatform dat OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen en 20+ andere aanbieders van taalmodellen samenbrengt achter één gehoste interface. Het gaat verder dan een simpele chat-UI door abonnementniveaus, tokenquota per gebruiker, uitgifte van API-sleutels en gebruiksfacturering toe te voegen — waardoor het praktisch is voor teams die gecontroleerde LLM-toegang moeten bieden aan meerdere gebruikers zonder de API-sleutels van upstream-aanbieders bloot te stellen.
Coai zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over welke modellen beschikbaar zijn, hoeveel elk gebruikersniveau kan verbruiken en hoe je totale API-uitgaven eruitzien — zonder per-seat kosten te betalen aan een beheerde aggregatiedienst.
Belangrijkste kenmerken van Coai
Multiprovideraggregatie
Verbind OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen en 20+ providers via één platform en laat gebruikers ertussen schakelen vanaf één enkele interface.
Gebruikersabonnementniveaus
Definieer gratis en betaalde abonnementsplannen met tokenquota per niveau, waarmee je bepaalt hoeveel elke gebruikersgroep kan verbruiken over alle geconfigureerde providers heen.
API-sleuteluitgifte
Geef API-sleutels uit aan je gebruikers, zodat ze programmatisch toegang hebben tot geconfigureerde modellen — zonder ooit de inloggegevens van je upstream provider bloot te stellen.
Gebruiks- en facturatietracering
Monitor het tokenverbruik per gebruiker en de geschatte kosten in realtime, met configureerbare limieten om onverwachte budgetoverschrijdingen te voorkomen.
Modelmarktplaats
Gebruikers ontdekken en kiezen uit alle geconfigureerde providers via een ingebouwde modelkiezer, met ondersteuning voor functieaanroep en beeldgeneratie, indien beschikbaar.
Waarom Coai op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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