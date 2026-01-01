Coai (Chat Nio) is een open-source AI-aggregatieplatform dat OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen en 20+ andere aanbieders van taalmodellen samenbrengt achter één gehoste interface. Het gaat verder dan een simpele chat-UI door abonnementniveaus, tokenquota per gebruiker, uitgifte van API-sleutels en gebruiksfacturering toe te voegen — waardoor het praktisch is voor teams die gecontroleerde LLM-toegang moeten bieden aan meerdere gebruikers zonder de API-sleutels van upstream-aanbieders bloot te stellen.

Coai zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over welke modellen beschikbaar zijn, hoeveel elk gebruikersniveau kan verbruiken en hoe je totale API-uitgaven eruitzien — zonder per-seat kosten te betalen aan een beheerde aggregatiedienst.