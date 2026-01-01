Implementeer Casdoor met één-klik installatie.
Open-source identiteits- en toegangsbeheerplatform met OAuth 2.0, OIDC en SAML voor gecentraliseerde single sign-on.
Kies een VPS-plan voor Casdoor
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Casdoor kunt bouwen
Casdoor is een open-source Identiteits- en Toegangsbeheer (IAM) platform dat fungeert als een gecentraliseerde authenticatieserver voor jouw applicaties. Gebouwd met ingebouwde ondersteuning voor OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML en LDAP, laat het elke applicatie de gebruikerslogin delegeren naar één enkele vertrouwde dienst — waardoor per-applicatie inlogsystemen worden geëlimineerd en gebruikers één set inloggegevens krijgen voor jouw hele stack.
Casdoor zelf hosten houdt de inloggegevens en sessiedata van jouw gebruikers volledig onder jouw controle, zonder prijs per gebruiker en zonder vendor lock-in. Ingebouwde meervoudige authenticatie, integraties met sociale logins en fijnmazige machtigingen via Casbin maken het een compleet identiteitsplatform voor teams van elke omvang.
Belangrijkste kenmerken van Casdoor
Universele SSO-protocollen
Dankzij ondersteuning voor OAuth 2.0, OpenID Connect en SAML kan Casdoor standaard fungeren als de identiteitsprovider voor vrijwel elke applicatie.
Multifactorauthenticatie
Dwing TOTP, WebAuthn hardwaresleutels, SMS-codes of Face ID af voor alle verbonden applicaties met MFA-beleid per app.
Sociale inlogaanbieders
Ingebouwde connectoren voor GitHub, Google, Microsoft en tientallen andere providers laten gebruikers inloggen met bestaande accounts.
Fijnmazige toegangscontrole
Casbin-gestuurde ACL-, RBAC- en ABAC-beleidsregels bepalen precies welke gebruikers en rollen toegang hebben tot welke bronnen in je hele stack.
Multiorganisatieondersteuning
Beheer meerdere geïsoleerde organisaties met afzonderlijke gebruikerspools, applicaties en beleidsregels vanuit één Casdoor-instantie.
Waarom Casdoor op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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