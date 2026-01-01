Casdoor is een open-source Identiteits- en Toegangsbeheer (IAM) platform dat fungeert als een gecentraliseerde authenticatieserver voor jouw applicaties. Gebouwd met ingebouwde ondersteuning voor OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML en LDAP, laat het elke applicatie de gebruikerslogin delegeren naar één enkele vertrouwde dienst — waardoor per-applicatie inlogsystemen worden geëlimineerd en gebruikers één set inloggegevens krijgen voor jouw hele stack.

Casdoor zelf hosten houdt de inloggegevens en sessiedata van jouw gebruikers volledig onder jouw controle, zonder prijs per gebruiker en zonder vendor lock-in. Ingebouwde meervoudige authenticatie, integraties met sociale logins en fijnmazige machtigingen via Casbin maken het een compleet identiteitsplatform voor teams van elke omvang.