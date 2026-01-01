FeedCraft is open source RSS-middleware die tussen elke bronfeed en je lezer zit, en elk artikel transformeert via configureerbare verwerkingsstappen genaamd Crafts. Het kan de volledige artikeltekst extraheren uit ingekorte feeds, koppen en teksten vertalen via een OpenAI-compatibele LLM, AI-samenvattingen en introducties genereren, promotionele berichten filteren met natuurlijke taalregels, en zelfs HTML-pagina's, JSON API's of zoekresultaten omzetten in gloednieuwe RSS-feeds.

Zelf FeedCraft hosten op je eigen VPS houdt elk artikel en elke LLM-prompt op infrastructuur die jij beheert, verwijdert de snelheidslimieten en downtime die gedeelde openbare instanties teisteren, en laat je de AI-verwerking richten op de provider — OpenAI, Gemini, een lokaal Ollama-model, of elk OpenAI-compatibel eindpunt — die het beste past bij je budget en taaldekking.