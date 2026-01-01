Implementeer FeedCraft met één klik installatie.
Zelf-gehoste RSS-middleware die AI gebruikt om elke feed te vertalen, samen te vatten, te filteren en op te schonen voordat deze je lezer bereikt.
Kies een VPS-plan voor FeedCraft
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FeedCraft kunt bouwen
FeedCraft is open source RSS-middleware die tussen elke bronfeed en je lezer zit, en elk artikel transformeert via configureerbare verwerkingsstappen genaamd Crafts. Het kan de volledige artikeltekst extraheren uit ingekorte feeds, koppen en teksten vertalen via een OpenAI-compatibele LLM, AI-samenvattingen en introducties genereren, promotionele berichten filteren met natuurlijke taalregels, en zelfs HTML-pagina's, JSON API's of zoekresultaten omzetten in gloednieuwe RSS-feeds.
Zelf FeedCraft hosten op je eigen VPS houdt elk artikel en elke LLM-prompt op infrastructuur die jij beheert, verwijdert de snelheidslimieten en downtime die gedeelde openbare instanties teisteren, en laat je de AI-verwerking richten op de provider — OpenAI, Gemini, een lokaal Ollama-model, of elk OpenAI-compatibel eindpunt — die het beste past bij je budget en taaldekking.
Belangrijkste kenmerken van FeedCraft
AI-vertaling en samenvattingen
Vertaal artikelkoppen en -teksten naar elke doeltaal en voeg AI-gegenereerde samenvattingen toe via een OpenAI-compatibele LLM met aangepaste prompts per Craft.
Volledige tekstextractie
Vervang ingekorte RSS-fragmenten door volledige artikelinhoud, inclusief een browser-gerenderde fulltext-plus-modus voor sites die tekst via JavaScript laden.
HTML/JSON/Zoeken naar RSS
Ingebouwde visuele generatoren zetten willekeurige webpagina's, JSON API-reacties (met curl-import) en zoekmachineresultaten om in stabiele RSS-feeds.
Draagbare en dockmodi
Voorvoeg elke feed-URL voor eenmalige verwerking, of definieer benoemde Recepten in de admin-gebruikersinterface om permanente getransformeerde feed-URL's vast te zetten waar je lezer zich op abonneert.
AtomCraft en FlowCraft
Stel atomaire bewerkingen (proxy'en, limiteren, vertalen, samenvatten, opmaken, advertorials negeren) samen in herbruikbare pijplijnen die zijn afgestemd op elke bronfeed.
Lezeronafhankelijke middleware
Werkt met FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, of elke lezer die standaard RSS gebruikt, zonder dat er een plug-in of accountintegratie vereist is.
Waarom FeedCraft op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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