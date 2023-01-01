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Hermes Agent

Hermes Agent

סוכן AI משתפר עצמית עם לולאת למידה מובנית והודעות לפלטפורמות מרובות

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n8n

n8n

פלטפורמה לאוטומציה של תהליכי עבודה עם ממשק ויזואלי מבוסס צמתים

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OpenClaw

OpenClaw

עוזר AI אישי עם תמיכה רב-ערוצית באמצעות הודעות )לשעבר Moltbot/Clawdbot(

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Paperclip

Paperclip

Paperclip היא פלטפורמת תזמור AI/ML לצוותים אוטונומיים

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2FAuth

2FAuth

מנהל קוד אימות דו-גורמי באירוח עצמי לרשת ולנייד

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9router

9router

פרוקסי ניתוב AI API עם אופטימיזציית טוקנים עבור למעלה מ-40 ספקי LLM

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Ackee

Ackee

Ackee הוא כלי אנליטיקה באירוח עצמי מבוסס Node.js, למעקב אחר אתרים עם דגש על פרטיות.

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Activepieces

Activepieces

אוטומציה של זרימת עבודה בקוד פתוח וללא קוד, עם אינטגרציות עם למעלה מ-200 אפליקציות

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Actual Budget

Actual Budget

יישום לניהול פיננסי אישי ממוקד פרטיות, עם שיטת תקצוב במעטפות

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Adminer

Adminer

ממשק מלא לניהול מסדי נתונים, עם תמיכה ביותר מ־11 מערכות שונות

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AdventureLog

AdventureLog

מעקב ותכנון טיולים באירוח עצמי עם מפות אינטראקטיביות

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AFFiNE

AFFiNE

סביבת עבודה הכל-כלול המשלבת מסמכים, לוחות ציור ומסדי נתונים עם AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

פלטפורמת LLMOps בקוד פתוח לניהול פרומפטים, הערכה ונראות LLM

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agentmemory

agentmemory

זיכרון מתמשך לסוכני קידוד AI עם חיפוש היברידי של וקטורי BM25 וגרפים

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

הזרמת ספריות מוזיקה אישיות דרך שרת API תואם Subsonic

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AirTrail

AirTrail

יומן טיסות אישי עם מפה אינטראקטיבית, נתונים ותמיכה בריבוי משתמשים

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AiToEarn

AiToEarn

סוכן שיווק תוכן AI בקוד פתוח לפרסום ומונטיזציה מרובי פלטפורמות

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

פלטפורמת ניהול התראות בקוד פתוח לאיחוד התראות ניטור

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Alexandrie

Alexandrie

בסיס ידע באחסון עצמי עם Markdown מורחב והרשאות לכל מסמך

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AList

AList

שרת רשימת קבצים ו-WebDAV באחסון עצמי, עם תמיכה ב-30+ מערכות אחסון

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AllTube

AllTube

ממשק אינטרנטי להורדת סרטונים מיוטיוב ואתרים אחרים

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Ampache

Ampache

Ampache היא אפליקציית הזרמת אודיו/וידאו מבוססת ווב ומנהלת מדיה

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

ויקי קל משקל באירוח עצמי עם דפים מגובים ב-Git ועריכת Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload היא אפליקציה מאובטחת לשיתוף קבצים אנונימית ללא דרישות מסד נתונים

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AnythingLLM

AnythingLLM

אפליקציית AI הכל-באחד עבור RAG, סוכנים וצ'אטבוטים עם כל ספק LLM

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Apache Answer

Apache Answer

פלטפורמת שאלות ותשובות בקוד פתוח לשיתוף ידע צוותי ו-בניית קהילה

בחירה
Apache DevLake

Apache DevLake

פלטפורמת קוד פתוח למדדי DORA ואנליטיקה לצוותי הנדסה

בחירה
Apache Guacamole

Apache Guacamole

שער שולחן עבודה מרוחק מבוסס אינטרנט ללא לקוח עבור RDP, VNC, SSH, ו-Telnet

בחירה
Apache Solr

Apache Solr

פלטפורמת חיפוש ארגונית בקוד פתוח, בנויה על Apache Lucene

בחירה
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset היא פלטפורמה מודרנית לחקר נתונים וויזואליזציה עבור BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy היא סביבת עבודה בקוד פתוח מבוססת AI וחלופה ל-Notion

בחירה
Apprise API

Apprise API

API REST קל לשליחה של התראות פוש ל-120+ שירותים

בחירה
Appsmith

Appsmith

פלטפורמת קוד פתוח עם מעט קוד לבניית כלים פנימיים ויישומים

בחירה
Aptabase

Aptabase

ניתוח נתונים של SDK, פרטיות קודמת לכל, עבור אפליקציות מובייל, דסקטופ ו-ווב

בחירה
ArangoDB

ArangoDB

מסד נתונים מרובה מודלים מובנה לגרפים, מסמכים ונתוני מפתח-ערך

בחירה
ArcadeDB

ArcadeDB

מסד נתונים מולטי-מודל לנתוני גרף, מסמכים, מפתח-ערך וסדרות זמן

בחירה
ArchiveBox

ArchiveBox

פתרון ארכיון אינטרנט באירוח עצמי לשימור דפי אינטרנט ומדיה

בחירה
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

בחירה
Artalk

Artalk

מערכת תגובות קלת משקל באירוח עצמי עם בקאנד Go ו-ווידג'ט JS הניתן להטמעה

בחירה
AstrBot

AstrBot

AstrBot הוא פריימוורק רב-פלטפורמתי בקוד פתוח של צ'אטבוטי AI

בחירה
Audiobookshelf

Audiobookshelf

שרת ספרי אודיו ופודקאסטים באחסון עצמי, עם תמיכה בריבוי משתמשים

בחירה
Authentik

Authentik

ספק זהויות בקוד פתוח המתמקד בגמישות ורבגוניות

בחירה
Authorizer

Authorizer

שרת אימות בקוד פתוח באירוח עצמי עם התחברות חברתית, אימות רב-שלבי ובקרת גישה מבוססת תפקידים

בחירה
Autobase

Autobase

פלטפורמת Database-as-a-Service בקוד פתוח ובאירוח עצמי לאוטומציה של PostgreSQL

בחירה
autobrr

autobrr

כלי אוטומציה מודרני להורדות טורנטים ו-Usenet עם ניטור IRC בזמן אמת

בחירה
Automatisch

Automatisch

חלופת קוד פתוח ל-Zapier לחיבור אפליקציות ואוטומציה של תהליכי עבודה

בחירה
Baby Buddy

Baby Buddy

אפליקציית מעקב אחר תינוקות המסייעת להורים לעקוב אחר פעילויות יומיומיות ובריאות

בחירה
Backrest

Backrest

ממשק ווב לגיבויים של restic עם תזמון, הצפנה ושחזור ברמת קבצים

בחירה
Baikal

Baikal

שרת CalDAV ו-CardDAV בניהול עצמי ללוחות שנה ואנשי קשר

בחירה
Bar Assistant

Bar Assistant

מנהל מתכוני קוקטיילים באחסון עצמי ומעקב אחר מלאי של בר ביתי

בחירה
Baserow

Baserow

מסד נתונים בקוד פתוח וללא קוד, וחלופה ל-Airtable לצוותים

בחירה
Bazarr

Bazarr

ניהול כתוביות אוטומטי ומלווה הורדות עבור Sonarr ו-Radarr

בחירה
BeaverHabits

BeaverHabits

מעקב הרגלים מינימליסטי מתארח עצמאית המתמקד בצ'ק-אין יומיים ורצפים

בחירה
BentoPDF

BentoPDF

ערכת כלים ל-PDF מבוססת דפדפן, פרטיות בראש ובראשונה, למיזוג, פיצול, המרה ועריכה של קובצי PDF

בחירה
Beszel

Beszel

פלטפורמת ניטור שרתים קלת משקל עם סטטיסטיקות Docker ו-התראות

בחירה
Beszel Agent

Beszel Agent

סוכן ניטור קל משקל עבור מערכת ניטור השרתים Beszel

בחירה
bewCloud

bewCloud

אחסון בענן קל משקל באירוח עצמי עם סנכרון קבצים ו-תמיכה ב-CalDAV/CardDAV

בחירה
Bigcapital

Bigcapital

פלטפורמת חשבונאות פיננסית באחסון עצמי, עם דיווחים חכמים ותמיכה בריבוי מטבעות

בחירה
Black Candy

Black Candy

שרת הזרמת מוזיקה מושתת עצמית עם נגן ווב ו-אפליקציות מובייל

בחירה
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

בחירה
Blinko

Blinko

פלטפורמת רישום הערות ומיקרו-בלוגינג מבוססת AI עם תמיכה ב-Markdown וניהול משימות

בחירה
Bluesky PDS

Bluesky PDS

שרת נתונים אישיים עבור הרשת החברתית המבוזרת Bluesky

בחירה
bolt.diy

bolt.diy

מסייע קידוד AI באירוח עצמי ליצירת יישומי Full-stack בדפדפן

בחירה
Bookshelf

Bookshelf

מנהל אוספי ספרים אלקטרוניים וספרי שמע, תחייה קהילתית של Readarr

בחירה
BookStack

BookStack

ויקי מאורגן באירוח עצמי לצוותים עם ספרים, פרקים, עמודים וחיפוש

בחירה
BroadcastChannel

BroadcastChannel

הפכו כל ערוץ טלגרם ציבורי למיקרו-בלוג ידידותי ל-SEO עם RSS

בחירה
Browserless

Browserless

דפדפן Chrome Headless כשירות ל-Web Scraping ואוטומציה

בחירה
Budge

Budge

אפליקציה לתקצוב פיננסי אישי למעקב הוצאות ותכנון פיננסי

בחירה
Budibase

Budibase

פלטפורמת low-code לבניית אפליקציות עסקיות ותהליכי עבודה תוך דקות

בחירה
BugSink

BugSink

פלטפורמת ניטור שגיאות באחסון עצמי לניטור יישומים

בחירה
Buildbot

Buildbot

מסגרת CI/CD מתארחת עצמאית לבנייה ופריסה אוטומטיות

בחירה
Bytebase

Bytebase

פלטפורמת קוד פתוח לניהול שינויי סכימת מסד נתונים ו-DevOps

בחירה
ByteChef

ByteChef

פלטפורמת קוד פתוח וקוד נמוך לשילוב API ולאוטומציית תהליכי עבודה

בחירה
ByteStash

ByteStash

מנהל קטעי קוד באירוח עצמי עם הדגשת תחביר וחיפוש

בחירה
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

בחירה
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web היא אפליקציית רשת לעיון, קריאה וניהול ספריית הספרים האלקטרוניים שלכם.

בחירה
Cap

Cap

חלופת CAPTCHA מבוססת הוכחת עבודה, המעמידה את הפרטיות בראש, ללא מעקב.

בחירה
Casdoor

Casdoor

פלטפורמת קוד פתוח לניהול זהויות וגישה עם תמיכה ב-SSO, OAuth 2.0, OIDC ו-SAML

בחירה
Castopod

Castopod

פלטפורמת אחסון פודקאסטים בקוד פתוח עם אנליטיקה ותכונות חברתיות

בחירה
Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo הוא שרת הודעות בזמן אמת הניתן להרחבה, לבניית יישומים חיים.

בחירה
changedetection.io

changedetection.io

כלי לזיהוי וניטור שינויים באתרי אינטרנט עם בחירה ויזואלית והתראות

בחירה
ChartDB

ChartDB

עורך דיאגרמות מסדי נתונים בקוד פתוח עם ייצוא DDL של AI והדמיית סכימה

בחירה
Chatpad AI

Chatpad AI

ממשק אינטרנט של ChatGPT ממוקד פרטיות עם אחסון נתונים מקומי וניהול שיחות

בחירה
Checkcle

Checkcle

ניטור Full-stack של זמינות ותשתית עם דפי סטטוס ציבוריים

בחירה
Checkmate

Checkmate

יישום קוד פתוח לניטור שרתים ומעקב אחר זמינות

בחירה
Checkmk

Checkmk

ניטור תשתית ויישומים עם גילוי אוטומטי והתראות

בחירה
Chibisafe

Chibisafe

כספת קבצים באירוח עצמי להעלאה ושיתוף קבצים עם קישורי שיתוף

בחירה
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

פלטפורמת קוד פתוח לקליטת עובדים עם בוט Slack ואוטומציה של תהליכי עבודה

בחירה
Chroma

Chroma

מסד נתונים בקוד פתוח להטמעות עבור אפליקציות AI וחיפוש סמנטי

בחירה
ClassicPress

ClassicPress

גרסת WordPress ללא עורך הבלוקים Gutenberg, המתמקדת ביציבות.

בחירה
ClickHouse

ClickHouse

בסיס נתונים OLAP עמודתי עבור ניתוח נתונים בזמן אמת עם השהיית שאילתה במילישניות

בחירה
CloudBeaver

CloudBeaver

כלי מבוסס אינטרנט לניהול מסדי נתונים ולאדמיניסטרציה מקיפה

בחירה
Cloudflared

Cloudflared

דימון של Cloudflare Tunnel לגישה מאובטחת מרחוק ללא פתיחת פורטים

בחירה
Cloudreve

Cloudreve

פלטפורמת אחסון ענן באירוח עצמי עם ניהול קבצים ויכולות שיתוף

בחירה
Cockpit CMS

Cockpit CMS

פלטפורמת CMS Headless קלת משקל לניהול תוכן ו-API

בחירה
Code-Server

Code-Server

VS Code פועל בדפדפן לצורך פיתוח מרוחק מכל מכשיר

בחירה
Coder

Coder

פלטפורמת קוד פתוח לאספקת סביבות פיתוח בענן באירוח עצמי

בחירה
CodiMD

CodiMD

עורך markdown שיתופי בזמן אמת לתיעוד ורישום הערות

בחירה
Collabora Online

Collabora Online

חבילת יישומים משרדיים מבוססת דפדפן באירוח עצמי לעריכת מסמכים שיתופית

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CommaFeed

CommaFeed

קורא RSS באירוח עצמי בהשראת **Google Reader** עם קיצורי מקלדת ואפליקציות מובייל

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ConvertX

ConvertX

ממיר קבצים מקוון באירוח עצמי התומך ב-1000+ פורמטים

בחירה
Convex

Convex

פלטפורמת מסד נתונים ריאקטיבית בקוד פתוח לפיתוח יישומים מודרניים

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COPS

COPS

שרת PHP OPDS ו-HTML קל משקל שחושף ספריית ספרים אלקטרוניים של Calibre לקוראים ניידים ולדפדפנים

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CoreControl

CoreControl

לוח בקרה באירוח עצמי לניהול שרתים, זמן פעולה ותשתית רשת

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Countly

Countly

אנליטיקה של מוצרים הממוקדת בפרטיות עבור אפליקציות מובייל, ווב ודסקטופ.

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Crawl4AI

Crawl4AI

סורק רשת קוד פתוח לאפליקציות AI עם פלט מוכן ל-LLM

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

פלטפורמת OSINT המאגדת 27 מקורות נתונים גלובליים בזמן אמת ללוח בקרה מאוחד

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

חבילת יישומים משרדית שיתופית מוצפנת מקצה לקצה עם אחסון באפס ידע

בחירה
CyberChef

CyberChef

כלי מבוסס אינטרנט להצפנה, קידוד, דחיסה ופעולות ניתוח נתונים

בחירה
Dagu

Dagu

מתזמן זרימת עבודה מבוסס DAG עם Web UI לניהול cron jobs ו-task pipelines

בחירה
Damselfly

Damselfly

מנהל תמונות באירוח עצמי עם זיהוי פנים וזיהוי אובייקטים

בחירה
dashdot

dashdot

לוח מחוונים מינימליסטי לשרת עם נתוני CPU, RAM, אחסון ורשת בזמן אמת

בחירה
Dashy

Dashy

לוח בקרה אישי לאחסון עצמי עם ווידג'טים, ערכות נושא ובדיקת סטטוס

בחירה
Databag

Databag

מסנג'ר פדרטיבי באחסון עצמי עם הצפנה מקצה לקצה ושרשורים מבוססי נושא

בחירה
Databasus

Databasus

Databasus הוא כלי לגיבוי מסדי נתונים עבור PostgreSQL, MySQL ו-MongoDB

בחירה
Dataline

Dataline

ממשק צ'אט SQL מופעל AI לחקירה והדמיה של כל מסד נתונים

בחירה
Dawarich

Dawarich

מעקב היסטוריית מיקומים באירוח עצמי עם מפות חום וסטטיסטיקות נסיעות

בחירה
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser ל-SQLite הוא כלי ויזואלי ליצירה, עיצוב ועריכה של קובצי מסד נתונים של SQLite

בחירה
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

בחירה
DenoKV

DenoKV

מסד נתונים מפתח-ערך של Denoland ל-Deno Deploy

בחירה
Dify

Dify

פלטפורמת קוד פתוח לבניית יישומי LLM עם RAG, סוכנים ותהליכי עבודה

בחירה
Directus

Directus

Headless CMS שעוטפת מסדי נתונים עם API דינמי ו-אפליקציית ניהול

בחירה
Dittofeed

Dittofeed

פלטפורמת קוד פתוח למעורבות לקוחות להודעות אוטומטיות מרובות ערוצים

בחירה
Diun

Diun

מתריע לעדכוני Docker Image לקבלת התראות כשתמונות מתעדכנות

בחירה
docassemble

docassemble

מערכת מומחה בקוד פתוח לראיונות מודרכים והרכבת מסמכים אוטומטית

בחירה
Docker Registry

Docker Registry

רגיסטרי Docker פרטי לאחסון והפצת תמונות קונטיינר

בחירה
Dockge

Dockge

Dockge הוא מנהל סטאקים של Docker Compose באירוח עצמי, מתוחכם, קל לשימוש ותגובתי

בחירה
Docmost

Docmost

פלטפורמת ויקי ותיעוד שיתופית עם עריכה בזמן אמת

בחירה
Docspell

Docspell

מארגן מסמכים באירוח עצמי עם OCR, חילוץ NLP וחיפוש טקסט מלא

בחירה
Documenso

Documenso

פלטפורמת קוד פתוח לחתימת מסמכים דיגיטליים

בחירה
DocuSeal

DocuSeal

פלטפורמת חתימת מסמכים בקוד פתוח עם יכולות חתימה אלקטרונית

בחירה
Dograh

Dograh

פלטפורמת קוד פתוח ללא קוד לבניית סוכני קול מבוססי AI בתוך דקות

בחירה
DokuWiki

DokuWiki

פלטפורמת ויקי קלת משקל מבוססת קבצים לתיעוד ובסיסי ידע

בחירה
Dolibarr

Dolibarr

פלטפורמת ERP/CRM בקוד פתוח לניהול פעולות עסקיות

בחירה
Domain Locker

Domain Locker

פלטפורמה מאוחדת לניהול ומעקב אחר פורטפוליו של שמות דומיינים

בחירה
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

בחירה
Downtify

Downtify

הורדת מוזיקת Spotify מ-YouTube עם עטיפת אלבום, מילים ו-metadata

בחירה
Dozzle

Dozzle

ממשק משתמש אינטרנטי קל משקל לצפייה ביומני קונטיינרים של Docker בזמן אמת

בחירה
Dragonfly

Dragonfly

מאגר נתונים בזיכרון בעל ביצועים גבוהים תואם Redis עבור חומרה מודרנית

בחירה
draw.io

draw.io

כלי תרשימים חינמי בקוד פתוח לתרשימי זרימה, UML ותרשימי רשת

בחירה
drawDB

drawDB

עורך דיאגרמות מסדי נתונים מבוסס דפדפן עם ייצוא וייבוא SQL

בחירה
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Drizzle Studio חינם באחסון עצמי משודרג לניהול מסדי נתונים

בחירה
Drupal

Drupal

CMS בקוד פתוח לבנייה וניהול אתרים דינמיים

בחירה
DuckDNS

DuckDNS

שירות DNS דינמי חינם למיפוי כתובות IP לדומיינים

בחירה
DumbDo

DumbDo

DumbDo היא רשימת מטלות פשוטה בטירוף, באירוח עצמי, שפשוט עובדת.

בחירה
Duplicati

Duplicati

פתרון גיבוי מוצפן התומך באחסון בענן ושרתים מרוחקים

בחירה
Easy!Appointments

Easy!Appointments

מערכת לזימון תורים חינם לעסקים ואנשי מקצוע

בחירה
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

ברוקר MQTT קל משקל עבור IoT ואפליקציות הודעות

בחירה
EdgeDB

EdgeDB

מסד נתונים גרפי-רלציוני מהדור הבא, בנוי על PostgreSQL

בחירה
Elasticsearch

Elasticsearch

מנוע חיפוש מבוזר וניתוח נתונים בנוי על Apache Lucene

בחירה
Element

Element

לקוח Matrix מאובטח עם הצפנה מקצה לקצה ו-הודעות חוצות פלטפורמות

בחירה
EmailEngine

EmailEngine

פרוקסי API לדוא"ל באירוח עצמי המחבר IMAP ו-SMTP לנקודות קצה של REST

בחירה
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

בחירה
EmbyStat

EmbyStat

כלי סטטיסטיקה ואנליטיקה עבור שרתי המדיה Emby ו-Jellyfin

בחירה
Enclosed

Enclosed

אפליקציית ווב מינימליסטית לשליחת פתקים מוצפנים פרטיים ומאובטחים

בחירה
ErsatzTV

ErsatzTV

שרת IPTV באירוח עצמי שבונה ערוצים חיים מספריית המדיה שלכם

בחירה
Erugo

Erugo

פלטפורמה לשיתוף קבצים באירוח עצמי עם הגנה באמצעות סיסמה ובקרות תפוגה

בחירה
ESPHome

ESPHome

מערכת לשליטה במיקרו-בקרי ESP8266/ESP32 באמצעות YAML

בחירה
EspoCRM

EspoCRM

CRM קוד פתוח חינמי לניהול אנשי קשר, עסקאות וקשרי לקוחות

בחירה
Etherpad

Etherpad

עורך מסמכים שיתופי בזמן אמת עם עריכה חיה והיסטוריית גרסאות

בחירה
EverShop

EverShop

פלטפורמת מסחר אלקטרוני מודרנית בקוד פתוח, מבוססת על Node.js, React, GraphQL ו-PostgreSQL

בחירה
Evolution API

Evolution API

API של WhatsApp בקוד פתוח לצ'אטבוטים, אוטומציה ושילובי הודעות

בחירה
Evolution Go

Evolution Go

שער API WhatsApp בעל ביצועים גבוהים שנכתב בשפת Go לאוטומציה של הודעות

בחירה
Excalidraw

Excalidraw

לוח לבן וירטואלי לשרטוט דיאגרמות מצוירות ביד וסיעור מוחות שיתופי

בחירה
Expensave

Expensave

אפליקציה למעקב הוצאות אישיות ומשפחתיות

בחירה
ExpenseOwl

ExpenseOwl

מעקב הוצאות אישי קל משקל באירוח עצמי עם לוח מחוונים וייבוא CSV

בחירה
Explo

Explo

ממיר המלצות ListenBrainz לפלייליסטים בספריית המוזיקה שלכם

בחירה
ezBookKeeping

ezBookKeeping

מעקב פיננסי אישי קל משקל עם PWA לנייד וסריקת קבלות

בחירה
Faraday

Faraday

פלטפורמת ניהול חולשות בקוד פתוח לצוותי אבטחה

בחירה
Fasten Health

Fasten Health

מערכת לניהול תיקים רפואיים אלקטרוניים אישיים ומשפחתיים באירוח עצמי

בחירה
Fider

Fider

פלטפורמת משוב בקוד פתוח לאיסוף וניהול משוב משתמשים

בחירה
File Browser

File Browser

מנהל קבצים מבוסס אינטרנט לעיון, העלאה וניהול קבצים בשרת שלכם

בחירה
File Drop

File Drop

שיתוף קבצים מבוזר עמית לעמית באמצעות טכנולוגיית IPFS

בחירה
FileFlows

FileFlows

מעבד קבצי מדיה אוטומטי שמקטין את נפח הקבצים עד 90%

בחירה
FileGator

FileGator

מנהל קבצים מרובה משתמשים באחסון עצמי, עם הרשאות מבוססות תפקידים וללא מסד נתונים

בחירה
Filestash

Filestash

מנהל קבצים באירוח עצמי עבור FTP, SFTP, S3, WebDAV, ו-20+ ספקי אחסון

בחירה
Firefly

Firefly

שרת WireGuard VPN פשוט עם ממשק ניהול אינטרנטי

בחירה
Firefly III

Firefly III

מנהל פיננסים אישיים ותקציב מקצועי מתארח עצמאית

בחירה
Firefox

Firefox

דפדפן Firefox באירוח עצמי, נגיש דרך ממשק ווב

בחירה
Flagsmith

Flagsmith

שירות Feature Flag ותצורה מרחוק בקוד פתוח עם בדיקות A/B

בחירה
Flame

Flame

דף בית ולוח בקרה ליישומים באחסון עצמי עבור ה-homelab שלכם

בחירה
FlareSolverr

FlareSolverr

שרת פרוקסי לעקיפת הגנת Cloudflare לצורך גרידת נתונים מהאינטרנט

בחירה
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

בחירה
flatnotes

flatnotes

אפליקציית רישום הערות ב-Markdown ללא מסד נתונים, עם קישורי ויקי וחיפוש טקסט מלא

בחירה
Fleet

Fleet

פלטפורמת ניהול מכשירים ואבטחת נקודות קצה בקוד פתוח המופעלת על ידי osquery

בחירה
FlexGet

FlexGet

כלי אוטומציה מונע YAML להורדת מדיה מ-RSS, טורנטים ו-Usenet

בחירה
Flipt

Flipt

פלטפורמת ניהול Feature Flag באירוח עצמי עם אינטגרציית Git

בחירה
Flowise

Flowise

כלי Low-Code בקוד פתוח לבניית זרימות תזמור LLM וסוכני AI

בחירה
Focalboard

Focalboard

כלי ניהול פרויקטים בקוד פתוח עם לוחות קנבן, טבלאות ותצוגות לוח שנה

בחירה
Forgejo

Forgejo

שירות Git קל משקל באירוח עצמי עם ממשק ווב ותכונות שיתוף פעולה

בחירה
Form.io

Form.io

בונה טפסים בקוד פתוח ופלטפורמת ניהול נתונים עם REST API

בחירה
Formbricks

Formbricks

פלטפורמת סקרים בקוד פתוח למשוב בתוך האפליקציה, בקישור, באתר אינטרנט ובאימייל

בחירה
FossFLOW

FossFLOW

כלי שרטוט איזומטרי מבוסס דפדפן להדמיית תשתיות

בחירה
Foundry VTT

Foundry VTT

שולחן משחק וירטואלי באירוח עצמי לקמפייני RPG מקוונים עם מפות וקוביות

בחירה
FreeCAD

FreeCAD

מודלר CAD תלת-ממדי פרמטרי להנדסה ועיצוב שנגיש דרך דפדפן

בחירה
FreeScout

FreeScout

מערכת קוד פתוח קלת משקל של שירות לקוחות ותיבת דואר נכנס משותפת

בחירה
FreshRSS

FreshRSS

צובר פידים RSS באירוח עצמי לניהול וקריאת הפידים שלכם

בחירה
Gatus

Gatus

דף סטטוס ממוקד מפתחים עם ניטור זמינות מרובה פרוטוקולים והתראות

בחירה
Gerrit

Gerrit

מערכת לסקירת קוד מבוססת ווב ברמה ארגונית, מבוססת Git

בחירה
Ghost

Ghost

Ghost היא פלטפורמה עוצמתית לפרסום מקצועי

בחירה
Ghostfolio

Ghostfolio

תוכנת ניהול עושר בקוד פתוח למעקב אחר תיקי השקעות

בחירה
GIMP

GIMP

כלי מקצועי לעריכת תמונות ועיצוב גרפי, נגיש בדפדפן.

בחירה
Gitea

Gitea

Gitea היא פלטפורמת אירוח Git קלת משקל, בקוד פתוח

בחירה
GitIngest

GitIngest

ממיר טקסט מ-Git לטקסט ידידותי ל-LLM לניתוח קוד מבוסס AI

בחירה
GitLab

GitLab

GitLab היא פלטפורמת DevOps מלאה לניהול מאגרי Git ו-CI/CD

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Glance

Glance

לוח בקרה באחסון עצמי שמרכז את כל הפידים שלכם במקום אחד

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Glances

Glances

Glances הוא כלי לניטור מערכות חוצה פלטפורמות עם ממשק ווב

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GlitchTip

GlitchTip

פלטפורמה תואמת **Sentry** למעקב שגיאות וניטור ביצועים

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GLPI

GLPI

תוכנת קוד פתוח לניהול נכסי IT ו-Help Desk לתפעול IT

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GoatCounter

GoatCounter

אנליטיקת אתרים ממוקדת פרטיות ללא קובצי Cookie או מעקב אחר נתונים אישיים

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GoCD

GoCD

שרת אספקה רציפה עם מיפוי זרם ערך ומידול פאייפליין

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Gogs

Gogs

Gogs הוא שירות Git באחסון עצמי לניהול פרויקטים קל

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Gokapi

Gokapi

שרת שיתוף קבצים באחסון עצמי עם קישורים שפגי תוקף ו-תמיכה ב-S3

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Gonic

Gonic

שרת הזרמת מוזיקה Subsonic קל משקל באירוח עצמי שנכתב ב-Go

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Gotenberg

Gotenberg

API חסר מצב המופעל על ידי Docker להמרה ויצירה חלקה של PDF

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Gotify

Gotify

שרת התראות פוש באחסון עצמי באמצעות REST API פשוט

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API ו-ממשק ווב לאוטומציית הודעות בריבוי מכשירים

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Grafana

Grafana

פלטפורמת תצפית בקוד פתוח להדמיה וניטור של מדדים

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Gramps Web

Gramps Web

פלטפורמת גנאלוגיה באחסון עצמי לבנייה ושיתוף אילנות יוחסין

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Grav

Grav

CMS מודרני מבוססת קבצים שטוחים שאינה דורשת מסד נתונים, רק קבצים ותיקיות

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Grimmory

Grimmory

מנהל אוסף ספרים באירוח עצמי עם קורא מובנה וסנכרון מכשירים

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Grimoire

Grimoire

מנהל סימניות באחסון עצמי עם חילוץ אוטומטי של מטא-נתונים וחיפוש טקסט מלא

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Grist

Grist

שילוב היברידי בקוד פתוח של גיליון אלקטרוני ומסד נתונים לבניית אפליקציות נתונים

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

פלטפורמת Feature Flagging ובדיקות A/B בקוד פתוח

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Habitica

Habitica

מנהל משימות בסגנון משחקי, שהופך את הפרודוקטיביות להרפתקת RPG

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Halo

Halo

מערכת ניהול תוכן מודרנית בקוד פתוח עם שוק תוספים ועורך מבוסס בלוקים

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

מנוע GraphQL בקוד פתוח עם ממשקי API מיידיים מעל כל מסד נתונים

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Headscale

Headscale

שרת בקרה באירוח עצמי תואם Tailscale לרשת Mesh של WireGuard

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Healthchecks

Healthchecks

ניטור משימות cron job ומשימות רקע בקוד פתוח עם התראות מיידיות

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HedgeDoc

HedgeDoc

עורך markdown שיתופי בזמן אמת לתיעוד הצוות

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Heimdall

Heimdall

לוח בקרה ליישומים לארגון ולגישה לשירותי האינטרנט שלכם

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Hermes Agent

Hermes Agent

סוכן AI משתפר עצמית עם לולאת למידה מובנית והודעות לפלטפורמות מרובות

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

סוכן AI של Hermes באחסון עצמי ו-UI של צ'אט אינטרנטי ארוז בפריסת Docker אחת

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

מרכז פיקוד לממשק משתמש ווב בקוד פתוח עבור סוכן ה-AI של Hermes

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HeyForm

HeyForm

בונה טפסים שיחתי בקוד פתוח עם לוגיקה מותנית ואנליטיקה

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Hi.Events

Hi.Events

פלטפורמת ניהול אירועים וכרטוס בקוד פתוח באחסון עצמי

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Homarr

Homarr

לוח בקרה מודרני באירוח עצמי לארגון וניטור כל השירותים שלכם

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Home Assistant

Home Assistant

פלטפורמת אוטומציה ביתית בקוד פתוח לשליטה במכשירים חכמים

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Homebox

Homebox

מערכת לניהול מלאי וארגון למשתמשים ביתיים

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Homebridge

Homebridge

גשר HomeKit עבור מכשירי בית חכם שאינם של Apple המשתמש בתוספים

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Homepage

Homepage

לוח בקרה מודרני ליישומים, הניתן להתאמה אישית, עם אינטגרציית Docker

בחירה
Homer

Homer

לוח מחוונים סטטי פשוט באירוח עצמי לארגון כל שירותי השרת שלכם

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Hoop

Hoop

שער גישה לתשתית עם מיסוך נתונים אוטומטי ועקבות ביקורת

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

מערכת לניהול צמחים באחסון עצמי למעקב אחר שגרות טיפול וארגון גינה

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Huginn

Huginn

פלטפורמת אוטומציה באחסון עצמי לבניית סוכני ניטור

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Hugo

Hugo

מחולל אתרים סטטיים במהירות בזק שנבנה עם Go

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HumHub

HumHub

פלטפורמת רשת חברתית ארגונית ואינטראנט בקוד פתוח לצוותים

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imgproxy

imgproxy

שרת עיבוד תמונות מהיר בזמן אמת לשינוי גודל, חיתוך והמרת פורמט

בחירה
Immich

Immich

Immich הוא פתרון ניהול תמונות וסרטונים בעל ביצועים גבוהים באחסון עצמי

בחירה
Infisical

Infisical

מנהל סודות בקוד פתוח לסנכרון משתני סביבה ומפתחות API בין צוותים ותשתיות

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

פלטפורמת סדרות זמן מאוחדת עם שאילתות Flux ו-UI אינטרנטי משולב

בחירה
Inkscape

Inkscape

עורך גרפיקה וקטורית מבוסס דפדפן לאיורים ועיצוב SVG

בחירה
InsForge

InsForge

פלטפורמת קצה עורפי בקוד פתוח עם אימות, מסד נתונים ואחסון עבור סוכני AI

בחירה
InvenTree

InvenTree

ניהול מלאי חלפים ו-BOM בקוד פתוח לצוותי הנדסה

בחירה
Invidious

Invidious

ממשק קצה חלופי שומר פרטיות ל-YouTube ללא פרסומות או מעקב

בחירה
Invio

Invio

מערכת חשבוניות מינימליסטית באחסון עצמי לפרילנסרים ולצוותים קטנים

בחירה
Invoice Ninja

Invoice Ninja

פלטפורמת חשבוניות וחיובים בקוד פתוח לפרילנסרים ולעסקים קטנים

בחירה
InvoiceShelf

InvoiceShelf

פלטפורמת חשבוניות בקוד פתוח עם הצעות מחיר, הוצאות ופורטל תשלומים

בחירה
Isso

Isso

קל משקל, באירוח עצמי, חלופה ל-Disqus עבור בלוגים ואתרי אינטרנט סטטיים

בחירה
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

פלטפורמת PSA בקוד פתוח עבור MSPs עם תיעוד IT, טיקטינג וחיוב

בחירה
iTop

iTop

פלטפורמת ITSM ו-CMDB בקוד פתוח לניהול שירותי IT ותשתיות

בחירה
Jackett

Jackett

פרוקסי לטורנט טראקר מתרגם שאילתות עבור Sonarr, Radarr וכלי אוטומציה אחרים

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Jaeger

Jaeger

Jaeger היא מערכת מעקב מבוזרת בקוד פתוח לניטור מיקרו-שירותים

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Jellyfin

Jellyfin

שרת מדיה חינמי בקוד פתוח לארגון והזרמת ספריית המדיה שלכם

בחירה
Jellyseerr

Jellyseerr

כלי לניהול בקשות מדיה עבור Jellyfin, Emby ו-Plex עם תהליך אישור

בחירה
Jenkins

Jenkins

Jenkins הוא שרת אוטומציה בקוד פתוח עבור צינורות CI/CD

בחירה
Jitsi Meet

Jitsi Meet

פלטפורמת ועידות וידאו באירוח עצמי הכוללת שיתוף מסך והקלטה

בחירה
Jitsu

Jitsu

פלטפורמת נתוני לקוחות בקוד פתוח וצינור הזרמת אירועים למהנדסים

בחירה
JobOps

JobOps

פייפליין לחיפוש עבודה באירוח עצמי, שמחפש בלוחות ומתאים קורות חיים

בחירה
Joomla

Joomla

CMS בקוד פתוח לבניית אתרים דינמיים ואפליקציות ווב

בחירה
Joplin Server

Joplin Server

שרת סנכרון באירוח עצמי עבור אפליקציית רישום הערות Joplin

בחירה
Jotty

Jotty

אפליקציית רישום הערות ורשימות קלילה עם תמיכה ב-Markdown ולוחות Kanban

בחירה
jsreport

jsreport

שרת דיווח באירוח עצמי עבור PDF, Excel ו-DOCX מתבניות HTML

בחירה
JumpServer

JumpServer

שער גישה מועדפת מרוכז עבור SSH, RDP והפעלות מסד נתונים

בחירה
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

סביבת ווב אינטראקטיבית לקוד חי, ניתוח נתונים וויזואליזציות

בחירה
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab היא סביבת פיתוח אינטראקטיבית מבוססת ווב עבור מחברות וקוד

בחירה
Juxtapose

Juxtapose

נתב התראות באירוח עצמי המחבר וויhooks לפלטפורמות הודעות

בחירה
Kan

Kan

לוח קנבן וכלי לניהול פרויקטים בקוד פתוח, אלטרנטיבה לטרלו

בחירה
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

בחירה
Kaneo

Kaneo

ניהול פרויקטים בקוד פתוח עם לוחות קנבן ואינטגרציית GitHub

בחירה
Kapowarr

Kapowarr

מנהל קומיקס באירוח עצמי להורדה וארגון אוטומטיים

בחירה
Karakeep

Karakeep

Karakeep הוא מנהל סימניות באחסון עצמי עם תיוג וחיפוש מבוסס AI

בחירה
Kavita

Kavita

ספרייה דיגיטלית באחסון עצמי לקומיקס, מאנגה וספרים אלקטרוניים

בחירה
Keila

Keila

פלטפורמת ניוזלטר באירוח עצמי עם עורך גרירה-ושחרור ומשלוח SMTP

בחירה
Kener

Kener

דף סטטוס בקוד פתוח ופלטפורמת ניטור זמינות עם ניהול אירועים

בחירה
Kestra

Kestra

פלטפורמת תזמור זרימות עבודה בקוד פתוח לצינורות נתונים ואוטומציה

בחירה
Keycloak

Keycloak

ניהול זהויות וגישה בקוד פתוח עם SSO, OAuth2 ו-SAML

בחירה
Khoj

Khoj

מסייע AI בקוד פתוח לשיחה עם המסמכים שלכם ועם האינטרנט

בחירה
Kibana

Kibana

ממשק משתמש ויזואליזציה בקוד פתוח ל-Elasticsearch, עם לוחות מחוונים וחיפוש

בחירה
Kill Bill

Kill Bill

פלטפורמת חיוב ותשלום מנויים בקוד פתוח עבור SaaS ושווקים

בחירה
Kimai

Kimai

מעקב זמן באחסון עצמי לפרילנסרים, לסוכנויות ולצוותים

בחירה
KitchenOwl

KitchenOwl

רשימת קניות, מנהל מתכונים ומתכנן ארוחות משותפים באירוח עצמי

בחירה
Koillection

Koillection

מנהל אוספים באירוח עצמי לקיטלוג ספרים, משחקים, ויניל ועוד

בחירה
Komari

Komari

לוח מחוונים קל משקל לניטור שרתים באירוח עצמי עם מדדים בזמן אמת

בחירה
Komga

Komga

שרת מדיה באחסון עצמי לקומיקס, מאנגה, מגזינים וספרים אלקטרוניים עם תמיכה ב-OPDS וסנכרון

בחירה
Kong

Kong

שער API מבוסס ענן, המיועד לסביבות היברידיות ומרובות עננים

בחירה
Kotaemon

Kotaemon

צ'אט בוט בקוד פתוח לשאלות ותשובות ממסמכים, עם תמיכה בריבוי LLM ו-OCR

בחירה
Kroki

Kroki

API אחיד של דיאגרמות כקוד שמציג 30+ סוגי דיאגרמות על גבי HTTP

בחירה
Kutt

Kutt

מקצר כתובות URL מודרני באחסון עצמי עם דומיינים מותאמים אישית, אנליטיקה ו-REST API

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Label Studio

Label Studio

פלטפורמת תיוג וסימון נתונים בקוד פתוח לפרויקטים של למידת מכונה

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Lago

Lago

פלטפורמת מדידה וחיוב מבוסס שימוש בקוד פתוח

בחירה
Langflow

Langflow

Langflow הוא בונה ויזואלי של זרימות עבודה AI ליצירת יישומי LLM.

בחירה
Langfuse

Langfuse

פלטפורמת הנדסת LLM בקוד פתוח לניטור והערכה

בחירה
LanguageTool

LanguageTool

בודק דקדוק, סגנון ואיות בקוד פתוח ל-25+ שפות

בחירה
LazyLibrarian

LazyLibrarian

אוטומציה באחסון עצמי להורדות של ספרים אלקטרוניים וספרי שמע עם מעקב אחר מחברים

בחירה
Leantime

Leantime

מערכת לניהול פרויקטים בקוד פתוח שמיועדת למי שאינם מנהלי פרויקטים

בחירה
Lemmy

Lemmy

צובר קישורים מבוזר ופלטפורמת דיונים לפורומים באירוח עצמי

בחירה
LibreChat

LibreChat

LibreChat הוא ממשק צ'אט AI עם תמיכה ב-RAG לשימוש ב-LLM מרובה ספקים

בחירה
LibreDesk

LibreDesk

מוקד תמיכה בקוד פתוח עם ניהול פניות רב-ערוצי, צ'אט חי וניהול SLA

בחירה
LibrePhotos

LibrePhotos

ניהול תמונות באירוח עצמי עם זיהוי פנים וחיפוש מבוסס AI

בחירה
LibreSpeed

LibreSpeed

שרת בדיקת מהירות אינטרנט ב-HTML5 באירוח עצמי, עם מסד נתונים מובנה לתוצאות

בחירה
LibreTranslate

LibreTranslate

API לתרגום מכונה חינם ובקוד פתוח, שכולו באירוח עצמי

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Lidarr

Lidarr

מנהל ומארגן אוטומטי של אוסף מוזיקה עבור Usenet וטורנטים

בחירה
Lightdash

Lightdash

פלטפורמת BI בקוד פתוח, בנויה סביב dbt, לחקר נתונים ולוחות מחוונים

בחירה
LimeSurvey

LimeSurvey

פלטפורמת סקרים מקוונת מקצועית ליצירה וניהול שאלונים

בחירה
Linkding

Linkding

Linkding הוא מנהל סימניות מינימליסטי, מהיר ובאחסון עצמי.

בחירה
LinkStack

LinkStack

חלופה באירוח עצמי ל-Linktree עבור דפי 'קישור בביו' ממותגים

בחירה
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden הוא מנהל סימניות באחסון עצמי עם ארכיון עמודים מלא

בחירה
Listmonk

Listmonk

מנהל ניוזלטר ורשימות תפוצה באחסון עצמי בעל ביצועים גבוהים

בחירה
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM היא שער AI לקריאה למעל 100 LLMs באמצעות פורמט OpenAI.

בחירה
Livebook

Livebook

מחברות Elixir בקוד פתוח למדעי הנתונים, למידת מכונה, ושיתוף פעולה בזמן אמת

בחירה
LLDAP

LLDAP

שרת אימות קל משקל המספק תשתית LDAP פשוטה עבור יישומים באירוח עצמי

בחירה
LMS

LMS

שרת סטרימינג למוזיקה קל משקל באחסון עצמי עם ה-Subsonic API

בחירה
LobeChat

LobeChat

מסגרת צ'אט AI מודרנית בקוד פתוח התומכת בספקי LLM מרובים

בחירה
Local Deep Research

Local Deep Research

עוזר AI למחקר מעמיק באירוח עצמי המופעל על ידי ספקי LLM בענן

בחירה
LocalAI

LocalAI

שרת API תואם OpenAI באירוח עצמי להסקת מודלי AI מקומיים

בחירה
Locust

Locust

כלי לבדיקות עומס מבוזר מבוסס פייתון עם ממשק משתמש אינטרנטי בזמן אמת

בחירה
Logseq

Logseq

מאגר ידע ממוקד פרטיות באירוח עצמי וכלי ארגון היררכי מבוסס בלוקים

בחירה
Logto

Logto

Logto היא פלטפורמת זהויות ואימות מקיפה עם תמיכה ב-OAuth ו-OIDC

בחירה
LubeLogger

LubeLogger

מערכת מקיפה לתחזוקת רכב וניהול דלק

בחירה
Lychee

Lychee

פלטפורמת ניהול תמונות באירוח עצמי עם ארגון אלבומים, עיון ב-EXIF ובקרות שיתוף מפורטות

בחירה
Mage AI

Mage AI

Mage AI, כלי ל-data pipeline, לבנייה וניהול של זרימות עבודה של ETL

בחירה
Mail-Archiver

Mail-Archiver

ארכיון אימייל באירוח עצמי עם סנכרון IMAP, חיפוש בטקסט מלא וייצוא

בחירה
Mailpit

Mailpit

כלי לבדיקת אימייל SMTP בקוד פתוח עם תיבת דואר נכנס מבוססת דפדפן למפתחים

בחירה
Maloja

Maloja

מסד נתונים ל-scrobble של מוזיקה באירוח עצמי, עם תרשימי האזנה אישיים

בחירה
Manticore Search

Manticore Search

מנוע חיפוש בקוד פתוח עם חיפוש טקסט מלא וחיפוש וקטורי באמצעות פרוטוקול MySQL

בחירה
MariaDB

MariaDB

שרת מסד נתונים יחסיים בקוד פתוח שמחליף את MySQL

בחירה
Marimo

Marimo

מחברת Python ריאקטיבית בקוד פתוח עם תמיכה ב-SQL וביצוע שניתן לשחזור

בחירה
Marreta

Marreta

פרוקסי למאמרים באירוח עצמי לקריאה נקייה וללא פרסומות, עם שמירה חכמה במטמון

בחירה
Mastodon

Mastodon

שרת מיקרו-בלוגינג פדרטיבי באירוח עצמי מבוסס על תקן ActivityPub

בחירה
Mathesar

Mathesar

ממשק ווב בסגנון גיליון אלקטרוני לעיון ועריכה של מסדי נתונים PostgreSQL

בחירה
Matomo

Matomo

פלטפורמת ניתוח נתוני אתרים בקוד פתוח מובילה עם בעלות מלאה על הנתונים ופרטיות

בחירה
Matrix Synapse

Matrix Synapse

הום-שרת **Matrix** בקוד פתוח לתקשורת מבוזרת ומוצפנת

בחירה
Mattermost

Mattermost

פלטפורמת שיתוף פעולה צוותית בקוד פתוח עם העברת הודעות, שיתוף קבצים, ואינטגרציות

בחירה
Mautic

Mautic

אוטומציית שיווק בקוד פתוח עבור קמפיינים באימייל, ניקוד לידים ומסעות

בחירה
MaxKB

MaxKB

MaxKB היא פלטפורמת קוד פתוח לבניית סוכני AI מבוססי ידע ברמה ארגונית

בחירה
Mayan EDMS

Mayan EDMS

ניהול מסמכים בקוד פתוח עם OCR, חיפוש טקסט מלא ותהליכי עבודה

בחירה
Maybe

Maybe

יישום קוד פתוח לניהול פיננסים אישיים וניהול הון

בחירה
Mazanoke

Mazanoke

אופטימייזר תמונות מבוסס דפדפן עם המרת פורמטים והסרת נתוני EXIF

בחירה
Mealie

Mealie

Mealie היא מערכת לניהול מתכונים באחסון עצמי, עם תכנון ארוחות ורשימות קניות

בחירה
Medusa

Medusa

מנהל ספריית וידאו אוטומטי לסדרות טלוויזיה עם תמיכה ב-Plex ו-Jellyfin

בחירה
Meilisearch

Meilisearch

מנוע חיפוש מהיר במיוחד ליישומים מודרניים

בחירה
Memgraph

Memgraph

מסד נתונים גרפי בזיכרון לניתוח נתונים בזמן אמת על נתונים מקושרים

בחירה
Memos

Memos

Memos היא אפליקציית רישום הערות קלת משקל, שממוקדת בפרטיות

בחירה
MeshCentral

MeshCentral

פלטפורמת ניטור וניהול מרחוק באירוח עצמי עבור מחשבים שולחניים, שרתים והתקני IoT

בחירה
Metabase

Metabase

פלטפורמת בינה עסקית בקוד פתוח להמחשת נתונים ולאנליטיקה

בחירה
MetaTrader 5

MetaTrader 5

טרמינל מסחר MetaTrader 5 נגיש דרך הדפדפן למסחר בפורקס וב-CFD מסביב לשעון

בחירה
MeTube

MeTube

MeTube הוא כלי מבוסס ווב להורדת סרטונים מ־YouTube ומפלטפורמות נוספות

בחירה
MicroBin

MicroBin

פייסטבין קל משקל באירוח עצמי, שיתוף קבצים ומקצר URL ב-Rust

בחירה
Milvus

Milvus

מסד נתונים וקטורי בקוד פתוח שנבנה עבור יישומי AI וחיפוש דמיון

בחירה
MindsDB

MindsDB

MindsDB היא פלטפורמת AI לבניית מודלים של למידת מכונה מנתונים ארגוניים

בחירה
Mini QR

Mini QR

מחולל קודי QR באירוח עצמי עם סגנונות מותאמים אישית וייצוא אצווה

בחירה
Miniflux

Miniflux

קורא פיד RSS מינימליסטי ודעתני עם ממשק אינטרנט נקי

בחירה
MiroFish

MiroFish

מנוע חיזוי AI המופעל על ידי סימולציית בינה של נחיל מרובה סוכנים

בחירה
MiroTalk

MiroTalk

ועידות וידאו P2P באירוח עצמי עם חדרים ללא הגבלה ושיתוף מסך

בחירה
Mongo Express

Mongo Express

ממשק ניהול MongoDB מבוסס ווב לגלישה, עריכה וניהול מסדי נתונים

בחירה
MongoDB 4

MongoDB 4

מסד נתונים NoSQL ממוקד מסמכים עם אחסון מסמכים דמוי JSON

בחירה
Monica

Monica

מערכת לניהול קשרים אישיים לתיעוד חייכם

בחירה
Moodist

Moodist

מיקסר צלילי אווירה עם כלי פרודוקטיביות למיקוד עמוק והרפיה

בחירה
Moodle

Moodle

מערכת ניהול למידה בקוד פתוח שזוכה לאמון של למעלה מ-489 מיליון משתמשים ברחבי העולם

בחירה
Morphic

Morphic

מנוע חיפוש AI בקוד פתוח עם תשובות גנרטיביות והפניות למקורות

בחירה
mStream

mStream

שרת סטרימינג למוזיקה קל משקל באחסון עצמי עם אפליקציות iOS ואנדרואיד מקוריות

בחירה
Mylar3

Mylar3

מוריד ספרי קומיקס אוטומטי ו-מנהל ספרייה באחסון עצמי

בחירה
MySQL

MySQL

מסד נתונים יחסי בקוד פתוח, מהיר ואמין, עבור עומסי עבודה של אתרים ואפליקציות

בחירה
n8n

n8n

פלטפורמה לאוטומציה של תהליכי עבודה עם ממשק ויזואלי מבוסס צמתים

בחירה
Nango

Nango

פלטפורמת אינטגרציה בקוד פתוח של OAuth ו-API ל-300+ שירותים

בחירה
NATS

NATS

מערכת הודעות מבוססת ענן עם pub/sub, request-reply ו-JetStream

בחירה
Navidrome

Navidrome

Navidrome הוא שרת מוזיקה באחסון עצמי עם סטרימינג לרשת ולנייד

בחירה
Neko

Neko

דפדפן וירטואלי באחסון עצמי לגלישת אינטרנט וסטרימינג שיתופיים

בחירה
Neo4j

Neo4j

מסד הנתונים הגרפי המוביל בעולם בקוד פתוח לנתונים מקושרים

בחירה
NetBird Client

NetBird Client

לקוח VPN רשתי מאובטח מבוסס WireGuard עם SSO ובקרות גישה מדויקות

בחירה
NetBox

NetBox

מידול תשתית רשת בקוד פתוח עבור IPAM, DCIM ותיעוד

בחירה
Netdata

Netdata

סוכן לניטור תשתית בזמן אמת עם 800+ אינטגרציות

בחירה
New API

New API

New API הוא שער LLM ומערכת לניהול נכסי AI לספקים מרובים

בחירה
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud היא פלטפורמת פרודוקטיביות עוצמתית באחסון עצמי

בחירה
Nexterm

Nexterm

ניהול שרתים מבוסס דפדפן עבור חיבורי SSH, VNC ו-RDP

בחירה
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

מנהל מאגר ארטיפקטים אוניברסלי עבור Maven, npm, Docker, ו-PyPI

בחירה
NocoBase

NocoBase

NocoBase היא פלטפורמת No-Code/Low-Code ניתנת להרחבה לבניית יישומים

בחירה
NocoDB

NocoDB

חלופה ל-<b>Airtable</b> בקוד פתוח שהופכת מסדי נתונים לגיליונות אלקטרוניים חכמים

בחירה
Node-RED

Node-RED

כלי ויזואלי Low-code לחיבור התקני IoT, API-ים ושירותים מקוונים

בחירה
NodeBB

NodeBB

NodeBB היא פלטפורמת דיונים מודרנית, בזמן אמת, לבניית פורומים קהילתיים

בחירה
Norish

Norish

מנהל מתכונים באירוח עצמי עם ייבוא מרשתות חברתיות וסנכרון ביתי

בחירה
NoteDiscovery

NoteDiscovery

בסיס ידע Markdown באירוח עצמי עם תצוגת גרף ושילוב AI

בחירה
Notifuse

Notifuse

פלטפורמת שיווק באימייל ואימייל טרנזקציונלי באירוח עצמי

בחירה
Novu

Novu

תשתית התראות בקוד פתוח למשלוח אימייל, SMS ופוש

בחירה
ntfy

ntfy

שרת התראות דחיפה באירוח עצמי לשליחת התראות באמצעות בקשות HTTP פשוטות

בחירה
NZBGet

NZBGet

מוריד בינארי יעיל של Usenet ב-C++ עם תיקון PAR2 וממשק ווב

בחירה
NZBHydra2

NZBHydra2

מצבר מטא-חיפוש של Usenet שמאחד אינדקסרים מאחורי API אחד של Newznab

בחירה
October CMS

October CMS

CMS PHP מבוסס Laravel לבניית אתרים גמישים ויישומי אינטרנט

בחירה
Odoo

Odoo

פלטפורמת ERP ו-CRM בקוד פתוח לניהול עסקים ומסחר אלקטרוני

בחירה
Odysseus

Odysseus

סביבת עבודה של AI באירוח עצמי עם צ'אט, סוכנים, מחקר מעמיק וזיכרון מתמשך

בחירה
OliveTin

OliveTin

ממשק משתמש ווב באירוח עצמי להפעלה בטוחה של פקודות מעטפת מוגדרות מראש

בחירה
Ollama

Ollama

הריצו מודלי שפה גדולים באופן מקומי עם API פשוט עבור יישומי AI

בחירה
Ombi

Ombi

מערכת בקשות באירוח עצמי עבור Plex, Emby ו-Jellyfin עם מילוי אוטומטי

בחירה
OmniTools

OmniTools

OmniTools היא ערכת כלים מבוססת ווב הכל-באחד, עם יותר מ־80 כלים למשימות יומיומיות

בחירה
OneDev

OneDev

OneDev הוא שרת Git באחסון עצמי עם CI/CD וניהול פרויקטים מובנים

בחירה
OneTimeSecret

OneTimeSecret

שתפו סודות מתכלים מעצמם באמצעות קישורים לצפייה חד-פעמית

בחירה
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

חבילת יישומים משרדיים מקוונת באירוח עצמי עם עריכה שיתופית תואמת MS Office

בחירה
Onyx

Onyx

פלטפורמת צ'אט AI וחיפוש ארגוני בקוד פתוח שעובדת עם כל LLM

בחירה
Open Journal Systems

Open Journal Systems

ניהול כתבי עת אקדמיים בקוד פתוח ופלטפורמת פרסום בגישה פתוחה

בחירה
Open Notebook

Open Notebook

אפליקציית מחברות מבוססת AI לכתיבה, מחקר, וארגון ידע במרחב עבודה אחד

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Open WebUI

Open WebUI

ממשק צ'אט AI באירוח עצמי התומך במספר ספקי LLM עם יכולות RAG

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OpenBao

OpenBao

מנהל סודות בקוד פתוח לאחסון וגישה לאישורים רגישים

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OpenClaw

OpenClaw

עוזר AI אישי עם תמיכה רב-ערוצית באמצעות הודעות )לשעבר Moltbot/Clawdbot(

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OpenCloud

OpenCloud

סנכרון קבצים ושיתוף פעולה בקוד פתוח עם ניהול זהויות מובנה

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OpenEMR

OpenEMR

רשומות בריאות אלקטרוניות בקוד פתוח וניהול מרפאה למרפאות

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Opengist

Opengist

Pastebin באירוח עצמי המופעל על ידי Git, חלופת קוד פתוח ל-GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

סוכן AI אוטונומי בקוד פתוח למשימות הנדסת תוכנה

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OpenHuman

OpenHuman

ליבת AI אישית באירוח עצמי עם זיכרון, סוכנים, ו-118+ אינטגרציות אפליקציות

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OpenObserve

OpenObserve

פלטפורמת נראות Cloud-native ללוגים, מדדים, עקבות ולוחות מחוונים

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OpenPanel

OpenPanel

אנליטיקס מוצר עם פרטיות בראש ובראשונה, הכולל לוחות מחוונים בזמן אמת והקלטת סשנים

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OpenProject

OpenProject

ניהול פרויקטים בקוד פתוח עם תרשימי גאנט, לוחות Agile, מעקב זמן

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OpenSearch

OpenSearch

מנוע חיפוש ואנליטיקה בקוד פתוח, פיצול קהילתי של Elasticsearch

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OpenSign

OpenSign

אלטרנטיבה חינמית ובקוד פתוח ל-DocuSign לחתימת מסמכים מחייבת משפטית

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

בדיקת מהירות רשת HTML5 באחסון עצמי ללא Flash או Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking הוא מסד נתונים מבוסס הקשר בקוד פתוח, שנבנה עבור סוכני AI.

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

שרת VPN עשיר בתכונות עם ניהול מבוסס ווב וניהול לקוחות

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OpnForm

OpnForm

בונה טפסים בקוד פתוח עם לוגיקה מותנית, הטמעות וניהול תגובות

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OrangeHRM

OrangeHRM

פלטפורמת משאבי אנוש בקוד פתוח לניהול עובדים, חופשות וגיוס

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Outline

Outline

Outline היא וויקי צוות מודרני ובסיס ידע עם שיתוף פעולה בזמן אמת

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Overleaf

Overleaf

עורך LaTeX שיתופי בקוד פתוח לכתיבה מדעית ואקדמית

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Overseerr

Overseerr

כלי לניהול וגילוי בקשות מדיה עבור Plex עם תהליך אישור

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Owncast

Owncast

שרת שידור חי וצ'אט באחסון עצמי, עם תמיכה ב-RTMP וב-Fediverse

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ownCloud

ownCloud

פלטפורמה באחסון עצמי לסנכרון קבצים, שיתוף ו<span dir="rtl">שיתוף פעולה</span> לצוותים

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OxiCloud

OxiCloud

אחסון ענן קל משקל, מבוסס Rust, באירוח עצמי, עם תמיכה בלקוח Nextcloud

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PairDrop

PairDrop

PairDrop הוא כלי לשיתוף קבצים מבוסס רשת להעברות מיידיות בין מכשירים

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Paisa

Paisa

מעקב פיננסי אישי עם הנהלת חשבונות כפולה ומעקב אחר השקעות

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

לקוח WireGuard במרחב המשתמש לחיבור מאובטח מרחוק באמצעות Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip היא פלטפורמת תזמור AI/ML לצוותים אוטונומיים

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

מערכת לניהול מסמכים שממירה מסמכים פיזיים לארכיונים דיגיטליים הניתנים לחיפוש

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Papermerge

Papermerge

מערכת לניהול מסמכים בקוד פתוח לסריקה, OCR וארגון קובצי PDF