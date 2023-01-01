מנהל קוד אימות דו-גורמי באירוח עצמי לרשת ולניידבחירה
פרוקסי ניתוב AI API עם אופטימיזציית טוקנים עבור למעלה מ-40 ספקי LLMבחירה
Ackee הוא כלי אנליטיקה באירוח עצמי מבוסס Node.js, למעקב אחר אתרים עם דגש על פרטיות.בחירה
אוטומציה של זרימת עבודה בקוד פתוח וללא קוד, עם אינטגרציות עם למעלה מ-200 אפליקציותבחירה
יישום לניהול פיננסי אישי ממוקד פרטיות, עם שיטת תקצוב במעטפותבחירה
ממשק מלא לניהול מסדי נתונים, עם תמיכה ביותר מ־11 מערכות שונותבחירה
מעקב ותכנון טיולים באירוח עצמי עם מפות אינטראקטיביותבחירה
סביבת עבודה הכל-כלול המשלבת מסמכים, לוחות ציור ומסדי נתונים עם AIבחירה
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryבחירה
פלטפורמת LLMOps בקוד פתוח לניהול פרומפטים, הערכה ונראות LLMבחירה
זיכרון מתמשך לסוכני קידוד AI עם חיפוש היברידי של וקטורי BM25 וגרפיםבחירה
הזרמת ספריות מוזיקה אישיות דרך שרת API תואם Subsonicבחירה
יומן טיסות אישי עם מפה אינטראקטיבית, נתונים ותמיכה בריבוי משתמשיםבחירה
סוכן שיווק תוכן AI בקוד פתוח לפרסום ומונטיזציה מרובי פלטפורמותבחירה
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersבחירה
פלטפורמת ניהול התראות בקוד פתוח לאיחוד התראות ניטורבחירה
בסיס ידע באחסון עצמי עם Markdown מורחב והרשאות לכל מסמךבחירה
שרת רשימת קבצים ו-WebDAV באחסון עצמי, עם תמיכה ב-30+ מערכות אחסוןבחירה
ממשק אינטרנטי להורדת סרטונים מיוטיוב ואתרים אחריםבחירה
Ampache היא אפליקציית הזרמת אודיו/וידאו מבוססת ווב ומנהלת מדיהבחירה
ויקי קל משקל באירוח עצמי עם דפים מגובים ב-Git ועריכת Markdownבחירה
AnonUpload היא אפליקציה מאובטחת לשיתוף קבצים אנונימית ללא דרישות מסד נתוניםבחירה
אפליקציית AI הכל-באחד עבור RAG, סוכנים וצ'אטבוטים עם כל ספק LLMבחירה
פלטפורמת שאלות ותשובות בקוד פתוח לשיתוף ידע צוותי ו-בניית קהילהבחירה
פלטפורמת קוד פתוח למדדי DORA ואנליטיקה לצוותי הנדסהבחירה
שער שולחן עבודה מרוחק מבוסס אינטרנט ללא לקוח עבור RDP, VNC, SSH, ו-Telnetבחירה
פלטפורמת חיפוש ארגונית בקוד פתוח, בנויה על Apache Luceneבחירה
Apache Superset היא פלטפורמה מודרנית לחקר נתונים וויזואליזציה עבור BIבחירה
AppFlowy היא סביבת עבודה בקוד פתוח מבוססת AI וחלופה ל-Notionבחירה
API REST קל לשליחה של התראות פוש ל-120+ שירותיםבחירה
פלטפורמת קוד פתוח עם מעט קוד לבניית כלים פנימיים ויישומיםבחירה
ניתוח נתונים של SDK, פרטיות קודמת לכל, עבור אפליקציות מובייל, דסקטופ ו-וובבחירה
מסד נתונים מרובה מודלים מובנה לגרפים, מסמכים ונתוני מפתח-ערךבחירה
מסד נתונים מולטי-מודל לנתוני גרף, מסמכים, מפתח-ערך וסדרות זמןבחירה
פתרון ארכיון אינטרנט באירוח עצמי לשימור דפי אינטרנט ומדיהבחירה
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsבחירה
מערכת תגובות קלת משקל באירוח עצמי עם בקאנד Go ו-ווידג'ט JS הניתן להטמעהבחירה
AstrBot הוא פריימוורק רב-פלטפורמתי בקוד פתוח של צ'אטבוטי AIבחירה
שרת ספרי אודיו ופודקאסטים באחסון עצמי, עם תמיכה בריבוי משתמשיםבחירה
ספק זהויות בקוד פתוח המתמקד בגמישות ורבגוניותבחירה
שרת אימות בקוד פתוח באירוח עצמי עם התחברות חברתית, אימות רב-שלבי ובקרת גישה מבוססת תפקידיםבחירה
פלטפורמת Database-as-a-Service בקוד פתוח ובאירוח עצמי לאוטומציה של PostgreSQLבחירה
כלי אוטומציה מודרני להורדות טורנטים ו-Usenet עם ניטור IRC בזמן אמתבחירה
חלופת קוד פתוח ל-Zapier לחיבור אפליקציות ואוטומציה של תהליכי עבודהבחירה
אפליקציית מעקב אחר תינוקות המסייעת להורים לעקוב אחר פעילויות יומיומיות ובריאותבחירה
ממשק ווב לגיבויים של restic עם תזמון, הצפנה ושחזור ברמת קבציםבחירה
שרת CalDAV ו-CardDAV בניהול עצמי ללוחות שנה ואנשי קשרבחירה
מנהל מתכוני קוקטיילים באחסון עצמי ומעקב אחר מלאי של בר ביתיבחירה
מסד נתונים בקוד פתוח וללא קוד, וחלופה ל-Airtable לצוותיםבחירה
ניהול כתוביות אוטומטי ומלווה הורדות עבור Sonarr ו-Radarrבחירה
מעקב הרגלים מינימליסטי מתארח עצמאית המתמקד בצ'ק-אין יומיים ורצפיםבחירה
ערכת כלים ל-PDF מבוססת דפדפן, פרטיות בראש ובראשונה, למיזוג, פיצול, המרה ועריכה של קובצי PDFבחירה
פלטפורמת ניטור שרתים קלת משקל עם סטטיסטיקות Docker ו-התראותבחירה
סוכן ניטור קל משקל עבור מערכת ניטור השרתים Beszelבחירה
אחסון בענן קל משקל באירוח עצמי עם סנכרון קבצים ו-תמיכה ב-CalDAV/CardDAVבחירה
פלטפורמת חשבונאות פיננסית באחסון עצמי, עם דיווחים חכמים ותמיכה בריבוי מטבעותבחירה
שרת הזרמת מוזיקה מושתת עצמית עם נגן ווב ו-אפליקציות מוביילבחירה
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteבחירה
פלטפורמת רישום הערות ומיקרו-בלוגינג מבוססת AI עם תמיכה ב-Markdown וניהול משימותבחירה
שרת נתונים אישיים עבור הרשת החברתית המבוזרת Blueskyבחירה
מסייע קידוד AI באירוח עצמי ליצירת יישומי Full-stack בדפדפןבחירה
מנהל אוספי ספרים אלקטרוניים וספרי שמע, תחייה קהילתית של Readarrבחירה
ויקי מאורגן באירוח עצמי לצוותים עם ספרים, פרקים, עמודים וחיפושבחירה
הפכו כל ערוץ טלגרם ציבורי למיקרו-בלוג ידידותי ל-SEO עם RSSבחירה
דפדפן Chrome Headless כשירות ל-Web Scraping ואוטומציהבחירה
אפליקציה לתקצוב פיננסי אישי למעקב הוצאות ותכנון פיננסיבחירה
פלטפורמת low-code לבניית אפליקציות עסקיות ותהליכי עבודה תוך דקותבחירה
פלטפורמת ניטור שגיאות באחסון עצמי לניטור יישומיםבחירה
מסגרת CI/CD מתארחת עצמאית לבנייה ופריסה אוטומטיותבחירה
פלטפורמת קוד פתוח לניהול שינויי סכימת מסד נתונים ו-DevOpsבחירה
פלטפורמת קוד פתוח וקוד נמוך לשילוב API ולאוטומציית תהליכי עבודהבחירה
מנהל קטעי קוד באירוח עצמי עם הדגשת תחביר וחיפושבחירה
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsבחירה
Calibre-Web היא אפליקציית רשת לעיון, קריאה וניהול ספריית הספרים האלקטרוניים שלכם.בחירה
חלופת CAPTCHA מבוססת הוכחת עבודה, המעמידה את הפרטיות בראש, ללא מעקב.בחירה
פלטפורמת קוד פתוח לניהול זהויות וגישה עם תמיכה ב-SSO, OAuth 2.0, OIDC ו-SAMLבחירה
פלטפורמת אחסון פודקאסטים בקוד פתוח עם אנליטיקה ותכונות חברתיותבחירה
Centrifugo הוא שרת הודעות בזמן אמת הניתן להרחבה, לבניית יישומים חיים.בחירה
כלי לזיהוי וניטור שינויים באתרי אינטרנט עם בחירה ויזואלית והתראותבחירה
עורך דיאגרמות מסדי נתונים בקוד פתוח עם ייצוא DDL של AI והדמיית סכימהבחירה
ממשק אינטרנט של ChatGPT ממוקד פרטיות עם אחסון נתונים מקומי וניהול שיחותבחירה
ניטור Full-stack של זמינות ותשתית עם דפי סטטוס ציבורייםבחירה
יישום קוד פתוח לניטור שרתים ומעקב אחר זמינותבחירה
ניטור תשתית ויישומים עם גילוי אוטומטי והתראותבחירה
כספת קבצים באירוח עצמי להעלאה ושיתוף קבצים עם קישורי שיתוףבחירה
פלטפורמת קוד פתוח לקליטת עובדים עם בוט Slack ואוטומציה של תהליכי עבודהבחירה
מסד נתונים בקוד פתוח להטמעות עבור אפליקציות AI וחיפוש סמנטיבחירה
גרסת WordPress ללא עורך הבלוקים Gutenberg, המתמקדת ביציבות.בחירה
בסיס נתונים OLAP עמודתי עבור ניתוח נתונים בזמן אמת עם השהיית שאילתה במילישניותבחירה
כלי מבוסס אינטרנט לניהול מסדי נתונים ולאדמיניסטרציה מקיפהבחירה
דימון של Cloudflare Tunnel לגישה מאובטחת מרחוק ללא פתיחת פורטיםבחירה
פלטפורמת אחסון ענן באירוח עצמי עם ניהול קבצים ויכולות שיתוףבחירה
פלטפורמת CMS Headless קלת משקל לניהול תוכן ו-APIבחירה
VS Code פועל בדפדפן לצורך פיתוח מרוחק מכל מכשירבחירה
פלטפורמת קוד פתוח לאספקת סביבות פיתוח בענן באירוח עצמיבחירה
עורך markdown שיתופי בזמן אמת לתיעוד ורישום הערותבחירה
חבילת יישומים משרדיים מבוססת דפדפן באירוח עצמי לעריכת מסמכים שיתופיתבחירה
קורא RSS באירוח עצמי בהשראת **Google Reader** עם קיצורי מקלדת ואפליקציות מוביילבחירה
ממיר קבצים מקוון באירוח עצמי התומך ב-1000+ פורמטיםבחירה
פלטפורמת מסד נתונים ריאקטיבית בקוד פתוח לפיתוח יישומים מודרנייםבחירה
שרת PHP OPDS ו-HTML קל משקל שחושף ספריית ספרים אלקטרוניים של Calibre לקוראים ניידים ולדפדפניםבחירה
לוח בקרה באירוח עצמי לניהול שרתים, זמן פעולה ותשתית רשתבחירה
אנליטיקה של מוצרים הממוקדת בפרטיות עבור אפליקציות מובייל, ווב ודסקטופ.בחירה
סורק רשת קוד פתוח לאפליקציות AI עם פלט מוכן ל-LLMבחירה
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceבחירה
פלטפורמת OSINT המאגדת 27 מקורות נתונים גלובליים בזמן אמת ללוח בקרה מאוחדבחירה
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteבחירה
חבילת יישומים משרדית שיתופית מוצפנת מקצה לקצה עם אחסון באפס ידעבחירה
כלי מבוסס אינטרנט להצפנה, קידוד, דחיסה ופעולות ניתוח נתוניםבחירה
מתזמן זרימת עבודה מבוסס DAG עם Web UI לניהול cron jobs ו-task pipelinesבחירה
מנהל תמונות באירוח עצמי עם זיהוי פנים וזיהוי אובייקטיםבחירה
לוח מחוונים מינימליסטי לשרת עם נתוני CPU, RAM, אחסון ורשת בזמן אמתבחירה
לוח בקרה אישי לאחסון עצמי עם ווידג'טים, ערכות נושא ובדיקת סטטוסבחירה
מסנג'ר פדרטיבי באחסון עצמי עם הצפנה מקצה לקצה ושרשורים מבוססי נושאבחירה
Databasus הוא כלי לגיבוי מסדי נתונים עבור PostgreSQL, MySQL ו-MongoDBבחירה
ממשק צ'אט SQL מופעל AI לחקירה והדמיה של כל מסד נתוניםבחירה
מעקב היסטוריית מיקומים באירוח עצמי עם מפות חום וסטטיסטיקות נסיעותבחירה
DB Browser ל-SQLite הוא כלי ויזואלי ליצירה, עיצוב ועריכה של קובצי מסד נתונים של SQLiteבחירה
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportבחירה
מסד נתונים מפתח-ערך של Denoland ל-Deno Deployבחירה
פלטפורמת קוד פתוח לבניית יישומי LLM עם RAG, סוכנים ותהליכי עבודהבחירה
Headless CMS שעוטפת מסדי נתונים עם API דינמי ו-אפליקציית ניהולבחירה
פלטפורמת קוד פתוח למעורבות לקוחות להודעות אוטומטיות מרובות ערוציםבחירה
מתריע לעדכוני Docker Image לקבלת התראות כשתמונות מתעדכנותבחירה
מערכת מומחה בקוד פתוח לראיונות מודרכים והרכבת מסמכים אוטומטיתבחירה
רגיסטרי Docker פרטי לאחסון והפצת תמונות קונטיינרבחירה
Dockge הוא מנהל סטאקים של Docker Compose באירוח עצמי, מתוחכם, קל לשימוש ותגובתיבחירה
פלטפורמת ויקי ותיעוד שיתופית עם עריכה בזמן אמתבחירה
מארגן מסמכים באירוח עצמי עם OCR, חילוץ NLP וחיפוש טקסט מלאבחירה
פלטפורמת קוד פתוח לחתימת מסמכים דיגיטלייםבחירה
פלטפורמת חתימת מסמכים בקוד פתוח עם יכולות חתימה אלקטרוניתבחירה
פלטפורמת קוד פתוח ללא קוד לבניית סוכני קול מבוססי AI בתוך דקותבחירה
פלטפורמת ויקי קלת משקל מבוססת קבצים לתיעוד ובסיסי ידעבחירה
פלטפורמת ERP/CRM בקוד פתוח לניהול פעולות עסקיותבחירה
פלטפורמה מאוחדת לניהול ומעקב אחר פורטפוליו של שמות דומייניםבחירה
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesבחירה
הורדת מוזיקת Spotify מ-YouTube עם עטיפת אלבום, מילים ו-metadataבחירה
ממשק משתמש אינטרנטי קל משקל לצפייה ביומני קונטיינרים של Docker בזמן אמתבחירה
מאגר נתונים בזיכרון בעל ביצועים גבוהים תואם Redis עבור חומרה מודרניתבחירה
כלי תרשימים חינמי בקוד פתוח לתרשימי זרימה, UML ותרשימי רשתבחירה
עורך דיאגרמות מסדי נתונים מבוסס דפדפן עם ייצוא וייבוא SQLבחירה
Drizzle Studio חינם באחסון עצמי משודרג לניהול מסדי נתוניםבחירה
CMS בקוד פתוח לבנייה וניהול אתרים דינמייםבחירה
שירות DNS דינמי חינם למיפוי כתובות IP לדומייניםבחירה
DumbDo היא רשימת מטלות פשוטה בטירוף, באירוח עצמי, שפשוט עובדת.בחירה
פתרון גיבוי מוצפן התומך באחסון בענן ושרתים מרוחקיםבחירה
מערכת לזימון תורים חינם לעסקים ואנשי מקצועבחירה
ברוקר MQTT קל משקל עבור IoT ואפליקציות הודעותבחירה
מסד נתונים גרפי-רלציוני מהדור הבא, בנוי על PostgreSQLבחירה
מנוע חיפוש מבוזר וניתוח נתונים בנוי על Apache Luceneבחירה
לקוח Matrix מאובטח עם הצפנה מקצה לקצה ו-הודעות חוצות פלטפורמותבחירה
פרוקסי API לדוא"ל באירוח עצמי המחבר IMAP ו-SMTP לנקודות קצה של RESTבחירה
Personal media server with automatic streaming and device conversionבחירה
כלי סטטיסטיקה ואנליטיקה עבור שרתי המדיה Emby ו-Jellyfinבחירה
אפליקציית ווב מינימליסטית לשליחת פתקים מוצפנים פרטיים ומאובטחיםבחירה
שרת IPTV באירוח עצמי שבונה ערוצים חיים מספריית המדיה שלכםבחירה
פלטפורמה לשיתוף קבצים באירוח עצמי עם הגנה באמצעות סיסמה ובקרות תפוגהבחירה
מערכת לשליטה במיקרו-בקרי ESP8266/ESP32 באמצעות YAMLבחירה
CRM קוד פתוח חינמי לניהול אנשי קשר, עסקאות וקשרי לקוחותבחירה
עורך מסמכים שיתופי בזמן אמת עם עריכה חיה והיסטוריית גרסאותבחירה
פלטפורמת מסחר אלקטרוני מודרנית בקוד פתוח, מבוססת על Node.js, React, GraphQL ו-PostgreSQLבחירה
API של WhatsApp בקוד פתוח לצ'אטבוטים, אוטומציה ושילובי הודעותבחירה
שער API WhatsApp בעל ביצועים גבוהים שנכתב בשפת Go לאוטומציה של הודעותבחירה
לוח לבן וירטואלי לשרטוט דיאגרמות מצוירות ביד וסיעור מוחות שיתופיבחירה
אפליקציה למעקב הוצאות אישיות ומשפחתיותבחירה
מעקב הוצאות אישי קל משקל באירוח עצמי עם לוח מחוונים וייבוא CSVבחירה
ממיר המלצות ListenBrainz לפלייליסטים בספריית המוזיקה שלכםבחירה
מעקב פיננסי אישי קל משקל עם PWA לנייד וסריקת קבלותבחירה
פלטפורמת ניהול חולשות בקוד פתוח לצוותי אבטחהבחירה
מערכת לניהול תיקים רפואיים אלקטרוניים אישיים ומשפחתיים באירוח עצמיבחירה
פלטפורמת משוב בקוד פתוח לאיסוף וניהול משוב משתמשיםבחירה
מנהל קבצים מבוסס אינטרנט לעיון, העלאה וניהול קבצים בשרת שלכםבחירה
שיתוף קבצים מבוזר עמית לעמית באמצעות טכנולוגיית IPFSבחירה
מעבד קבצי מדיה אוטומטי שמקטין את נפח הקבצים עד 90%בחירה
מנהל קבצים מרובה משתמשים באחסון עצמי, עם הרשאות מבוססות תפקידים וללא מסד נתוניםבחירה
מנהל קבצים באירוח עצמי עבור FTP, SFTP, S3, WebDAV, ו-20+ ספקי אחסוןבחירה
שרת WireGuard VPN פשוט עם ממשק ניהול אינטרנטיבחירה
מנהל פיננסים אישיים ותקציב מקצועי מתארח עצמאיתבחירה
דפדפן Firefox באירוח עצמי, נגיש דרך ממשק וובבחירה
שירות Feature Flag ותצורה מרחוק בקוד פתוח עם בדיקות A/Bבחירה
דף בית ולוח בקרה ליישומים באחסון עצמי עבור ה-homelab שלכםבחירה
שרת פרוקסי לעקיפת הגנת Cloudflare לצורך גרידת נתונים מהאינטרנטבחירה
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesבחירה
אפליקציית רישום הערות ב-Markdown ללא מסד נתונים, עם קישורי ויקי וחיפוש טקסט מלאבחירה
פלטפורמת ניהול מכשירים ואבטחת נקודות קצה בקוד פתוח המופעלת על ידי osqueryבחירה
כלי אוטומציה מונע YAML להורדת מדיה מ-RSS, טורנטים ו-Usenetבחירה
פלטפורמת ניהול Feature Flag באירוח עצמי עם אינטגרציית Gitבחירה
כלי Low-Code בקוד פתוח לבניית זרימות תזמור LLM וסוכני AIבחירה
כלי ניהול פרויקטים בקוד פתוח עם לוחות קנבן, טבלאות ותצוגות לוח שנהבחירה
שירות Git קל משקל באירוח עצמי עם ממשק ווב ותכונות שיתוף פעולהבחירה
בונה טפסים בקוד פתוח ופלטפורמת ניהול נתונים עם REST APIבחירה
פלטפורמת סקרים בקוד פתוח למשוב בתוך האפליקציה, בקישור, באתר אינטרנט ובאימיילבחירה
כלי שרטוט איזומטרי מבוסס דפדפן להדמיית תשתיותבחירה
שולחן משחק וירטואלי באירוח עצמי לקמפייני RPG מקוונים עם מפות וקוביותבחירה
מודלר CAD תלת-ממדי פרמטרי להנדסה ועיצוב שנגיש דרך דפדפןבחירה
מערכת קוד פתוח קלת משקל של שירות לקוחות ותיבת דואר נכנס משותפתבחירה
צובר פידים RSS באירוח עצמי לניהול וקריאת הפידים שלכםבחירה
דף סטטוס ממוקד מפתחים עם ניטור זמינות מרובה פרוטוקולים והתראותבחירה
מערכת לסקירת קוד מבוססת ווב ברמה ארגונית, מבוססת Gitבחירה
Ghost היא פלטפורמה עוצמתית לפרסום מקצועיבחירה
תוכנת ניהול עושר בקוד פתוח למעקב אחר תיקי השקעותבחירה
כלי מקצועי לעריכת תמונות ועיצוב גרפי, נגיש בדפדפן.בחירה
Gitea היא פלטפורמת אירוח Git קלת משקל, בקוד פתוחבחירה
ממיר טקסט מ-Git לטקסט ידידותי ל-LLM לניתוח קוד מבוסס AIבחירה
GitLab היא פלטפורמת DevOps מלאה לניהול מאגרי Git ו-CI/CDבחירה
לוח בקרה באחסון עצמי שמרכז את כל הפידים שלכם במקום אחדבחירה
Glances הוא כלי לניטור מערכות חוצה פלטפורמות עם ממשק וובבחירה
פלטפורמה תואמת **Sentry** למעקב שגיאות וניטור ביצועיםבחירה
תוכנת קוד פתוח לניהול נכסי IT ו-Help Desk לתפעול ITבחירה
אנליטיקת אתרים ממוקדת פרטיות ללא קובצי Cookie או מעקב אחר נתונים אישייםבחירה
שרת אספקה רציפה עם מיפוי זרם ערך ומידול פאייפלייןבחירה
Gogs הוא שירות Git באחסון עצמי לניהול פרויקטים קלבחירה
שרת שיתוף קבצים באחסון עצמי עם קישורים שפגי תוקף ו-תמיכה ב-S3בחירה
שרת הזרמת מוזיקה Subsonic קל משקל באירוח עצמי שנכתב ב-Goבחירה
API חסר מצב המופעל על ידי Docker להמרה ויצירה חלקה של PDFבחירה
שרת התראות פוש באחסון עצמי באמצעות REST API פשוטבחירה
WhatsApp REST API ו-ממשק ווב לאוטומציית הודעות בריבוי מכשיריםבחירה
פלטפורמת תצפית בקוד פתוח להדמיה וניטור של מדדיםבחירה
פלטפורמת גנאלוגיה באחסון עצמי לבנייה ושיתוף אילנות יוחסיןבחירה
CMS מודרני מבוססת קבצים שטוחים שאינה דורשת מסד נתונים, רק קבצים ותיקיותבחירה
מנהל אוסף ספרים באירוח עצמי עם קורא מובנה וסנכרון מכשיריםבחירה
מנהל סימניות באחסון עצמי עם חילוץ אוטומטי של מטא-נתונים וחיפוש טקסט מלאבחירה
שילוב היברידי בקוד פתוח של גיליון אלקטרוני ומסד נתונים לבניית אפליקציות נתוניםבחירה
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryבחירה
פלטפורמת Feature Flagging ובדיקות A/B בקוד פתוחבחירה
מנהל משימות בסגנון משחקי, שהופך את הפרודוקטיביות להרפתקת RPGבחירה
מערכת ניהול תוכן מודרנית בקוד פתוח עם שוק תוספים ועורך מבוסס בלוקיםבחירה
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsבחירה
מנוע GraphQL בקוד פתוח עם ממשקי API מיידיים מעל כל מסד נתוניםבחירה
שרת בקרה באירוח עצמי תואם Tailscale לרשת Mesh של WireGuardבחירה
ניטור משימות cron job ומשימות רקע בקוד פתוח עם התראות מיידיותבחירה
עורך markdown שיתופי בזמן אמת לתיעוד הצוותבחירה
לוח בקרה ליישומים לארגון ולגישה לשירותי האינטרנט שלכםבחירה
סוכן AI משתפר עצמית עם לולאת למידה מובנית והודעות לפלטפורמות מרובותבחירה
סוכן AI של Hermes באחסון עצמי ו-UI של צ'אט אינטרנטי ארוז בפריסת Docker אחתבחירה
מרכז פיקוד לממשק משתמש ווב בקוד פתוח עבור סוכן ה-AI של Hermesבחירה
בונה טפסים שיחתי בקוד פתוח עם לוגיקה מותנית ואנליטיקהבחירה
פלטפורמת ניהול אירועים וכרטוס בקוד פתוח באחסון עצמיבחירה
לוח בקרה מודרני באירוח עצמי לארגון וניטור כל השירותים שלכםבחירה
פלטפורמת אוטומציה ביתית בקוד פתוח לשליטה במכשירים חכמיםבחירה
מערכת לניהול מלאי וארגון למשתמשים ביתייםבחירה
גשר HomeKit עבור מכשירי בית חכם שאינם של Apple המשתמש בתוספיםבחירה
לוח בקרה מודרני ליישומים, הניתן להתאמה אישית, עם אינטגרציית Dockerבחירה
לוח מחוונים סטטי פשוט באירוח עצמי לארגון כל שירותי השרת שלכםבחירה
שער גישה לתשתית עם מיסוך נתונים אוטומטי ועקבות ביקורתבחירה
Open-source API development and testing platform for developers and teamsבחירה
מערכת לניהול צמחים באחסון עצמי למעקב אחר שגרות טיפול וארגון גינהבחירה
פלטפורמת אוטומציה באחסון עצמי לבניית סוכני ניטורבחירה
מחולל אתרים סטטיים במהירות בזק שנבנה עם Goבחירה
פלטפורמת רשת חברתית ארגונית ואינטראנט בקוד פתוח לצוותיםבחירה
שרת עיבוד תמונות מהיר בזמן אמת לשינוי גודל, חיתוך והמרת פורמטבחירה
Immich הוא פתרון ניהול תמונות וסרטונים בעל ביצועים גבוהים באחסון עצמיבחירה
מנהל סודות בקוד פתוח לסנכרון משתני סביבה ומפתחות API בין צוותים ותשתיותבחירה
פלטפורמת סדרות זמן מאוחדת עם שאילתות Flux ו-UI אינטרנטי משולבבחירה
עורך גרפיקה וקטורית מבוסס דפדפן לאיורים ועיצוב SVGבחירה
פלטפורמת קצה עורפי בקוד פתוח עם אימות, מסד נתונים ואחסון עבור סוכני AIבחירה
ניהול מלאי חלפים ו-BOM בקוד פתוח לצוותי הנדסהבחירה
ממשק קצה חלופי שומר פרטיות ל-YouTube ללא פרסומות או מעקבבחירה
מערכת חשבוניות מינימליסטית באחסון עצמי לפרילנסרים ולצוותים קטניםבחירה
פלטפורמת חשבוניות וחיובים בקוד פתוח לפרילנסרים ולעסקים קטניםבחירה
פלטפורמת חשבוניות בקוד פתוח עם הצעות מחיר, הוצאות ופורטל תשלומיםבחירה
קל משקל, באירוח עצמי, חלופה ל-Disqus עבור בלוגים ואתרי אינטרנט סטטייםבחירה
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsבחירה
פלטפורמת PSA בקוד פתוח עבור MSPs עם תיעוד IT, טיקטינג וחיובבחירה
פלטפורמת ITSM ו-CMDB בקוד פתוח לניהול שירותי IT ותשתיותבחירה
פרוקסי לטורנט טראקר מתרגם שאילתות עבור Sonarr, Radarr וכלי אוטומציה אחריםבחירה
Jaeger היא מערכת מעקב מבוזרת בקוד פתוח לניטור מיקרו-שירותיםבחירה
שרת מדיה חינמי בקוד פתוח לארגון והזרמת ספריית המדיה שלכםבחירה
כלי לניהול בקשות מדיה עבור Jellyfin, Emby ו-Plex עם תהליך אישורבחירה
Jenkins הוא שרת אוטומציה בקוד פתוח עבור צינורות CI/CDבחירה
פלטפורמת ועידות וידאו באירוח עצמי הכוללת שיתוף מסך והקלטהבחירה
פלטפורמת נתוני לקוחות בקוד פתוח וצינור הזרמת אירועים למהנדסיםבחירה
פייפליין לחיפוש עבודה באירוח עצמי, שמחפש בלוחות ומתאים קורות חייםבחירה
CMS בקוד פתוח לבניית אתרים דינמיים ואפליקציות וובבחירה
שרת סנכרון באירוח עצמי עבור אפליקציית רישום הערות Joplinבחירה
אפליקציית רישום הערות ורשימות קלילה עם תמיכה ב-Markdown ולוחות Kanbanבחירה
שרת דיווח באירוח עצמי עבור PDF, Excel ו-DOCX מתבניות HTMLבחירה
שער גישה מועדפת מרוכז עבור SSH, RDP והפעלות מסד נתוניםבחירה
סביבת ווב אינטראקטיבית לקוד חי, ניתוח נתונים וויזואליזציותבחירה
JupyterLab היא סביבת פיתוח אינטראקטיבית מבוססת ווב עבור מחברות וקודבחירה
נתב התראות באירוח עצמי המחבר וויhooks לפלטפורמות הודעותבחירה
לוח קנבן וכלי לניהול פרויקטים בקוד פתוח, אלטרנטיבה לטרלובחירה
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareבחירה
ניהול פרויקטים בקוד פתוח עם לוחות קנבן ואינטגרציית GitHubבחירה
מנהל קומיקס באירוח עצמי להורדה וארגון אוטומטייםבחירה
Karakeep הוא מנהל סימניות באחסון עצמי עם תיוג וחיפוש מבוסס AIבחירה
ספרייה דיגיטלית באחסון עצמי לקומיקס, מאנגה וספרים אלקטרונייםבחירה
פלטפורמת ניוזלטר באירוח עצמי עם עורך גרירה-ושחרור ומשלוח SMTPבחירה
דף סטטוס בקוד פתוח ופלטפורמת ניטור זמינות עם ניהול אירועיםבחירה
פלטפורמת תזמור זרימות עבודה בקוד פתוח לצינורות נתונים ואוטומציהבחירה
ניהול זהויות וגישה בקוד פתוח עם SSO, OAuth2 ו-SAMLבחירה
מסייע AI בקוד פתוח לשיחה עם המסמכים שלכם ועם האינטרנטבחירה
ממשק משתמש ויזואליזציה בקוד פתוח ל-Elasticsearch, עם לוחות מחוונים וחיפושבחירה
פלטפורמת חיוב ותשלום מנויים בקוד פתוח עבור SaaS ושווקיםבחירה
מעקב זמן באחסון עצמי לפרילנסרים, לסוכנויות ולצוותיםבחירה
רשימת קניות, מנהל מתכונים ומתכנן ארוחות משותפים באירוח עצמיבחירה
מנהל אוספים באירוח עצמי לקיטלוג ספרים, משחקים, ויניל ועודבחירה
לוח מחוונים קל משקל לניטור שרתים באירוח עצמי עם מדדים בזמן אמתבחירה
שרת מדיה באחסון עצמי לקומיקס, מאנגה, מגזינים וספרים אלקטרוניים עם תמיכה ב-OPDS וסנכרוןבחירה
שער API מבוסס ענן, המיועד לסביבות היברידיות ומרובות ענניםבחירה
צ'אט בוט בקוד פתוח לשאלות ותשובות ממסמכים, עם תמיכה בריבוי LLM ו-OCRבחירה
API אחיד של דיאגרמות כקוד שמציג 30+ סוגי דיאגרמות על גבי HTTPבחירה
מקצר כתובות URL מודרני באחסון עצמי עם דומיינים מותאמים אישית, אנליטיקה ו-REST APIבחירה
פלטפורמת תיוג וסימון נתונים בקוד פתוח לפרויקטים של למידת מכונהבחירה
פלטפורמת מדידה וחיוב מבוסס שימוש בקוד פתוחבחירה
Langflow הוא בונה ויזואלי של זרימות עבודה AI ליצירת יישומי LLM.בחירה
פלטפורמת הנדסת LLM בקוד פתוח לניטור והערכהבחירה
בודק דקדוק, סגנון ואיות בקוד פתוח ל-25+ שפותבחירה
אוטומציה באחסון עצמי להורדות של ספרים אלקטרוניים וספרי שמע עם מעקב אחר מחבריםבחירה
מערכת לניהול פרויקטים בקוד פתוח שמיועדת למי שאינם מנהלי פרויקטיםבחירה
צובר קישורים מבוזר ופלטפורמת דיונים לפורומים באירוח עצמיבחירה
LibreChat הוא ממשק צ'אט AI עם תמיכה ב-RAG לשימוש ב-LLM מרובה ספקיםבחירה
מוקד תמיכה בקוד פתוח עם ניהול פניות רב-ערוצי, צ'אט חי וניהול SLAבחירה
ניהול תמונות באירוח עצמי עם זיהוי פנים וחיפוש מבוסס AIבחירה
שרת בדיקת מהירות אינטרנט ב-HTML5 באירוח עצמי, עם מסד נתונים מובנה לתוצאותבחירה
API לתרגום מכונה חינם ובקוד פתוח, שכולו באירוח עצמיבחירה
מנהל ומארגן אוטומטי של אוסף מוזיקה עבור Usenet וטורנטיםבחירה
פלטפורמת BI בקוד פתוח, בנויה סביב dbt, לחקר נתונים ולוחות מחווניםבחירה
פלטפורמת סקרים מקוונת מקצועית ליצירה וניהול שאלוניםבחירה
Linkding הוא מנהל סימניות מינימליסטי, מהיר ובאחסון עצמי.בחירה
חלופה באירוח עצמי ל-Linktree עבור דפי 'קישור בביו' ממותגיםבחירה
Linkwarden הוא מנהל סימניות באחסון עצמי עם ארכיון עמודים מלאבחירה
מנהל ניוזלטר ורשימות תפוצה באחסון עצמי בעל ביצועים גבוהיםבחירה
LiteLLM היא שער AI לקריאה למעל 100 LLMs באמצעות פורמט OpenAI.בחירה
מחברות Elixir בקוד פתוח למדעי הנתונים, למידת מכונה, ושיתוף פעולה בזמן אמתבחירה
שרת אימות קל משקל המספק תשתית LDAP פשוטה עבור יישומים באירוח עצמיבחירה
שרת סטרימינג למוזיקה קל משקל באחסון עצמי עם ה-Subsonic APIבחירה
מסגרת צ'אט AI מודרנית בקוד פתוח התומכת בספקי LLM מרוביםבחירה
עוזר AI למחקר מעמיק באירוח עצמי המופעל על ידי ספקי LLM בענןבחירה
שרת API תואם OpenAI באירוח עצמי להסקת מודלי AI מקומייםבחירה
כלי לבדיקות עומס מבוזר מבוסס פייתון עם ממשק משתמש אינטרנטי בזמן אמתבחירה
מאגר ידע ממוקד פרטיות באירוח עצמי וכלי ארגון היררכי מבוסס בלוקיםבחירה
Logto היא פלטפורמת זהויות ואימות מקיפה עם תמיכה ב-OAuth ו-OIDCבחירה
מערכת מקיפה לתחזוקת רכב וניהול דלקבחירה
פלטפורמת ניהול תמונות באירוח עצמי עם ארגון אלבומים, עיון ב-EXIF ובקרות שיתוף מפורטותבחירה
Mage AI, כלי ל-data pipeline, לבנייה וניהול של זרימות עבודה של ETLבחירה
ארכיון אימייל באירוח עצמי עם סנכרון IMAP, חיפוש בטקסט מלא וייצואבחירה
כלי לבדיקת אימייל SMTP בקוד פתוח עם תיבת דואר נכנס מבוססת דפדפן למפתחיםבחירה
מסד נתונים ל-scrobble של מוזיקה באירוח עצמי, עם תרשימי האזנה אישייםבחירה
מנוע חיפוש בקוד פתוח עם חיפוש טקסט מלא וחיפוש וקטורי באמצעות פרוטוקול MySQLבחירה
שרת מסד נתונים יחסיים בקוד פתוח שמחליף את MySQLבחירה
מחברת Python ריאקטיבית בקוד פתוח עם תמיכה ב-SQL וביצוע שניתן לשחזורבחירה
פרוקסי למאמרים באירוח עצמי לקריאה נקייה וללא פרסומות, עם שמירה חכמה במטמוןבחירה
שרת מיקרו-בלוגינג פדרטיבי באירוח עצמי מבוסס על תקן ActivityPubבחירה
ממשק ווב בסגנון גיליון אלקטרוני לעיון ועריכה של מסדי נתונים PostgreSQLבחירה
פלטפורמת ניתוח נתוני אתרים בקוד פתוח מובילה עם בעלות מלאה על הנתונים ופרטיותבחירה
הום-שרת **Matrix** בקוד פתוח לתקשורת מבוזרת ומוצפנתבחירה
פלטפורמת שיתוף פעולה צוותית בקוד פתוח עם העברת הודעות, שיתוף קבצים, ואינטגרציותבחירה
אוטומציית שיווק בקוד פתוח עבור קמפיינים באימייל, ניקוד לידים ומסעותבחירה
MaxKB היא פלטפורמת קוד פתוח לבניית סוכני AI מבוססי ידע ברמה ארגוניתבחירה
ניהול מסמכים בקוד פתוח עם OCR, חיפוש טקסט מלא ותהליכי עבודהבחירה
יישום קוד פתוח לניהול פיננסים אישיים וניהול הוןבחירה
אופטימייזר תמונות מבוסס דפדפן עם המרת פורמטים והסרת נתוני EXIFבחירה
Mealie היא מערכת לניהול מתכונים באחסון עצמי, עם תכנון ארוחות ורשימות קניותבחירה
מנהל ספריית וידאו אוטומטי לסדרות טלוויזיה עם תמיכה ב-Plex ו-Jellyfinבחירה
מנוע חיפוש מהיר במיוחד ליישומים מודרנייםבחירה
מסד נתונים גרפי בזיכרון לניתוח נתונים בזמן אמת על נתונים מקושריםבחירה
Memos היא אפליקציית רישום הערות קלת משקל, שממוקדת בפרטיותבחירה
פלטפורמת ניטור וניהול מרחוק באירוח עצמי עבור מחשבים שולחניים, שרתים והתקני IoTבחירה
פלטפורמת בינה עסקית בקוד פתוח להמחשת נתונים ולאנליטיקהבחירה
טרמינל מסחר MetaTrader 5 נגיש דרך הדפדפן למסחר בפורקס וב-CFD מסביב לשעוןבחירה
MeTube הוא כלי מבוסס ווב להורדת סרטונים מ־YouTube ומפלטפורמות נוספותבחירה
פייסטבין קל משקל באירוח עצמי, שיתוף קבצים ומקצר URL ב-Rustבחירה
מסד נתונים וקטורי בקוד פתוח שנבנה עבור יישומי AI וחיפוש דמיוןבחירה
MindsDB היא פלטפורמת AI לבניית מודלים של למידת מכונה מנתונים ארגונייםבחירה
מחולל קודי QR באירוח עצמי עם סגנונות מותאמים אישית וייצוא אצווהבחירה
קורא פיד RSS מינימליסטי ודעתני עם ממשק אינטרנט נקיבחירה
מנוע חיזוי AI המופעל על ידי סימולציית בינה של נחיל מרובה סוכניםבחירה
ועידות וידאו P2P באירוח עצמי עם חדרים ללא הגבלה ושיתוף מסךבחירה
ממשק ניהול MongoDB מבוסס ווב לגלישה, עריכה וניהול מסדי נתוניםבחירה
מסד נתונים NoSQL ממוקד מסמכים עם אחסון מסמכים דמוי JSONבחירה
מערכת לניהול קשרים אישיים לתיעוד חייכםבחירה
מיקסר צלילי אווירה עם כלי פרודוקטיביות למיקוד עמוק והרפיהבחירה
מערכת ניהול למידה בקוד פתוח שזוכה לאמון של למעלה מ-489 מיליון משתמשים ברחבי העולםבחירה
מנוע חיפוש AI בקוד פתוח עם תשובות גנרטיביות והפניות למקורותבחירה
שרת סטרימינג למוזיקה קל משקל באחסון עצמי עם אפליקציות iOS ואנדרואיד מקוריותבחירה
מוריד ספרי קומיקס אוטומטי ו-מנהל ספרייה באחסון עצמיבחירה
מסד נתונים יחסי בקוד פתוח, מהיר ואמין, עבור עומסי עבודה של אתרים ואפליקציותבחירה
פלטפורמה לאוטומציה של תהליכי עבודה עם ממשק ויזואלי מבוסס צמתיםבחירה
פלטפורמת אינטגרציה בקוד פתוח של OAuth ו-API ל-300+ שירותיםבחירה
מערכת הודעות מבוססת ענן עם pub/sub, request-reply ו-JetStreamבחירה
Navidrome הוא שרת מוזיקה באחסון עצמי עם סטרימינג לרשת ולניידבחירה
דפדפן וירטואלי באחסון עצמי לגלישת אינטרנט וסטרימינג שיתופייםבחירה
מסד הנתונים הגרפי המוביל בעולם בקוד פתוח לנתונים מקושריםבחירה
לקוח VPN רשתי מאובטח מבוסס WireGuard עם SSO ובקרות גישה מדויקותבחירה
מידול תשתית רשת בקוד פתוח עבור IPAM, DCIM ותיעודבחירה
סוכן לניטור תשתית בזמן אמת עם 800+ אינטגרציותבחירה
New API הוא שער LLM ומערכת לניהול נכסי AI לספקים מרוביםבחירה
Nextcloud היא פלטפורמת פרודוקטיביות עוצמתית באחסון עצמיבחירה
ניהול שרתים מבוסס דפדפן עבור חיבורי SSH, VNC ו-RDPבחירה
מנהל מאגר ארטיפקטים אוניברסלי עבור Maven, npm, Docker, ו-PyPIבחירה
NocoBase היא פלטפורמת No-Code/Low-Code ניתנת להרחבה לבניית יישומיםבחירה
חלופה ל-<b>Airtable</b> בקוד פתוח שהופכת מסדי נתונים לגיליונות אלקטרוניים חכמיםבחירה
כלי ויזואלי Low-code לחיבור התקני IoT, API-ים ושירותים מקווניםבחירה
NodeBB היא פלטפורמת דיונים מודרנית, בזמן אמת, לבניית פורומים קהילתייםבחירה
מנהל מתכונים באירוח עצמי עם ייבוא מרשתות חברתיות וסנכרון ביתיבחירה
בסיס ידע Markdown באירוח עצמי עם תצוגת גרף ושילוב AIבחירה
פלטפורמת שיווק באימייל ואימייל טרנזקציונלי באירוח עצמיבחירה
תשתית התראות בקוד פתוח למשלוח אימייל, SMS ופושבחירה
שרת התראות דחיפה באירוח עצמי לשליחת התראות באמצעות בקשות HTTP פשוטותבחירה
מוריד בינארי יעיל של Usenet ב-C++ עם תיקון PAR2 וממשק וובבחירה
מצבר מטא-חיפוש של Usenet שמאחד אינדקסרים מאחורי API אחד של Newznabבחירה
CMS PHP מבוסס Laravel לבניית אתרים גמישים ויישומי אינטרנטבחירה
פלטפורמת ERP ו-CRM בקוד פתוח לניהול עסקים ומסחר אלקטרוניבחירה
סביבת עבודה של AI באירוח עצמי עם צ'אט, סוכנים, מחקר מעמיק וזיכרון מתמשךבחירה
ממשק משתמש ווב באירוח עצמי להפעלה בטוחה של פקודות מעטפת מוגדרות מראשבחירה
הריצו מודלי שפה גדולים באופן מקומי עם API פשוט עבור יישומי AIבחירה
מערכת בקשות באירוח עצמי עבור Plex, Emby ו-Jellyfin עם מילוי אוטומטיבחירה
OmniTools היא ערכת כלים מבוססת ווב הכל-באחד, עם יותר מ־80 כלים למשימות יומיומיותבחירה
OneDev הוא שרת Git באחסון עצמי עם CI/CD וניהול פרויקטים מובניםבחירה
שתפו סודות מתכלים מעצמם באמצעות קישורים לצפייה חד-פעמיתבחירה
חבילת יישומים משרדיים מקוונת באירוח עצמי עם עריכה שיתופית תואמת MS Officeבחירה
פלטפורמת צ'אט AI וחיפוש ארגוני בקוד פתוח שעובדת עם כל LLMבחירה
ניהול כתבי עת אקדמיים בקוד פתוח ופלטפורמת פרסום בגישה פתוחהבחירה
אפליקציית מחברות מבוססת AI לכתיבה, מחקר, וארגון ידע במרחב עבודה אחדבחירה
ממשק צ'אט AI באירוח עצמי התומך במספר ספקי LLM עם יכולות RAGבחירה
מנהל סודות בקוד פתוח לאחסון וגישה לאישורים רגישיםבחירה
עוזר AI אישי עם תמיכה רב-ערוצית באמצעות הודעות )לשעבר Moltbot/Clawdbot(בחירה
סנכרון קבצים ושיתוף פעולה בקוד פתוח עם ניהול זהויות מובנהבחירה
רשומות בריאות אלקטרוניות בקוד פתוח וניהול מרפאה למרפאותבחירה
Pastebin באירוח עצמי המופעל על ידי Git, חלופת קוד פתוח ל-GitHub Gistבחירה
סוכן AI אוטונומי בקוד פתוח למשימות הנדסת תוכנהבחירה
ליבת AI אישית באירוח עצמי עם זיכרון, סוכנים, ו-118+ אינטגרציות אפליקציותבחירה
פלטפורמת נראות Cloud-native ללוגים, מדדים, עקבות ולוחות מחווניםבחירה
אנליטיקס מוצר עם פרטיות בראש ובראשונה, הכולל לוחות מחוונים בזמן אמת והקלטת סשניםבחירה
ניהול פרויקטים בקוד פתוח עם תרשימי גאנט, לוחות Agile, מעקב זמןבחירה
מנוע חיפוש ואנליטיקה בקוד פתוח, פיצול קהילתי של Elasticsearchבחירה
אלטרנטיבה חינמית ובקוד פתוח ל-DocuSign לחתימת מסמכים מחייבת משפטיתבחירה
בדיקת מהירות רשת HTML5 באחסון עצמי ללא Flash או Javaבחירה
OpenViking הוא מסד נתונים מבוסס הקשר בקוד פתוח, שנבנה עבור סוכני AI.בחירה
שרת VPN עשיר בתכונות עם ניהול מבוסס ווב וניהול לקוחותבחירה
בונה טפסים בקוד פתוח עם לוגיקה מותנית, הטמעות וניהול תגובותבחירה
פלטפורמת משאבי אנוש בקוד פתוח לניהול עובדים, חופשות וגיוסבחירה
Outline היא וויקי צוות מודרני ובסיס ידע עם שיתוף פעולה בזמן אמתבחירה
עורך LaTeX שיתופי בקוד פתוח לכתיבה מדעית ואקדמיתבחירה
כלי לניהול וגילוי בקשות מדיה עבור Plex עם תהליך אישורבחירה
שרת שידור חי וצ'אט באחסון עצמי, עם תמיכה ב-RTMP וב-Fediverseבחירה
פלטפורמה באחסון עצמי לסנכרון קבצים, שיתוף ו<span dir="rtl">שיתוף פעולה</span> לצוותיםבחירה
אחסון ענן קל משקל, מבוסס Rust, באירוח עצמי, עם תמיכה בלקוח Nextcloudבחירה
PairDrop הוא כלי לשיתוף קבצים מבוסס רשת להעברות מיידיות בין מכשיריםבחירה
מעקב פיננסי אישי עם הנהלת חשבונות כפולה ומעקב אחר השקעותבחירה
לקוח WireGuard במרחב המשתמש לחיבור מאובטח מרחוק באמצעות Pangolinבחירה
Paperclip היא פלטפורמת תזמור AI/ML לצוותים אוטונומייםבחירה
מערכת לניהול מסמכים שממירה מסמכים פיזיים לארכיונים דיגיטליים הניתנים לחיפושבחירה
מערכת לניהול מסמכים בקוד פתוח לסריקה, OCR וארגון קובצי PDF