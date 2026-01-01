Evolution Go הוא שער API ל-WhatsApp שנכתב מחדש ב-Go, שתוכנן כחלופה קלת משקל ויעילה ל-Evolution API מבוסס Node.js. הוא בנוי על ספריית whatsmeow, ומספק את אותן יכולות ליבה של אוטומציית הודעות — ניהול מופעים מרובים, אירועי webhook, ו-RESTful API — תוך צריכת זיכרון נמוכה משמעותית וזמני עלייה של פחות משנייה, הודות לסביבת הריצה המקומפלת של Go ומודל המקביליות המובנה שלה.

אירוח עצמי של Evolution Go על גבי ה-VPS שלכם ממקסם את יתרון יעילות המשאבים של קובץ ה-binary המקומפל שלו. כל פרטי האימות ונתוני השיחות נשמרים במסד הנתונים PostgreSQL שלכם, מה שמבטיח ריבונות נתונים ותאימות ללא עלויות לפי הודעה, שהופכות ספקי WhatsApp מסחריים ליקרים בקנה מידה גדול.