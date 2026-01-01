התקינו Evolution Go בקליק אחד.
שער API WhatsApp בעל ביצועים גבוהים שנכתב בשפת Go לאוטומציה של הודעות דלת משאבים וניהול ריבוי מופעים.
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מה אפשר לבנות עם Evolution Go
Evolution Go הוא שער API ל-WhatsApp שנכתב מחדש ב-Go, שתוכנן כחלופה קלת משקל ויעילה ל-Evolution API מבוסס Node.js. הוא בנוי על ספריית whatsmeow, ומספק את אותן יכולות ליבה של אוטומציית הודעות — ניהול מופעים מרובים, אירועי webhook, ו-RESTful API — תוך צריכת זיכרון נמוכה משמעותית וזמני עלייה של פחות משנייה, הודות לסביבת הריצה המקומפלת של Go ומודל המקביליות המובנה שלה.
אירוח עצמי של Evolution Go על גבי ה-VPS שלכם ממקסם את יתרון יעילות המשאבים של קובץ ה-binary המקומפל שלו. כל פרטי האימות ונתוני השיחות נשמרים במסד הנתונים PostgreSQL שלכם, מה שמבטיח ריבונות נתונים ותאימות ללא עלויות לפי הודעה, שהופכות ספקי WhatsApp מסחריים ליקרים בקנה מידה גדול.
פיצ'רים עיקריים של Evolution Go
ביצועי Go-Native
בינארי מקומפל עם מקביליות מבוססת goroutine מטפל באלפי חיבורים סימולטניים בזיכרון של 50-150 MB לכל מופע, הרבה פחות מגרסת **Node.js**.
ניהול מופעים מרובים
להפעיל מספר מספרי WhatsApp מפריסה אחת, כשכל מופע נשלט ומנוטר באופן עצמאי באמצעות ה-REST API.
משלוח אירועי Webhook
Webhooks בזמן אמת דוחפים אירועי הודעות, חיבורים וקבוצות לאפליקציה שלכם באופן מיידי, ומאפשרים זרימות תגובה אוטומטיות ושילוב CRM.
ארכיטקטורת מסדי נתונים כפולים
אימות ונתוני משתמשים מאוחסנים במסדי נתונים נפרדים של PostgreSQL, מה שמפשט את הגיבויים ומאפשר בקרות גישה מדויקות עבור פריסות מודעות אבטחה.
תמיכה בתור הודעות
אינטגרציה אופציונלית של RabbitMQ (AMQP) ו-NATS מאפשרת ארכיטקטורות מונעות אירועים סקלביליות עבור פעולות העברת הודעות בנפח גבוה.
למה להריץ את Evolution Go על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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