Paperclip היא פלטפורמת תזמור באירוח עצמי שמאפשרת לכם לבנות ולנהל ארגונים אוטונומיים מבוססי בינה מלאכותית. במקום ללהטט בין צ'אטבוטים בודדים, Paperclip מעניקה לסוכני הבינה המלאכותית שלכם תפקידים מוגדרים, קווי דיווח והיררכיות יעדים כדי שיעבדו יחד לקראת יעדים עסקיים משותפים. אתם קובעים תקציבים חודשיים לכל סוכן, שומרים על תיעוד ביקורת בלתי ניתן לשינוי של כל החלטה, ושומרים על יכולת עקיפה ברמת הדירקטוריון בכל עת.

הפעלת Paperclip על שרת VPS משלכם שומרת נתונים עסקיים רגישים, זיכרון סוכנים ופרטי גישה ל-API באופן מלא על התשתית שלכם. אתם מביאים מפתחות API משלכם עבור Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, או כל סביבת ריצה מותאמת אישית של סוכנים — ללא תוספת תיווך על עלויות המודל וללא צורך במנוי SaaS חיצוני.