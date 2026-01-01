פרוסו Paperclip בלחיצה אחת.
פלטפורמת תזמור AI בקוד פתוח לבניית ארגוני סוכנים אוטונומיים, עם תפקידים מוגדרים, היררכיות יעדים ו-בקרות תקציב.
בחרו תוכנית VPS עבור Paperclip
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Paperclip
Paperclip היא פלטפורמת תזמור באירוח עצמי שמאפשרת לכם לבנות ולנהל ארגונים אוטונומיים מבוססי בינה מלאכותית. במקום ללהטט בין צ'אטבוטים בודדים, Paperclip מעניקה לסוכני הבינה המלאכותית שלכם תפקידים מוגדרים, קווי דיווח והיררכיות יעדים כדי שיעבדו יחד לקראת יעדים עסקיים משותפים. אתם קובעים תקציבים חודשיים לכל סוכן, שומרים על תיעוד ביקורת בלתי ניתן לשינוי של כל החלטה, ושומרים על יכולת עקיפה ברמת הדירקטוריון בכל עת.
הפעלת Paperclip על שרת VPS משלכם שומרת נתונים עסקיים רגישים, זיכרון סוכנים ופרטי גישה ל-API באופן מלא על התשתית שלכם. אתם מביאים מפתחות API משלכם עבור Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, או כל סביבת ריצה מותאמת אישית של סוכנים — ללא תוספת תיווך על עלויות המודל וללא צורך במנוי SaaS חיצוני.
פיצ'רים עיקריים של Paperclip
תרשימים ארגוניים היררכיים
הגדירו תפקידי סוכנים, תארים וקווי דיווח המשקפים מבנה חברה אמיתי, המאפשרים פעולה אוטונומית מתואמת בין מחלקות.
מערכת מטרות מדורגות
איתור משימות ממשימת החברה, דרך יעדי הצוות, ועד להקצאות סוכנים פרטניות, תוך הבטחה שכל פעולה של סוכן מיושרת עם היעדים העסקיים הבכירים.
בקרות תקציב פר סוכן
הגדירו מגבלות הוצאה חודשיות של API לכל סוכן, עם השהיה אוטומטית ב-100% ואזהרות עדינות ב-80%, ובכך מונעים עלויות בלתי מבוקרות ללא ניטור ידני.
יומן ביקורת בלתי ניתן לשינוי
כל פעולה של סוכן וקריאת כלי מתועדת במערכת טיקטים חסינת שינויים, המעניקה לכם שקיפות מלאה ואחריות על החלטות אוטונומיות.
הביאו סוכן משלכם
תומך ב-Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex, ובכל סקריפט מותאם אישית עם ממשק דופק, כך שאתם בוחרים את המודל הטוב ביותר לכל תפקיד ללא תלות.
בידוד רב-חברתי
הפעילו ארגוני AI נפרדים עבור מספר עסקים מפריסה אחת, עם בידוד נתונים מלא בין כל חברה.
למה להריץ את Paperclip על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.