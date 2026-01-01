התקינו 9router בלחיצה אחת.
פרוקסי ניתוב AI API שמפחית את עלויות הטוקנים ומפיץ בקשות על פני למעלה מ-40 ספקי LLM באופן אוטומטי.
בחרו תוכנית VPS עבור 9router
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם 9router
9router הוא פרוקסי AI API באחסון עצמי שיושב בין כלי קידוד ה-AI שלכם לבין כל ספק LLM. הוא חושף נקודת קצה תואמת OpenAI כך שכלים כמו Claude Code, Cursor, Cline ו-Copilot מתחברים ללא צורך בהגדרה מחדש. ה-RTK Token Saver דוחס פלטי כלים גדולים – git diffs, grep results, directory trees – לפני שהם מגיעים למודל, ומפחית את אסימוני הקלט ב-20-40% לכל בקשה. ניתוב חלופי אוטומטי עובר דרך ספקי מנוי, תקציב ושכבת חינם לפי סדר עדיפות כאשר המכסות מושגות.
אחסון עצמי של 9router על ה-VPS שלכם שומר את כל פרטי הכניסה של הספקים וכללי הניתוב תחת שליטתכם. אתם מנהלים חשבונות דרך לוח מחוונים מבוסס אינטרנט, מגדירים תקציבי אסימונים לכל מודל, ומפיצים בקשות בין מספר חשבונות עם תזמון Round-Robin – מה שמפחית עלויות מבלי לגעת בתצורות כלי ה-AI שלכם.
פיצ'רים עיקריים של 9router
דחיסת טוקני RTK
דוחס פלטים של קריאות כלי, כמו git diffs ועצי ספריות, לפני שליחה למודל, ובכך חוסך 20–40% מטוקני הקלט לכל בקשה.
ניתוב רב-ספקים
מנתב בקשות בין למעלה מ-40 ספקי LLM עם גיבוי אוטומטי משכבות בתשלום לשכבות חינמיות כאשר מכסות המנוי מוצו.
תזמון Round Robin
מפיץ בקשות על פני חשבונות מרובים לכל ספק כדי למקסם את השימוש במכסה לפני איפוס המגבלות החודשיות.
API תואם ל-OpenAI
נקודת קצה חלופית ב-/v1, כך שכל כלי שתומך בפרוטוקול OpenAI מתחבר ללא צורך בהגדרה מחדש.ד
מצב Caveman
מזריק הוראות פלט תמציתיות לפרומפטים יוצאים כדי להפחית את אורך תגובת המודל בעד 65%.
למה להריץ את 9router על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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