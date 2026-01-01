עד 69% הנחה עבור 9router

התקינו 9router בלחיצה אחת.

פרוקסי ניתוב AI API שמפחית את עלויות הטוקנים ומפיץ בקשות על פני למעלה מ-40 ספקי LLM באופן אוטומטי.

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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
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התקינו 9router בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור 9router

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם 9router

9router הוא פרוקסי AI API באחסון עצמי שיושב בין כלי קידוד ה-AI שלכם לבין כל ספק LLM. הוא חושף נקודת קצה תואמת OpenAI כך שכלים כמו Claude Code, Cursor, Cline ו-Copilot מתחברים ללא צורך בהגדרה מחדש. ה-RTK Token Saver דוחס פלטי כלים גדולים – git diffs, grep results, directory trees – לפני שהם מגיעים למודל, ומפחית את אסימוני הקלט ב-20-40% לכל בקשה. ניתוב חלופי אוטומטי עובר דרך ספקי מנוי, תקציב ושכבת חינם לפי סדר עדיפות כאשר המכסות מושגות.

אחסון עצמי של 9router על ה-VPS שלכם שומר את כל פרטי הכניסה של הספקים וכללי הניתוב תחת שליטתכם. אתם מנהלים חשבונות דרך לוח מחוונים מבוסס אינטרנט, מגדירים תקציבי אסימונים לכל מודל, ומפיצים בקשות בין מספר חשבונות עם תזמון Round-Robin – מה שמפחית עלויות מבלי לגעת בתצורות כלי ה-AI שלכם.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של 9router

דחיסת טוקני RTK

דוחס פלטים של קריאות כלי, כמו git diffs ועצי ספריות, לפני שליחה למודל, ובכך חוסך 20–40% מטוקני הקלט לכל בקשה.

ניתוב רב-ספקים

מנתב בקשות בין למעלה מ-40 ספקי LLM עם גיבוי אוטומטי משכבות בתשלום לשכבות חינמיות כאשר מכסות המנוי מוצו.

תזמון Round Robin

מפיץ בקשות על פני חשבונות מרובים לכל ספק כדי למקסם את השימוש במכסה לפני איפוס המגבלות החודשיות.

API תואם ל-OpenAI

נקודת קצה חלופית ב-/v1, כך שכל כלי שתומך בפרוטוקול OpenAI מתחבר ללא צורך בהגדרה מחדש.

ד

מצב Caveman

מזריק הוראות פלט תמציתיות לפרומפטים יוצאים כדי להפחית את אורך תגובת המודל בעד 65%.

למה להריץ את 9router על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

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אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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