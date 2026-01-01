9router הוא פרוקסי AI API באחסון עצמי שיושב בין כלי קידוד ה-AI שלכם לבין כל ספק LLM. הוא חושף נקודת קצה תואמת OpenAI כך שכלים כמו Claude Code, Cursor, Cline ו-Copilot מתחברים ללא צורך בהגדרה מחדש. ה-RTK Token Saver דוחס פלטי כלים גדולים – git diffs, grep results, directory trees – לפני שהם מגיעים למודל, ומפחית את אסימוני הקלט ב-20-40% לכל בקשה. ניתוב חלופי אוטומטי עובר דרך ספקי מנוי, תקציב ושכבת חינם לפי סדר עדיפות כאשר המכסות מושגות.

אחסון עצמי של 9router על ה-VPS שלכם שומר את כל פרטי הכניסה של הספקים וכללי הניתוב תחת שליטתכם. אתם מנהלים חשבונות דרך לוח מחוונים מבוסס אינטרנט, מגדירים תקציבי אסימונים לכל מודל, ומפיצים בקשות בין מספר חשבונות עם תזמון Round-Robin – מה שמפחית עלויות מבלי לגעת בתצורות כלי ה-AI שלכם.