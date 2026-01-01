OpenClaw הוא פלטפורמת עוזר AI אישי באירוח עצמי שמתחברת לערוצי ההודעות שבהם אתם כבר משתמשים — WhatsApp, ‏Telegram, ‏Slack, ‏Discord, ‏Google Chat, ‏Signal, ‏iMessage, ו-Microsoft Teams — דרך שער יחיד שרץ על התשתית שלכם. בניגוד לעוזרים מבוססי ענן, OpenClaw שומר את כל השיחות, ההקשר והנתונים בשליטתכם, תוך שמירה על זמינות תמידית בכל הפלטפורמות.

ארכיטקטורת השער תומכת במספר ספקי מודלים של AI, כולל Anthropic Claude ו-OpenAI, כך שאתם בוחרים את המודל שמתאים לכל משימה. יכולות קוליות, אוטומציית דפדפן ופלטפורמת skills ניתנת להרחבה, מאפשרות ל-OpenClaw לטפל בכל דבר, מתשובות מהירות להודעות ועד לתהליכי עבודה אוטומטיים מורכבים.