התקנת OpenClaw בלחיצה אחת.
מסייע AI אישי הפועל על שרת ה-VPS הפרטי שלכם, עם שליטה מאוחדת בכל הפלטפורמות: WhatsApp, Telegram, Slack, Discord ועוד.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenClaw
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenClaw
OpenClaw הוא פלטפורמת עוזר AI אישי באירוח עצמי שמתחברת לערוצי ההודעות שבהם אתם כבר משתמשים — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, ו-Microsoft Teams — דרך שער יחיד שרץ על התשתית שלכם. בניגוד לעוזרים מבוססי ענן, OpenClaw שומר את כל השיחות, ההקשר והנתונים בשליטתכם, תוך שמירה על זמינות תמידית בכל הפלטפורמות.
ארכיטקטורת השער תומכת במספר ספקי מודלים של AI, כולל Anthropic Claude ו-OpenAI, כך שאתם בוחרים את המודל שמתאים לכל משימה. יכולות קוליות, אוטומציית דפדפן ופלטפורמת skills ניתנת להרחבה, מאפשרות ל-OpenClaw לטפל בכל דבר, מתשובות מהירות להודעות ועד לתהליכי עבודה אוטומטיים מורכבים.
פיצ'רים עיקריים של OpenClaw
מסרים רב-ערוציים
עוזר אחד נגיש ב-WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, ו-10+ פלטפורמות נוספות מנקודת גישה אחת.
מספר ספקי AI
עברו בין Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini, לבין מודלים אחרים בהתאם למשימה הנדרשת.
שליטה בקול ובדפדפן
מצב דיבור פעיל תמיד ואוטומציית Chrome ייעודית מאפשרים אינטראקציות קוליות וביצוע משימות מבוססות אינטרנט.
קנבס אינטראקטיבי
סביבות עבודה ויזואליות מונעות סוכן מאפשרות למסייע להציג ממשקים אינטראקטיביים עשירים מעבר לתשובות טקסט רגיל.
פלטפורמת מיומנויות ניתנת להרחבה
הוסיפו כישורים ארוזים, מנוהלים או מותאמים אישית ברמת סביבת העבודה כדי להרחיב את מה שהמסייע שלכם יכול לעשות מבלי לבנות מחדש מאפס.
למה להריץ את OpenClaw על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.