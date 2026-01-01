סוכני ה-AI שלנו

כלי AI נותנים לכם תיבת צ'אט ריקה. מצפים מכם שתבינו מה לשאול, איך לשאול את זה, ומה לעשות הלאה.

הסוכנים שלנו מגיעים עם כישורים מובנים. כל אחד מהם הוא מומחה שיודע מה לעשות ואיך לעזור. צוות של 7 סוכני AI שיעזור לכם להצמיח את העסק שלכם מהיום הראשון.