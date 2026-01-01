השקה מוקדמת

הרחיבו את העסק שלכם עם סוכני AI

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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סוכני ה-AI שלנו

כלי AI נותנים לכם תיבת צ'אט ריקה. מצפים מכם שתבינו מה לשאול, איך לשאול את זה, ומה לעשות הלאה.

הסוכנים שלנו מגיעים עם כישורים מובנים. כל אחד מהם הוא מומחה שיודע מה לעשות ואיך לעזור. צוות של 7 סוכני AI שיעזור לכם להצמיח את העסק שלכם מהיום הראשון.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
Start for free
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

שלושה צעדים. זהו.

01

בחרו את האתגר שלכם

צריכים קידום אתרים (SEO) טוב יותר? תוכנית תוכן? דפים משפטיים? בחרו את הסוכן שמתאים לכם.
02

צ'וטטו עם הסוכן שלכם

ספרו להם על העסק שלכם. הם ישאלו את השאלות הנכונות ויתחילו לעבוד.
03

קבלו תוצאות ממשיות

אסטרטגיות, פוסטים בבלוג, ביקורות, קמפיינים באימייל. מוכן להעתקה, הדבקה, ושימוש.
בואו נתחיל

נבנה עבור בעלי עסקים, לא עבור מהנדסים

נוצר עבור אתר Hostinger שלכם

הסוכנים שלכם בנויים לעבוד עם הכלים שאתם כבר משתמשים בהם: האתר שלכם, הדומיין שלכם, העסק שלכם.

אין צורך בכישורים טכניים

אם אתם יכולים לנהל שיחה, אתם יכולים להשתמש בסוכנים. אין פרומפטים לשנן, אין צורך בהתקנה.

מומחים, לא כלבויניקים

כל סוכן מאומן למשימה אחת. אתם מקבלים עזרה ברמת מומחה, לא עוזר גנרי שמנסה לעשות הכל.

הנתונים שלכם נשארים שלכם

השיחות פרטיות. אנחנו לא מתאמנים על הנתונים שלכם או משתפים אותם עם צדדים שלישיים.

הצטרפו למיליוני לקוחות מרוצים

Hostinger זה המקום שבו תמצאו כל מה שתרצו, כי הם מספקים את כל הכלים שיכולים לתרום להצלחת העסק.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

אני משתמש ב-Hostinger כבר זמן מה והחוויה שלי הייתה ממש טובה. תהליך ההתקנה היה קל במיוחד, אפילו למי שלא טכני במיוחד.

Dm Rawat

Dm Rawat

נוח, אמין, ומתוחזק היטב, עם צוות תמיכה מעולה שמוכן לסייע בזמן אמת בכל עת. מומלץ מאוד.

Amir Benslama

Amir Benslama

צוות סוכני ה-AI שלכם מוכן. ואתם?

בואו נתחיל
צוות סוכני ה-AI שלכם מוכן. ואתם?

שאלות נפוצות

מה זה Hostinger Agents?

Hostinger Agents היא אפליקציה מבוססת AI שמעניקה לכם צוות של סוכנים מומחים — כל אחד מהם מיועד לתחום עסקי ספציפי כמו אסטרטגיה, כתיבה, SEO, שיווק, משפטים, תקשורת לקוחות, ומכירות. במקום צ'אט בוט גנרי אחד, אתם מקבלים מומחים ממוקדים שאיתם תוכלו לדבר בכל עת, בשפה פשוטה. אין צורך בידע טכני.

למי מיועד Hostinger Agents?

מיועד ליזמים יחידים, עוסקים מהצד, ובעלי עסקים קטנים שמטפלים בהכל בעצמם. אם אי פעם רציתם שיהיה לכם אסטרטג, כותב, משווק, או יועץ משפטי זמין – זה בדיוק מה ש-Hostinger Agents מעניק לכם.

במה זה שונה מ-ChatGPT?

בניגוד לצ'אטבוטים כלליים של AI, כל סוכן Hostinger מאומן מראש עם מומחיות עמוקה בתחום עסקי ספציפי. אתם לא צריכים ליצור את הפרומפט המושלם — פשוט בחרו סוכן ומיומנות, והוא ינחה אתכם לתוצאה שימושית משם.

מהם כישורים, ואיך הם פועלים?

כישורים הם תבניות משימה מובנות מראש בתוך כל סוכן. במקום לנסות להבין מה לשאול, אתם בוחרים כישור והסוכן מנחה אתכם דרך תוצאה ספציפית — כמו כתיבת פוסט בבלוג, ביצוע מחקר מילות מפתח, או יצירת מדיניות פרטיות. כישורים הם מהירים יותר, מובנים יותר, ומפיקים תוצאות טובות יותר מאשר להתחיל משיחה ריקה.

האם צריך להתחיל מחדש בכל פעם שפותחים את האפליקציה?

לא. כל סוכן מנהל איתכם שיחה אחת, מתמשכת — אין סשנים שפוקעים, אין היסטוריה לנהל. אתם סוגרים את האפליקציה וחוזרים מאוחר יותר, והסוכן ממשיך בדיוק מהנקודה שבה הפסקתם. אין צורך להסביר מחדש את ההקשר העסקי שלכם בכל פעם.

הפרטיות שלכם חשובה לנו

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