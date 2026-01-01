חברו את התלמידים שלכם לכלים הדרושים להם
למי מיועדת התוכנית
יוצרי קורסים וקהילות
מוסדות
מחנכים למיומנויות דיגיטליות
קולות מהימנים
למה מחנכים בוחרים ב-Hostinger
מודל בעל המרות גבוהות
רווחים מבוססי ביצועים
כלים שבהם משתמשים התלמידים בפועל
קל להתחיל ולהרחיב
הצטרפו לתוכנית בארבעה צעדים פשוטים
1. הגש את בקשתך
2. קבל אישור
3. הגדרת חשבון שותף
4. קידום והרווחה
אני רוצה להביע את תודתי על השותפות הזו עם Hostinger. כיום, היא הפכה לא רק למנוע העיקרי של החברה שלי, אלא גם למקור של פשטות ותוצאות עבור התלמידים שלי.
רוב התלמידים שלי מעולם לא בנו אתר אינטרנט בחייהם, אבל בזכות בונה האתרים של Hostinger המבוסס על בינה מלאכותית הם השיקו בהצלחה את הדפים הראשונים שלהם והיו כל כך נרגשים.
שאלות נפוצות על תוכנית שותפות חינוכית
מהי תוכנית השותפות החינוכית של Hostinger?
תוכנית השותפות החינוכית של Hostinger היא שיתוף פעולה מבוסס ביצועים שתוכנן במיוחד עבור מחנכים, יוצרי קורסים ומוסדות. היא בנויה על רעיון פשוט: התלמידים שלכם זקוקים לכלים אמינים כדי לבנות פרויקטים אמיתיים באינטרנט, ואתם מתוגמלים על חיבורם לאחת הפלטפורמות הטובות ביותר בתעשייה. תוכנית זו בנויה לצמוח לצד הקהל שלכם.
מי יכול להפוך לשותף?
תוכנית זו מתאימה במיוחד אם אתם יוצרים תוכן חינוכי והקהל שלכם כולל לומדים המתעניינים באחד מהנושאים הבאים: פיתוח אתרים או תכנות, כלי בינה מלאכותית ואוטומציה, שיווק דיגיטלי, קידוד וייב, פרילנסרים ויזמות, או עשיית כסף באינטרנט.
אינכם זקוקים לקהל עוקבים עצום. מעורבות חשובה יותר מהגעה - קהילה אמינה מאוד של 1,000 סטודנטים יכולה להתעלות על קהל פסיבי של מיליון. אם ההמלצות שלכם חשובות, נשמח לעבוד איתכם.
אילו סוגי שותפויות כוללת התוכנית?
תוכנית השותפות החינוכית מכסה שני סוגי שותפויות עיקריים. קורסים בהנחיית משפיענים ומחנכים (B2C) - עבור יוצרים, מדריכים ומשפיענים פרטיים המלמדים באמצעות קורסים מקוונים, קהילות או ערוצי תוכן. ותוכניות בהנחיית מוסדות (B2B) - עבור אוניברסיטאות, חברות טכנולוגיות חינוך, בתי ספר לקידוד ופלטפורמות למידה מקוונת שרוצים לשלב את Hostinger בתוכנית הלימודים הרשמית שלהם או במשאבי הסטודנטים.
בין אם אתם יוצרים יחידים עם 1,000 עוקבים או מוסד המשרת אלפי סטודנטים, יש לכם מקום בתוכנית הזו.
כיצד התלמידים שלי יכולים להפיק תועלת מתוכנית זו?
התלמידים שלכם מקבלים גישה לכלים מתקדמים המופעלים על ידי בינה מלאכותית, המאפשרים להם לבנות אתרי אינטרנט, להשיק עסקים ולהפיח חיים בפרויקטים - אפילו ללא ניסיון טכני קודם. הפלטפורמה של Hostinger נועדה להביא מתחילים מרעיון לאתר חי תוך דקות, לא חודשים.
על ידי למידה עם כלים שאנשי מקצוע משתמשים בהם בפועל, התלמידים שלכם משיגים יתרון אמיתי ומעשי. הם לא רק משלימים תרגילים - הם בונים דברים שעובדים בעולם האמיתי. זהו שדרוג משמעותי לכל תוכנית לימודים המתמקדת בשיווק דיגיטלי, פיתוח אתרים, יזמות או בינה מלאכותית.
אילו מוצרי Hostinger ישתמשו התלמידים שלי?
Hostinger מציעה מערכת אקולוגית מלאה של כלים המתאימים ללומדים בכל שלב - החל מבניית אתר האינטרנט הראשון שלהם ועד לפריסת זרימות עבודה אוטומציה מורכבות. בהתאם לתוכנית הלימודים שלכם, התלמידים שלכם עשויים לעבוד עם אירוח אתרים ואירוח וורדפרס כדי להשיק כל סוג של אתר או בלוג; בונה אתרים מבוסס בינה מלאכותית ליצירת אתר בעל מראה מקצועי תוך דקות ללא צורך בקידוד; Hostinger Horizons, בונה אפליקציות המופעל על ידי בינה מלאכותית המאפשר לתלמידים ליצור ולפרוס אפליקציות אינטרנט על ידי תיאור פשוט של מה שהם רוצים; אירוח VPS לפרויקטים מתקדמים יותר וסביבות שרת מותאמות אישית; אירוח Node.js ליישומים מבוססי JavaScript; n8n באירוח עצמי לאוטומציה של זרימות עבודה, מושלם לאוטומציה וקורסים המתמקדים בבינה מלאכותית; OpenClaw בלחיצה אחת לפריסה מהירה של אפליקציות פופולריות ללא הגדרה ידנית; ורישום דומיין ודוא"ל של Hostinger כדי לבסס נוכחות מקוונת מקצועית מהיום הראשון.
לא משנה מה הקורס שלכם מכסה, יש מוצר של Hostinger שמתאים באופן טבעי למסע הלמידה.
אילו חומרי קידום מכירות ותמיכה אקבל?
כשותף חינוכי, אתם מקבלים ערכת כלים מלאה שתעזור לכם לקדם את Hostinger ביעילות מהיום הראשון. זה כולל באנרים וקריאייטיבים מוכנים שתוכלו להכניס ישירות לקורס או לתוכן שלכם; תקצירי מוצר עם סקירות ברורות של מוצרי Hostinger כדי שתוכלו לדבר עליהם בביטחון; ידע ואסטרטגיות בעלות הביצועים הטובים ביותר המבוססות על מה שעובד בקרב השותפים המובילים שלנו; הדרכה על שילובי מוצרים כך ש-Hosting תשתלב באופן טבעי בשיעורים ובמודולים שלכם; לוח מחוונים למעקב ביצועים עם נראות בזמן אמת של ההפניות, ההמרות והעמלות שלכם; ומנהל שותפים ייעודי - אדם אמיתי שפועל לפינה שלכם שיתמוך בצמיחה שלכם ויעזור לכם להפיק את המרב מהשותפות.
כבר יש לי חשבון שותפים ב-Hostinger - האם זה שונה?
כן - תוכנית השותפות החינוכית היא תוכנית נפרדת ונפרדת מתוכנית השותפים הסטנדרטית של Hostinger. היא תוכננה במיוחד עבור אנשי חינוך ומוסדות, עם חוויית קליטה שונה, תמיכה ייעודית ומשאבים המותאמים ליוצרי תוכן חינוכי.
אם יש לך כעת חשבון שותפים סטנדרטי ואתה מאמין שאתה מתאים מאוד לתוכנית זו, אתה מוזמן להגיש מועמדות בנפרד.
איך אני הופך לשותף?
ההתחלה היא פשוטה. ראשית, מלאו את טופס בקשת השותפות בדף זה - זה לוקח רק כמה דקות. הצוות שלנו בודק את הבקשה שלכם ויוצר איתכם קשר בנוגע לשלבים הבאים. לאחר האישור, תקבלו גישה ללוח המחוונים של השותפים שלכם, חומרי קידום מכירות וכל מה שאתם צריכים כדי להתחיל לקדם את Hostinger בתוך התוכן שלכם.
הגשתי את הבקשה שלי - מה קורה הלאה?
צוות השותפויות שלנו יבחן בקפידה את בקשתך, בדרך כלל תוך מספר ימי עסקים. אם הפרופיל שלך תואם היטב, ניצור איתך קשר בדוא"ל עם פרטים על אישורך וצעדי הקליטה הבאים.