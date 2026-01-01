Hermes Agent הוא סוכן AI בשיפור עצמי שנבנה על ידי Nous Research, שיוצר מיומנויות מניסיון ומשפר אותן במהלך השימוש. בניגוד לעוזרי AI סטטיים, הוא בונה זיכרון מתמשך שהופך ליקר ערך יותר עם הזמן. הוא מתחבר בו-זמנית ל-Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal ולאימייל במצב שער (gateway mode), עם תמיכה ב-OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ונקודות קצה (endpoints) מותאמות אישית של LLM.

אחסון עצמי של Hermes Agent על ה-VPS שלכם שומר את כל מפתחות ה-API, היסטוריית השיחות וההקשר העסקי על התשתית שלכם, עם משאבים ייעודיים לגלישה ברשת, ביצוע קוד, ותהליכי עבודה מרובי סוכנים שפועלים ללא ויסות חיצוני.