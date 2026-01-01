התקינו את Hermes Agent בלחיצה אחת.
סוכן AI משתפר עצמית עם פאנל ניהול מבוסס דפדפן, הודעות לפלטפורמות מרובות, ותמיכה ב-200+ מודלי LLM.
בחרו תוכנית VPS עבור Hermes Agent
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hermes Agent
Hermes Agent הוא סוכן AI בשיפור עצמי שנבנה על ידי Nous Research, שיוצר מיומנויות מניסיון ומשפר אותן במהלך השימוש. בניגוד לעוזרי AI סטטיים, הוא בונה זיכרון מתמשך שהופך ליקר ערך יותר עם הזמן. הוא מתחבר בו-זמנית ל-Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal ולאימייל במצב שער (gateway mode), עם תמיכה ב-OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ונקודות קצה (endpoints) מותאמות אישית של LLM.
אחסון עצמי של Hermes Agent על ה-VPS שלכם שומר את כל מפתחות ה-API, היסטוריית השיחות וההקשר העסקי על התשתית שלכם, עם משאבים ייעודיים לגלישה ברשת, ביצוע קוד, ותהליכי עבודה מרובי סוכנים שפועלים ללא ויסות חיצוני.
פיצ'רים עיקריים של Hermes Agent
פאנל ניהול מבוסס דפדפן
נהלו קונפיגורציה, מפתחות API, סשנים וכישורים מלוח מחוונים אינטרנטי מלא לצד הטרמינל שבתוך הדפדפן.
לולאת למידה בשיפור עצמי
הסוכן יוצר ומשכלל מיומנויות מכל אינטראקציה, עם ה-Skills Hub כנקודת גישה לשיתוף יכולות לשימוש חוזר בין פריסות.
הודעות מרובות-פלטפורמות
התחברו בו-זמנית ל-Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, ולאימייל מבלי לנהל בוטים נפרדים.
200+ מודלי LLM
ניתוב בקשות דרך OpenRouter או חיבור ישיר ל-Anthropic, OpenAI, ולנקודות קצה מותאמות אישית בשביל גמישות מירבית.
מתזמן-משימות מובנה
בצעו אוטומציה למשימות חוזרות באמצעות מתזמן ה-cron המובנה והריצו זרמי עבודה מקבילים עם תמיכת תת-סוכנים.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
למה להריץ את Hermes Agent על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.