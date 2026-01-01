Hostinger מסחר אלקטרוני

כן. חשבו על Hostinger Ecommerce כמטבח שמניע את המסעדה שלכם – הוא מטפל במוצרים, במלאי ובהזמנות שלכם מאחורי הקלעים, בעוד שהאתר שלכם הוא רק אחד מחדרי האוכל שהלקוחות נכנסים אליהם. חברו את האתר הקיים שלכם – בין אם הוא בנוי עם Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress, או פלטפורמה אחרת – והכל יפעל מאותו מקום. אתם יכולים גם להוסיף ערוצי מכירה נוספים לצד האתר הקיים שלכם מבלי להתחיל מאפס.