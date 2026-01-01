Hostinger מסחר אלקטרוני

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צרו חנויות וירטואליות מותאמות אישית, חברו את הכלים המועדפים עליכם, והרחיבו את העסק שלכם באמצעות פלטפורמת איקומרס פתוחה.

לא משנה מאיפה אתם מתחילים, יש לזה תוכנית.

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25% הנחה
Starter
עבור מוכרים ברשתות חברתיות שצריכים דרך מהירה וזולה להתחיל לקבל הזמנות.
11.99
8.99 /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 12 חודשים עבור 107.88₪ (מחיר רגיל 143.88₪). מתחדש ב-8.99₪/חודש.
מכרו עד 5 מוצרים

יתרונות Starter:

מכרו מוצרים פיזיים ודיגיטליים
עבדו עם 100+ אמצעי תשלום מאובטחים
שלמו 0% עמלות עסקה של Hostinger
צרו תיאורי מוצרים ומחירים מוצעים מתמונות עם AI
צרו קישורי צ'ק-אאוט באמצעות Hostinger.store
קבלו תמיכה מצ'אט בוט Kodee
הפופולרי ביותר
49% הנחה
Growth
למוכרים הבונים עסק ממותג במספר חנויות ואתרים.
46.99
23.99 /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 12 חודשים עבור 287.88₪ (מחיר רגיל 563.88₪). מתחדש ב-35.99₪/חודש.
מכרו עד 300 מוצרים
נהלו עד 3 עסקים
חברו עד ל-3 ערוצי מכירה לכל עסק

כל מה שב-Starter, בנוסף:

מכרו מנויים עם חנויות וירטואליות של Horizons
מכרו מוצרים ממותגים בהתאמה אישית עם הדפסה לפי דרישה
דומיין מותאם אישית חינם לשנה אחת
אימייל עסקי ממותג
אחסון Premium
300+ תבניות מותאמות למובייל
יצירת חנות ב-AI
חשבונות לקוחות והיסטוריית הזמנות
מלאי מרוכז בכל החנויות
Kodee AI — לנהל את החנות שלכם באמצעות צ'אט
33% הנחה
Scale
למוכרים המנהלים מספר מותגים וחנויות, עם צרכי חיבור מתקדמים.
87.99
58.99 /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 12 חודשים עבור 707.88₪ (מחיר רגיל 1,055.88₪). מתחדש ב-73.99₪/חודש.
מכרו מוצרים ללא הגבלה
לנהל עסקים ללא הגבלה
חברו ערוצי מכירה ללא הגבלה

כל מה שב-Growth, בנוסף:

חיבורי API
בקרוב
אחסון מדרגי
תמיכה רב לשונית מועדפת 24/7
25% הנחה
Starter
עבור מוכרים ברשתות חברתיות שצריכים דרך מהירה וזולה להתחיל לקבל הזמנות.
11.99
8.99 /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 12 חודשים עבור 107.88₪ (מחיר רגיל 143.88₪). מתחדש ב-8.99₪/חודש.
מכרו עד 5 מוצרים

יתרונות Starter:

מכרו מוצרים פיזיים ודיגיטליים
עבדו עם 100+ אמצעי תשלום מאובטחים
שלמו 0% עמלות עסקה של Hostinger
צרו תיאורי מוצרים ומחירים מוצעים מתמונות עם AI
צרו קישורי צ'ק-אאוט באמצעות Hostinger.store
קבלו תמיכה מצ'אט בוט Kodee
הפופולרי ביותר
49% הנחה
Growth
למוכרים הבונים עסק ממותג במספר חנויות ואתרים.
46.99
23.99 /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 12 חודשים עבור 287.88₪ (מחיר רגיל 563.88₪). מתחדש ב-35.99₪/חודש.
מכרו עד 300 מוצרים
נהלו עד 3 עסקים
חברו עד ל-3 ערוצי מכירה לכל עסק

כל מה שב-Starter, בנוסף:

מכרו מנויים עם חנויות וירטואליות של Horizons
מכרו מוצרים ממותגים בהתאמה אישית עם הדפסה לפי דרישה
דומיין מותאם אישית חינם לשנה אחת
אימייל עסקי ממותג
אחסון Premium
300+ תבניות מותאמות למובייל
יצירת חנות ב-AI
חשבונות לקוחות והיסטוריית הזמנות
מלאי מרוכז בכל החנויות
Kodee AI — לנהל את החנות שלכם באמצעות צ'אט
33% הנחה
Scale
למוכרים המנהלים מספר מותגים וחנויות, עם צרכי חיבור מתקדמים.
87.99
58.99 /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 12 חודשים עבור 707.88₪ (מחיר רגיל 1,055.88₪). מתחדש ב-73.99₪/חודש.
מכרו מוצרים ללא הגבלה
לנהל עסקים ללא הגבלה
חברו ערוצי מכירה ללא הגבלה

כל מה שב-Growth, בנוסף:

חיבורי API
בקרוב
אחסון מדרגי
תמיכה רב לשונית מועדפת 24/7
הצג את כל הפיצ'רים
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

עבדו מהר יותר עם כלי ecommerce מבוססי AI

פנו זמן עם כלי AI שעוזרים לכם לכתוב, לייעל, לעדכן ולשפר את החנות שלכם בזמן שאתם מוכרים.

קבלו עזרה ופעלו בשניות

Kodee הוא המסייע AI שלכם, זמין 24/7. בקשו ממנו לעדכן תמחור, להריץ מבצע בזק, לתקן SEO, ו-לעזור במשימות עסקיות יומיומיות תוך שניות, ללא צורך בידע טכני.

קבלו עזרה ופעלו בשניות
היראו ברשת

דאשבורד אחד כדי להצמיח את העסק שלכם

היראו ברשת

השתמשו בכלי SEO מובנים כדי לעזור לקונים למצוא את המוצרים שלכם.

דעו מה נמכר

עקבו אחר מכירות, הזמנות וערך הזמנה ממוצע במקום אחד.

הביאו קונים בחזרה

השתמשו בשיווק באימייל ו-Meta Pixel כדי להחזיר קונים, לשחזר עגלות נטושות ולבנות קהלים לקמפיינים עתידיים.
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Haralabos Lukatos

Review provider

החברה הזו מציעה תכונות נהדרות ידידותיות למשתמש במצב עריכת אתר. גם כשמוסיפים חנות מקוונת, השלבים פשוטים ונטולי לחץ.

Mitul

Review provider

השרתים מהירים להפליא - אתר האיקומרס שלי נטען תוך 1.8 שניות באופן עקבי. ה-hPanel שלהם אינטואיטיבי והופך את ניהול האתרים לפשוט, אפילו למתחילים.

Andrea King

Review provider

Hostinger היא פלטפורמת עיצוב אתרים רב-גונית. היא קלה לשימוש וניתן להשתמש ב-AI כדי לעצב חלקים בודדים מפריסת העמוד שלכם. אנו ממליצים בחום על Hostinger לעיצוב אתר איקומרס או פורטפוליו.

מכרו בכל מקום, עם הכל מחובר.

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שאלות נפוצות אודות Hostinger Ecommerce

מצאו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר אודות התחלה או הרחבה של עסק המסחר האלקטרוני שלכם עם Hostinger.

מה זה Hostinger Ecommerce?

Hostinger Ecommerce היא פלטפורמת ניהול עסקים מקיפה הממוקדת במסחר אלקטרוני, שמעניקה לכם שליטה מלאה על כל העסק המקוון שלכם מלוח מחוונים יחיד.

בניגוד לפלטפורמות מסורתיות שמתחילות עם אתר אינטרנט, Hostinger Ecommerce מתחילה עם העסק שלכם – אתם מגדירים תחילה את המוצרים, התשלומים והפעולות שלכם, ואז בוחרים היכן וכיצד למכור – באתר שלכם, ברשתות חברתיות, בשווקים מקוונים, או באמצעות קישור פשוט שניתן לשיתוף. Hostinger Ecommerce אינה קשורה לחנות מקוונת אחת, כך שהעסק שלכם יכול לצמוח בכל מקום שבו הלקוחות שלכם נמצאים.

למי מיועד פתרון ה-Ecommerce של Hostinger?

Hostinger Ecommerce בנויה עבור מוכרים בכל שלב – מהמכירה הראשונה שלכם ועד לניהול עסק רב-ערוצי.

  • מוכרים מתחילים. רוצים למכור אונליין בלי כאבי ראש טכניים או תוספות יקרות? תהיו מוכנים ופעילים תוך דקות, ללא צורך בניסיון קודם.
  • מוכרים חברתיים. אם אתם מוכרים כרגע דרך Instagram DMs, WhatsApp, או TikTok, Hostinger Ecommerce מעניקה לכם הגדרת חנות ראויה — פשוטה, מהירה, וללא מורכבות.
  • מוכרים רב-ערוציים. כבר מוכרים במספר מקומות ועייפים מלתמרן בין כלים נפרדים? Hostinger Ecommerce מאחדת את המוצרים, המלאי וההזמנות שלכם ללוח בקרה אחד.

אין צורך בכישורים טכניים. תנו שם לעסק שלכם, הוסיפו את המוצר הראשון שלכם, הגדירו תשלומים, ובחרו איך אתם רוצים למכור – בין אם זה האתר שלכם, חנות קיימת, או פשוט קישור שניתן לשיתוף. הכלים קיימים כדי לטפל בעבודה הקשה, כדי שתוכלו להתמקד בצמיחת העסק שלכם.

האם צריך אתר כדי להתחיל למכור?

לא – וזה מה שהופך את Hostinger איקומרס למיוחדת. אתם יכולים להתחיל למכור מיד על ידי יצירת קישור מוצר מהיר – קישור URL פשוט וניתן לשיתוף שלוקח לקוחות ישירות למוצר שלכם, ללא צורך באתר אינטרנט. שתפו אותו ב-WhatsApp, ב-Instagram או בכל ערוץ אחר שבו אתם כבר משתמשים. כשאתם מוכנים להוסיף אתר אינטרנט או לחבר ערוצי מכירה נוספים, האפשרות הזו תמיד קיימת.

כיצד ניתן ליצור אתר ecommerce עם Hostinger?

אתם יכולים לבחור מבין שלוש דרכים לבנות את החנות שלכם – בחרו את המתאימה לכם ביותר, ללא צורך בקידוד.

האם אפשר להשתמש ב-Hostinger Ecommerce אם כבר יש לי אתר?

כן. חשבו על Hostinger Ecommerce כמטבח שמניע את המסעדה שלכם – הוא מטפל במוצרים, במלאי ובהזמנות שלכם מאחורי הקלעים, בעוד שהאתר שלכם הוא רק אחד מחדרי האוכל שהלקוחות נכנסים אליהם. חברו את האתר הקיים שלכם – בין אם הוא בנוי עם Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress, או פלטפורמה אחרת – והכל יפעל מאותו מקום. אתם יכולים גם להוסיף ערוצי מכירה נוספים לצד האתר הקיים שלכם מבלי להתחיל מאפס.

האם ניתן לנהל מספר ערוצי מכירה?

כן. זה אחד היתרונות הגדולים ביותר של Hostinger Ecommerce. בין אם אתם מוכרים באתר שלכם, ב-TikTok, ב-Instagram, או בשוק מקוון כמו Etsy או Amazon, הוא מספק לכם ניהול מלאי מרכזי לכל החנויות שלכם – כלומר, המוצרים, המלאי וההזמנות שלכם מנוהלים כולם מלוח בקרה אחד. אין יותר צורך לעבור בין כלים או לדאוג שהמלאי לא יהיה מסונכרן.

מה אפשר למכור עם Hostinger Ecommerce?

כמעט כל דבר. מוצרים פיזיים, הורדות דיגיטליות (כמו ספרים אלקטרוניים, מוזיקה או תבניות), שירותים הדורשים הזמנות, מוצרי הדפסה לפי דרישה והצעות מבוססות מנוי. לא משנה מה המודל העסקי שלכם, יש תוכנית שמתאימה לו.

לא בטוחים מה למכור עדיין? ריכזנו רשימה של רעיונות למוצרים טרנדיים כדי לעזור לכם למצוא את הנישה שלכם.

האם יש עמלות עסקה?

אף אחד. אתם שומרים 100% ממה שאתם מרוויחים. Hostinger Ecommerce אינה גובה עמלות עסקה של הפלטפורמה, כך שבין אם אתם מבצעים את המכירה הראשונה שלכם או את המכירה האלף שלכם, כל דולר הולך ישירות אליכם.

באילו שיטות תשלום הלקוחות שלי יכולים להשתמש?

אתם יכולים לקבל 100+ אמצעי תשלום ברחבי העולם, כולל Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay ו-Google Pay), PayPal, RazorPay ו-Alipay – הכל עם חווית תשלום מאובטחת ומשולבת.

איך עובד המשלוח?

עבור מוצרים פיזיים, ניתן לחבר את Shippo כדי להפוך את כל תהליך המילוי לאוטומטי – להדפיס תוויות בשניות, להציע מעקב בזמן אמת ולשלוח עם למעלה מ-40 חברות שילוח, כולל DHL, FedEx ו-UPS. עבור מוצרים בהדפסה לפי דרישה, Printful מטפלת בייצור ובמשלוח באופן אוטומטי ברגע שההזמנה מבוצעת.

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