Hostinger מסחר אלקטרוני
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חברו את המוצרים, ההזמנות, המלאי וערוצי המכירה שלכם בממשק ניהול אחד פשוט
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הפעילו אותו מלוח מחוונים אחד. נהלו מספר עסקי מסחר אלקטרוני והוסיפו דרכים נוספות למכור ככל שתגדלו.
תהנו מ-0% עמלות עסקה
קבלו למעלה מ-100 שיטות תשלום, ו-שמרו את מה שאתם מרוויחים. Hostinger לא לוקחת עמלה מהמכירות שלכם.
מסירה מיידית
שלחו מוצרים דיגיטליים ללקוחות באופן אוטומטי לאחר הרכישה.
מכרו במקום שבו הלקוחות שלכם קונים
מכרו באמצעות קישורים מהירים
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לא משנה מאיפה אתם מתחילים, יש לזה תוכנית.
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יתרונות Starter:
כל מה שב-Starter, בנוסף:
כל מה שב-Growth, בנוסף:
יתרונות Starter:
כל מה שב-Starter, בנוסף:
כל מה שב-Growth, בנוסף:
עבדו מהר יותר עם כלי ecommerce מבוססי AI
קבלו עזרה ופעלו בשניות
Kodee הוא המסייע AI שלכם, זמין 24/7. בקשו ממנו לעדכן תמחור, להריץ מבצע בזק, לתקן SEO, ו-לעזור במשימות עסקיות יומיומיות תוך שניות, ללא צורך בידע טכני.
דאשבורד אחד כדי להצמיח את העסק שלכם
היראו ברשת
דעו מה נמכר
הביאו קונים בחזרה
Haralabos Lukatos
החברה הזו מציעה תכונות נהדרות ידידותיות למשתמש במצב עריכת אתר. גם כשמוסיפים חנות מקוונת, השלבים פשוטים ונטולי לחץ.
Mitul
השרתים מהירים להפליא - אתר האיקומרס שלי נטען תוך 1.8 שניות באופן עקבי. ה-hPanel שלהם אינטואיטיבי והופך את ניהול האתרים לפשוט, אפילו למתחילים.
מכרו בכל מקום, עם הכל מחובר.
שאלות נפוצות אודות Hostinger Ecommerce
מה זה Hostinger Ecommerce?
Hostinger Ecommerce היא פלטפורמת ניהול עסקים מקיפה הממוקדת במסחר אלקטרוני, שמעניקה לכם שליטה מלאה על כל העסק המקוון שלכם מלוח מחוונים יחיד.
בניגוד לפלטפורמות מסורתיות שמתחילות עם אתר אינטרנט, Hostinger Ecommerce מתחילה עם העסק שלכם – אתם מגדירים תחילה את המוצרים, התשלומים והפעולות שלכם, ואז בוחרים היכן וכיצד למכור – באתר שלכם, ברשתות חברתיות, בשווקים מקוונים, או באמצעות קישור פשוט שניתן לשיתוף. Hostinger Ecommerce אינה קשורה לחנות מקוונת אחת, כך שהעסק שלכם יכול לצמוח בכל מקום שבו הלקוחות שלכם נמצאים.
למי מיועד פתרון ה-Ecommerce של Hostinger?
Hostinger Ecommerce בנויה עבור מוכרים בכל שלב – מהמכירה הראשונה שלכם ועד לניהול עסק רב-ערוצי.
- מוכרים מתחילים. רוצים למכור אונליין בלי כאבי ראש טכניים או תוספות יקרות? תהיו מוכנים ופעילים תוך דקות, ללא צורך בניסיון קודם.
- מוכרים חברתיים. אם אתם מוכרים כרגע דרך Instagram DMs, WhatsApp, או TikTok, Hostinger Ecommerce מעניקה לכם הגדרת חנות ראויה — פשוטה, מהירה, וללא מורכבות.
- מוכרים רב-ערוציים. כבר מוכרים במספר מקומות ועייפים מלתמרן בין כלים נפרדים? Hostinger Ecommerce מאחדת את המוצרים, המלאי וההזמנות שלכם ללוח בקרה אחד.
אין צורך בכישורים טכניים. תנו שם לעסק שלכם, הוסיפו את המוצר הראשון שלכם, הגדירו תשלומים, ובחרו איך אתם רוצים למכור – בין אם זה האתר שלכם, חנות קיימת, או פשוט קישור שניתן לשיתוף. הכלים קיימים כדי לטפל בעבודה הקשה, כדי שתוכלו להתמקד בצמיחת העסק שלכם.
האם צריך אתר כדי להתחיל למכור?
לא – וזה מה שהופך את Hostinger איקומרס למיוחדת. אתם יכולים להתחיל למכור מיד על ידי יצירת קישור מוצר מהיר – קישור URL פשוט וניתן לשיתוף שלוקח לקוחות ישירות למוצר שלכם, ללא צורך באתר אינטרנט. שתפו אותו ב-WhatsApp, ב-Instagram או בכל ערוץ אחר שבו אתם כבר משתמשים. כשאתם מוכנים להוסיף אתר אינטרנט או לחבר ערוצי מכירה נוספים, האפשרות הזו תמיד קיימת.
כיצד ניתן ליצור אתר ecommerce עם Hostinger?
אתם יכולים לבחור מבין שלוש דרכים לבנות את החנות שלכם – בחרו את המתאימה לכם ביותר, ללא צורך בקידוד.
- בונה אתרי ecommerce בשיטת גרירה ושחרור. פשוט תארו את העסק שלכם ל-AI וקבלו אתר מוכן תוך שניות – ואז התאימו אותו אישית כדי שיהיה שלכם על ידי גרירה ושחרור של אלמנטים למקומם.
- צרו את החנות המקוונת שלכם עם Horizons באמצעות Vibe. צרו את החנות שלכם באמצעות צ'אט. תארו את החזון שלכם, שפרו אותו בשיחה – AI בונה הכל עבורכם.
- תבניות אתרי ecommerce. מעדיפים התחלה מהירה? בחרו מתוך ספרייה של תבניות ecommerce מוכנות – בחרו אחת שמתאימה למותג שלכם והתאימו אותה אישית כדי שתהיה באמת שלכם.
האם אפשר להשתמש ב-Hostinger Ecommerce אם כבר יש לי אתר?
כן. חשבו על Hostinger Ecommerce כמטבח שמניע את המסעדה שלכם – הוא מטפל במוצרים, במלאי ובהזמנות שלכם מאחורי הקלעים, בעוד שהאתר שלכם הוא רק אחד מחדרי האוכל שהלקוחות נכנסים אליהם. חברו את האתר הקיים שלכם – בין אם הוא בנוי עם Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress, או פלטפורמה אחרת – והכל יפעל מאותו מקום. אתם יכולים גם להוסיף ערוצי מכירה נוספים לצד האתר הקיים שלכם מבלי להתחיל מאפס.
האם ניתן לנהל מספר ערוצי מכירה?
כן. זה אחד היתרונות הגדולים ביותר של Hostinger Ecommerce. בין אם אתם מוכרים באתר שלכם, ב-TikTok, ב-Instagram, או בשוק מקוון כמו Etsy או Amazon, הוא מספק לכם ניהול מלאי מרכזי לכל החנויות שלכם – כלומר, המוצרים, המלאי וההזמנות שלכם מנוהלים כולם מלוח בקרה אחד. אין יותר צורך לעבור בין כלים או לדאוג שהמלאי לא יהיה מסונכרן.
מה אפשר למכור עם Hostinger Ecommerce?
כמעט כל דבר. מוצרים פיזיים, הורדות דיגיטליות (כמו ספרים אלקטרוניים, מוזיקה או תבניות), שירותים הדורשים הזמנות, מוצרי הדפסה לפי דרישה והצעות מבוססות מנוי. לא משנה מה המודל העסקי שלכם, יש תוכנית שמתאימה לו.
לא בטוחים מה למכור עדיין? ריכזנו רשימה של רעיונות למוצרים טרנדיים כדי לעזור לכם למצוא את הנישה שלכם.
האם יש עמלות עסקה?
אף אחד. אתם שומרים 100% ממה שאתם מרוויחים. Hostinger Ecommerce אינה גובה עמלות עסקה של הפלטפורמה, כך שבין אם אתם מבצעים את המכירה הראשונה שלכם או את המכירה האלף שלכם, כל דולר הולך ישירות אליכם.
באילו שיטות תשלום הלקוחות שלי יכולים להשתמש?
אתם יכולים לקבל 100+ אמצעי תשלום ברחבי העולם, כולל Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay ו-Google Pay), PayPal, RazorPay ו-Alipay – הכל עם חווית תשלום מאובטחת ומשולבת.
איך עובד המשלוח?
עבור מוצרים פיזיים, ניתן לחבר את Shippo כדי להפוך את כל תהליך המילוי לאוטומטי – להדפיס תוויות בשניות, להציע מעקב בזמן אמת ולשלוח עם למעלה מ-40 חברות שילוח, כולל DHL, FedEx ו-UPS. עבור מוצרים בהדפסה לפי דרישה, Printful מטפלת בייצור ובמשלוח באופן אוטומטי ברגע שההזמנה מבוצעת.