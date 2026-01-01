Hermes Agent

אוטומציה של משימות יומיומיות עם סוכן Hermes

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום

מאובטח כברירת מחדל

הסוכן שלכם פועל בסביבה מאובטחת עם עדכוני אבטחה והגנות.

תחזוקה ללא ניהול ידני

אנו מטפלים בעדכונים, גיבויים ובדיקות תאימות, כך שהסוכן שלכם נשאר מוכן לשימוש.

מוכן ל-Telegram

התחילו לנהל צ'אט עם הסוכן שלכם מיד, כש-Telegram כבר מחובר.

ממשק משתמש ויזואלי קל לשימוש

נהלו את סוכן Hermes באמצעות ממשק ויזואלי, ללא צורך בכתיבת קוד.

בחרו את תוכנית סוכן Hermes שלכם

מעל 10,000 סוכני Hermes כבר הושקו
72% הנחה
אפליקציות AI Automation
64.99
17.99/חודש
בואו נתחיל
מתחדש ב-⁦35.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.

ניהול בשבילך

השיקו את היישום שבחרתם ללא הגדרה, תחזוקה או ניהול תשתית.

כלול בתוכנית שלכם

מוכן מהקופסה
אין צורך בתחזוקה
ממשק ויזואלי כלול
גישת ממשק שורת פקודה (CLI) כלולה
צימוד Telegram מובנה
קרדיטי AI כלולים
השתמש ב-ChatGPT שלך
חיפוש באינטרנט כלול
אימייל סוכני מוגדר מראש
אבטחה מנוהלת עבורכם
72% הנחה
אפליקציות AI Automation
64.99
17.99/חודש
בואו נתחיל
מתחדש ב-⁦35.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.

ניהול בשבילך

השיקו את היישום שבחרתם ללא הגדרה, תחזוקה או ניהול תשתית.

כלול בתוכנית שלכם

מוכן מהקופסה
אין צורך בתחזוקה
ממשק ויזואלי כלול
גישת ממשק שורת פקודה (CLI) כלולה
צימוד Telegram מובנה
קרדיטי AI כלולים
השתמש ב-ChatGPT שלך
חיפוש באינטרנט כלול
אימייל סוכני מוגדר מראש
אבטחה מנוהלת עבורכם

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה סוכן Hermes יכול לעשות עבורכם

עוזר אישי

עוזר אישי

מארגן משימות, תזכורות וצ'אטים. הסוכן שלכם לומד וזוכר הכל.

עוזר קודינג

עוזר קודינג

כתבו ודבגו מהר יותר עם סוכן שיכול ללמוד את ה-codebase שלכם.

חוקר

חוקר

סכמו נושאים והשוו אפשרויות עם ההקשר שנשמר לאורך הסשנים.

עוזר מכירות

עוזר מכירות

אספו לידים ולקוחות פוטנציאליים בתשתית משלכם.

התחילו

למה להתחיל עם Hermes מנוהל ב-Hostinger?

למה להתחיל עם Hermes מנוהל ב-Hostinger?

התקנה בלחיצה אחת

השיקו את הסוכן האוטונומי שלכם באופן מיידי, ללא צורך בקוד. ההגדרה המוכנה מראש שלנו לוקחת אתכם מהרשמה לאוטומציה בלחיצה אחת.
דלגו על טרחת ה-API. נהלו ומלאו מחדש קרדיטי AI ישירות מלוח הבקרה שלכם, ללא הרשמות של צד שלישי, מפתחות מורכבים או קישור ידני לאחר ההתקנה.
הגנו על הנתונים שלכם באמצעות בידוד קונטיינרים נעולים ושער אבטחה מותאם אישית המסייע להפחית סיכונים חיצוניים ולמנוע שינויים בלתי מורשים מהיום הראשון.
התחילו לשלוח הודעות לסוכן שלכם באופן מיידי, עם Telegram משולב מהיום הראשון וללא צורך ב-webhooks או הגדרת API.
ניהול ואינטראקציה עם Hermes Agent באמצעות ממשק ויזואלי, ללא צורך בקוד.
שמרו על שליטת המפתח כשאתם צריכים אותה. השתמשו בממשק שורת פקודה (CLI) כדי להריץ סקריפטים מותאמים אישית או להתעמק בפלטפורמה המנוהלת שלכם.
התחילו

בחרו כיצד להפעיל את סוכן Hermes

בחרו באחסון מנוהל להתקנה קלה יותר וללא צורך בתחזוקה, או ב-VPS לשליטה מלאה והתאמה אישית.
סוכן Hermes מנוהל
סוכן Hermes ב-VPS

התקנה

התקנה בלחיצה אחת
תבנית מותקנת מראש, מוכנה להפעלה

קרדיטי AI

מובנה ומוכן לשימוש
מובנה ומוכן לשימוש

פלטפורמות מסרים

צימוד מובנה של Telegram
התחברות באמצעות הטרמינל

בקרה

ממשק אינטרנט, גישה מלאה למסוף
גישת root מלאה, שליטה מלאה בשרת

אבטחה

SSL, עדכון וחומת אש - מנוהלים על ידינו
חומת אש והגנה מפני DDoS (ניהול עצמי)
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תכונות עיקריות של סוכן Hermes

תכונות עיקריות של סוכן Hermes

לולאת למידה לשיפור עצמי

יוצר ומשפר מיומנויות מכל אינטראקציה, ובונה בסיס יכולות שמשתפר עם הזמן.
שומר על מיומנויות, היסטוריית סשנים וזיכרונות באמצעות הפעלה מחדש ושדרוגים, כך שהידע עובר בין פריסות.
התחברו ל-Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal ואימייל בו זמנית, בלי לנהל בוטים נפרדים.
השתמשו ב-OpenRouter, או התחברו ישירות ל-Anthropic, OpenAI ונקודות קצה מותאמות אישית לגישה גמישה למודל.
בצעו אוטומציה של משימות חוזרות בעזרת מתזמן ה-cron המובנה והפעילו זרימות עבודה מקבילות עם תמיכה של סוכני משנה.

הפעילו את סוכן Hermes עוד היום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

התחילו

שאלות נפוצות של סוכן Hermes של Hostinger

מצאו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר אודות סוכן Hermes המנוהל שלנו.

בכלל לא. Hermes מנוהל מיועד למי שמעולם לא נגע בשרת. הפריסה בלחיצה אחת מטפלת בכל דבר - מסביבת השרת ועד תצורת בינה מלאכותית. פשוט לחצו על פריסה, והעוזר שלכם זמין תוך דקות. ללא כתיבת קוד, ללא שורות פקודה וללא כאבי ראש טכניים.

הקרדיטים שלכם מגיעים משולבים מראש בשביל התחלה ללא טרחה, ללא צורך בחשבונות צד שלישי או מפתחות API מורכבים. פשוט טענו ישירות מלוח הבקרה שלכם והתחילו אוטומציה באופן מיידי. עם זאת, הבחירה בידיכם: אתם יכולים להשתמש בקרדיטים המובנים האלה לפשטות מירבית, או לחבר ידנית את החשבונות החיצוניים שלכם מספקים כמו OpenAI או Anthropic באמצעות API אם אתם מעדיפים.

בהחלט. כל סוכן Hermes פועל בסביבה מבודדת ושומר על הפרטיות המוחלטת של הנתונים והשיחות שלכם. אנו מאבטחים כל קונטיינר כדי למנוע גישה לא מורשית ומספקים שער אבטחה מותאם אישית כברירת מחדל. אתם מקבלים הגנה ברמה מקצועית מבלי שתצטרכו להגדיר דבר.

שרת VPS מעניק לכם גישת root אך מטיל עליכם אחריות על ההתקנה, האבטחה והעדכונים. שרת מנוהל של Hermes מסיר את המורכבות הזו. אנחנו מטפלים בתשתית, בעדכונים ובגיבויים, כך שתוכלו להתמקד בשימוש ב-AI ולא בניהול שרת. אם אתם זקוקים להתאמה אישית מלאה של הסביבה, VPS מתאים לכם יותר; עבור כל השאר, שרת מנוהל הוא הפתרון.

Hermes הוא סוכן AI בעל יכולת שיפור עצמי שעובד 24/7, גם כאשר המחשב הנייד סגור. בניגוד לכלים סטטיים, הוא כולל לולאת למידה עצמית וזיכרון מתמשך, כלומר הוא לומד מניסיון ומשפר את כישוריו תוך כדי שימוש בו. ניתן לחבר אותו לאפליקציות כמו Telegram כדי להפוך משימות לאוטומטיות, לטפל בלידים ולהפעיל אוטומציות בדפדפן. חשבו עליו כחבר צוות דיגיטלי שלעולם לא ישן וגדל בערכו עם הזמן.

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