מאובטח כברירת מחדל
תחזוקה ללא ניהול ידני
מוכן ל-Telegram
ממשק משתמש ויזואלי קל לשימוש
בחרו את תוכנית סוכן Hermes שלכם
ניהול בשבילך
כלול בתוכנית שלכם
ניהול בשבילך
כלול בתוכנית שלכם
מה סוכן Hermes יכול לעשות עבורכם
עוזר אישי
מארגן משימות, תזכורות וצ'אטים. הסוכן שלכם לומד וזוכר הכל.
עוזר קודינג
כתבו ודבגו מהר יותר עם סוכן שיכול ללמוד את ה-codebase שלכם.
חוקר
סכמו נושאים והשוו אפשרויות עם ההקשר שנשמר לאורך הסשנים.
עוזר מכירות
אספו לידים ולקוחות פוטנציאליים בתשתית משלכם.
למה להתחיל עם Hermes מנוהל ב-Hostinger?
התקנה בלחיצה אחת
קרדיטים של AI ניתנים מראש
מאובטח כברירת מחדל
מוכן ל-Telegram
ממשק משתמש ויזואלי קל לשימוש
גישה ל-CLI של סוכן Hermes
בחרו כיצד להפעיל את סוכן Hermes
תכונות עיקריות של סוכן Hermes
לולאת למידה לשיפור עצמי
זיכרון מתמשך
הודעות מרובות פלטפורמות
מעל 200 מודלי LLM
מתזמן משימות מובנה
שאלות נפוצות של סוכן Hermes של Hostinger
האם צריך ידע טכני כלשהו כדי להגדיר את סוכן Hermes?
בכלל לא. Hermes מנוהל מיועד למי שמעולם לא נגע בשרת. הפריסה בלחיצה אחת מטפלת בכל דבר - מסביבת השרת ועד תצורת בינה מלאכותית. פשוט לחצו על פריסה, והעוזר שלכם זמין תוך דקות. ללא כתיבת קוד, ללא שורות פקודה וללא כאבי ראש טכניים.
איך עובדים קרדיטי AI? האם צריך חשבונות חיצוניים?
הקרדיטים שלכם מגיעים משולבים מראש בשביל התחלה ללא טרחה, ללא צורך בחשבונות צד שלישי או מפתחות API מורכבים. פשוט טענו ישירות מלוח הבקרה שלכם והתחילו אוטומציה באופן מיידי. עם זאת, הבחירה בידיכם: אתם יכולים להשתמש בקרדיטים המובנים האלה לפשטות מירבית, או לחבר ידנית את החשבונות החיצוניים שלכם מספקים כמו OpenAI או Anthropic באמצעות API אם אתם מעדיפים.
האם הנתונים שלי פרטיים ומאובטחים?
בהחלט. כל סוכן Hermes פועל בסביבה מבודדת ושומר על הפרטיות המוחלטת של הנתונים והשיחות שלכם. אנו מאבטחים כל קונטיינר כדי למנוע גישה לא מורשית ומספקים שער אבטחה מותאם אישית כברירת מחדל. אתם מקבלים הגנה ברמה מקצועית מבלי שתצטרכו להגדיר דבר.
מה ההבדל בין Hermes מנוהל לסוכן Hermes בשרת VPS?
שרת VPS מעניק לכם גישת root אך מטיל עליכם אחריות על ההתקנה, האבטחה והעדכונים. שרת מנוהל של Hermes מסיר את המורכבות הזו. אנחנו מטפלים בתשתית, בעדכונים ובגיבויים, כך שתוכלו להתמקד בשימוש ב-AI ולא בניהול שרת. אם אתם זקוקים להתאמה אישית מלאה של הסביבה, VPS מתאים לכם יותר; עבור כל השאר, שרת מנוהל הוא הפתרון.
מה ניתן לעשות עם סוכן Hermes מנוהל?
Hermes הוא סוכן AI בעל יכולת שיפור עצמי שעובד 24/7, גם כאשר המחשב הנייד סגור. בניגוד לכלים סטטיים, הוא כולל לולאת למידה עצמית וזיכרון מתמשך, כלומר הוא לומד מניסיון ומשפר את כישוריו תוך כדי שימוש בו. ניתן לחבר אותו לאפליקציות כמו Telegram כדי להפוך משימות לאוטומטיות, לטפל בלידים ולהפעיל אוטומציות בדפדפן. חשבו עליו כחבר צוות דיגיטלי שלעולם לא ישן וגדל בערכו עם הזמן.