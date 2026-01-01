הקרדיטים שלכם מגיעים משולבים מראש בשביל התחלה ללא טרחה, ללא צורך בחשבונות צד שלישי או מפתחות API מורכבים. פשוט טענו ישירות מלוח הבקרה שלכם והתחילו אוטומציה באופן מיידי. עם זאת, הבחירה בידיכם: אתם יכולים להשתמש בקרדיטים המובנים האלה לפשטות מירבית, או לחבר ידנית את החשבונות החיצוניים שלכם מספקים כמו OpenAI או Anthropic באמצעות API אם אתם מעדיפים.