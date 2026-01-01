דואר סוכני

אימייל מיועד לסוכני AI. הפסיקו לנהל תיבות דואר נכנס — תנו לסוכנים לטפל בזה.

שלחו, קבלו, והגיבו אוטומטית.
התחילו

החזר כספי מובטח תוך 30 יום

אימייל מיועד לסוכני AI. הפסיקו לנהל תיבות דואר נכנס — תנו לסוכנים לטפל בזה.

סוכני AI פועלים מיד. דוא"ל מסורתי לא.

דואר סוכני
אימייל מסורתי

טריגרים

קריאות חוזרות מיידיות של Webhook
פולינג או IDLE שביר

בקרת אינטראקציה

רשימות אישור/חסימה מובנות
בנו את הפילטרים שלכם

אוטומציה

REST API נקי
SMTP ו-IMAP ברמה נמוכה

אבטחת תיבת דואר נכנס

תיבת דואר נכנס מבודדת לכל סוכן
תיבת דואר נכנס משותפת, סיכון אמיתי

אינטגרציות

כלים סוכניים בלחיצה אחת
הגדרה ידנית לכל כלי

קישוריות ערימה

שרת MCP
בקרוב
אין תמיכה ב-MCP

בקרת גישה

כללים ברמת דומיין ואימייל
אין כללים מובנים ברמת סוכן

הפכו אימייל לפעולה אוטומטית

פנייה אוטומטית

שלחו פניות מותאמות אישית, העריכו תשובות, והעבירו לידים חמים ל-CRM שלכם באופן אוטומטי.

טיפול בתמיכה

נתחו מיילים נכנסים של תמיכה ושלחו אותם לאדם הנכון באופן מיידי.

הזמנות ו-תזמון

טפלו בבקשות לפגישות, אשרו הזמנות ושלחו תזכורות באופן אוטומטי במייל.

אוטומציה של תיבת דואר נכנס

מיינו, הגיבו ל, האצילו וארשפו מיילים באופן אוטומטי.

אימות חשבון

קבלו קודי אימות ו-מיילים לאישור כדי לשמור על זרימת עבודת הסוכנים.

קבל Agentic Mail עם תוכנית Business Premium

החזר כספי מובטח עד 30 יום

בטלו בכל עת

תמיכה 24/7

48 חודשים
Premium Business Email
קבלו 48 חודשים עבור 383.52 ₪ (מחיר רגיל 1,103.52 ₪). מתחדש ב-14.99 ₪/חודש.
22.99  ₪
חיסכון של 65%
7.99  ₪ /חודש
Premium Business Email
22.99  ₪
חיסכון של 65%
7.99  ₪ /חודש
קבלו 48 חודשים עבור 383.52 ₪ (מחיר רגיל 1,103.52 ₪). מתחדש ב-14.99 ₪/חודש.
דואר Agentic
חדש
50GB אחסון פר תיבת דואר
50 כללי העברה
הצגת כל המאפיינים
כלול בתוכנית שלכם
דואר Agentic
חדש
50GB אחסון פר תיבת דואר
50 כללי העברה
30 כינויי אימייל
3000 אימיילים ביום פר תיבה
קבלו אחסון נוסף בכל עת
דומיין בחינם לשנה אחת
עוזר AI בתיבת דואר – Kodee
חיפוש אימיילים עוצמתי מבוסס-AI
תגובות אימייל חכמות מבוססות-AI
סיכומי אימייל מיידיים מבוססי-AI
כתיבה עם AI בכל פעם שההשראה נוחתת
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

הצטרפו למיליוני לקוחות מרוצים

Hostinger היא ללא ספק השירות הרחב והמשתלם ביותר לדומיינים, אחסון WordPress, ושירותי אימייל.

Jules Huldin

Jules Huldin

כשאני משתמשת בספק אימייל, אני רוצה שהחוויה כולה תהיה חלקה לחלוטין – בלי תקלות, קלה לחידוש, וכן הלאה. וזו בדיוק החוויה שיש לי עם Hostinger.

Claudine Mayer

Claudine Mayer

חברת האחסון, הדומיינים והאימייל הטובה, הזולה והחזקה ביותר.

Omar Emad Abdelmonim

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail שאלות נפוצות

מצאו תשובות לשאלות נפוצות אודות האימייל של Hostinger לסוכני AI.

מה זה דוא"ל אייג'נטיק ובמה הוא שונה מדוא"ל רגיל?

Agentic Mail היא תשתית אימייל שתוכננה במיוחד עבור סוכני AI ותהליכי אוטומציה. שירותי אימייל מסורתיים בנויים עבור בני אדם – תיבות דואר נכנס פסיביות שבהן הודעות ממתינות לקריאה. Agentic Mail מתייחסת לאימייל כשכבה פעילה וניתנת לתכנות – מבוססת Webhook, מונחית API, ובנויה לטפל בשליחה וקבלה פרוגרמטית ללא הגבלות פלטפורמה, מגבלות קצב, או הסיכון להיחסם עקב פעילות מונחית AI.

למי מיועד Hostinger Agentic Mail?

האימייל האג'נטי של Hostinger נבנה עבור מפתחים ובוני אוטומציה שצריכים שכבת אימייל אמינה עבור סוכני ה-AI ותהליכי העבודה שלהם. אם אתם בונים עם OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier, או כלים דומים, ונתקלתם בקיר עם ספקי אימייל מסורתיים שחוסמים את האוטומציה שלכם – זה בשבילכם.

זה גם עבור הסוכנים עצמם. בין אם הסוכן שלכם צריך כתובת ייעודית לפנייה יזומה, תמיכת לקוחות, תהליכי הזמנה, או עיבוד מסמכים, אימייל אג'נטי נותן לו תיבת דואר נכנס אמיתית וניתנת לתכנות לעבוד ממנה.

כיצד פועלים webhooks עם אימייל סוכן?

בכל פעם שמגיע אימייל, Agentic Mail שולח Webhook באופן מיידי. ללא סריקה, ללא עיכוב. הסוכן או כלי האוטומציה שלכם מקבלים את הטריגר ויכולים לפעול לפיו באופן מיידי, בין אם זה ניתוח ההודעה, הפעלת תהליך עבודה ב-n8n, או העברתו לסוכן LangChain.

באילו כלי אוטומציה ו-frameworks של סוכנים תומך Agentic Mail?

מייל הסוכן של Hostinger עובד עם OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier, ופלטפורמות אוטומציה אחרות. כישורים מובנים מראש זמינים עבור ה-stacks הנפוצים ביותר, כך שתוכלו להתחבר תוך דקות. גישת API מלאה ושרת MCP יגיעו בקרוב גם עבור אינטגרציות עמוקות ומותאמות אישית.

האם ניתן לשלוט באילו שולחים הסוכנים שלי יתקשרו?

כן. רשימות אישור וחסימה מאפשרות לך להגדיר בדיוק אילו דומיינים או כתובות אימייל יכולים להגיע לתיבת הדואר הנכנס של הסוכן שלך, הן ברמת הדומיין והן ברמת האימייל הבודד. זה שומר על זרימות העבודה שלך ממוקדות ומוגנות מרעש לא רצוי או משימוש לרעה.

האם Agentic Mail הוא מוצר נפרד שצריך לרכוש?

לא, Agentic Mail מובנה בתוך Hostinger Business Email. אתם מקבלים גישה לכל התכונות של Agentic כחלק מ-Premium Business Email, אין צורך במנוי נפרד.

האם קיים API מלא לשליטה פרוגרמטית בדוא"ל?

גישה מלאה ל-API היא תכונה עתידית. ברגע שזה יעלה לאוויר, זה ייתן לכם שליטה תכנותית מלאה על שליחה, קבלה וניהול תיבת הדואר הנכנס של הסוכן שלכם – ללא צורך בממשק משתמש. בינתיים, Webhooks וכישורים מובנים מראש מכסים את מקרי השימוש הנפוצים ביותר באוטומציה כבר עכשיו.

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.